何泳芍 露半球

何泳芍露半球IG公開練蜜桃臀影片 神秘健身夥伴入鏡網民齊估真實身份

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現年29歲的TVB小花何泳芍（Honey）一向身形出眾，熱愛運動的她同時也是一名潛水教練，對於keep fit非常有心得，日前她在IG分享在健身室健身的片段，被網民發現了她隱藏的健身buddy！

何泳芍 露半球 何泳芍同時亦是一名潛水教練，熱愛運動的她擁有一身健康小麥膚色。
何泳芍同時亦是一名潛水教練，熱愛運動的她擁有一身健康小麥膚色。（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）

緊身sports bra逼爆上圍

在Honey分享的幾則限時動態中，她僅僅以瑜伽褲和sports bra上陣，而且都是以自己在做重量訓練為主，並配文道：「我要大pat pat！」只是Honey的超緊身sport bra成功搶走網民關注，而豐滿的上圍在超緊身sport bra的影響下顯得更澎湃，令網民紛紛大讚Honey的身材澎湃！

何泳芍 露半球 何泳芍最近非常熱衷於健身。
何泳芍最近非常熱衷於健身。（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）
何泳芍 露半球 網民大讚Honey的驚人身材。
網民大讚Honey的驚人身材。（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）
何泳芍 露半球 Honey的S形曲線十分吸睛！
Honey的S形曲線十分吸睛！（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）

星級健身buddy意外出鏡

除了獨自一個去做gym，Honey原來還有一個星級的健身夥伴！在Honey的限時動態裏，本來只有她一個人出鏡，但是幫Honey拍照的人卻意外出鏡。有眼尖的網民在鏡子裏的倒影發現了這位神秘的健身buddy，並紛紛測會不會是Dear Jane成員Tim（黃天翱）。而之後Honey亦上載了一張健身夥伴大合照，合照中確實有Tim，證實了網民們的推測，令大家驚訝不已！

何泳芍 露半球 網民猜測鏡子裏的倒影是Dear Jane的主唱Tim。
網民猜測鏡子裏的倒影是Dear Jane的主唱Tim。（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）
何泳芍 露半球 在Honey post的大合照中，Tim中）的確是其中一員。
在Honey post的大合照中，Tim（中）的確是其中一員。（圖片來源：IG@honeyho_mermaid）

野外步出｜何泳芍處女下海釣墨魚 性感出鏡熱愛運動身材fit爆

唔知大家仲記唔記得前年有份參選《2018香港小姐競選》嘅落選佳麗呢？26歲嘅何泳芍經歷完幾個月嘅藝員訓練班後，逐漸喺公仔箱度出現，先後做埋新一代《3日2夜》、《學是學非》女主持添，去年仲流出一條疑似「唔戴Bra」嘅男友短片，近日做《野外步出》再憑出位言論引人注意。

34D何泳芍《野外步出》 玩到墨魚噴墨汁

何泳芍（Honey）最近參與無綫全新J2節目《野外步出》，繼之前「東張女神」李旻芳着Bra Top捉龍蝦，今次輪到 Honey 玩釣墨魚。佢喺展示戰利品時唔小心跣手，搞到隻墨魚噴墨汁，Honey見到更大叫：「佢射完未？」，場面引人遐想。

何泳芍 露半球 Honey見到墨魚噴墨汁，大叫「佢噴完未」。
Honey見到墨魚噴墨汁，大叫「佢噴完未」。（圖片來源：節目截圖）
何泳芍 露半球 兩個主持嘅對話，絕對係話中有意！
兩個主持嘅對話，絕對係話中有意！（圖片來源：節目截圖）
何泳芍 露半球 之前ViuTV《家務戰場》，都有玩呢啲有色笑話。
之前ViuTV《家務戰場》，都有玩呢啲有色笑話。（圖片來源：節目截圖）
何泳芍 露半球 貝依霖就成功憑《家務戰場》彈起。
貝依霖就成功憑《家務戰場》彈起。（圖片來源：節目截圖）

何泳芍《3日2夜》疑似無戴胸圍——男友視覺片流出

何泳芍（Honey）早前去布吉拍攝《3日2夜》快將播出，負責節目資深導演Fred Wong在IG發布了一條「男友視角」短片，回望鏡頭的何泳芍身穿Deep V 開胸薄裙，回望鏡頭邊跑邊彈撥頭髮，意態撩人，34D上圍擺動的幅度 ，甚至令網民相信佢係無帶Bra：

何泳芍 露半球 34DHoney在《3日2夜》導演鏡頭下演出了男友視覺畫面，深溝蕩漾彈彈下 ，短片令人睇完再睇！
34DHoney在《3日2夜》導演鏡頭下演出了男友視覺畫面，深溝蕩漾彈彈下 ，短片令人睇完再睇！

何泳芍 露半球 25歲港姐何泳芍（Honey）訓練半年《3日2夜》性感出鏡 熱愛運動身材fit爆

何泳芍 露半球 25歲港姐何泳芍（Honey）訓練半年《3日2夜》性感出鏡 熱愛運動身材fit爆

何泳芍 露半球 25歲港姐何泳芍（Honey）訓練半年《3日2夜》性感出鏡 熱愛運動身材fit爆

何泳芍 露半球 25歲港姐何泳芍（Honey）訓練半年《3日2夜》性感出鏡 熱愛運動身材fit爆

何泳芍 露半球 何泳芍自己都有貼呢一件上露下又露的Deep V碎花裙，節目另一主持就係長腿謝芷倫。
何泳芍自己都有貼呢一件上露下又露的Deep V碎花裙，節目另一主持就係長腿謝芷倫。

鬼妹仔性格、自爆最近回復單身謝絕排骨仔

何泳芍在最近的訪問中，自爆最近回復單身，跟外籍男友分手，據報她的外藉個前度男友係一個好Open嘅人，被問到會否揀返港男拍拖，Honey就表示對方一定要做運動、體能仲要好，如果係排骨仔就免問了！

何泳芍 露半球 何泳芍熱愛水上運動，搵男友一定要有共同嗜好。
何泳芍熱愛水上運動，搵男友一定要有共同嗜好。
何泳芍 露半球 回復單所，自貼床照。
回復單所，自貼床照。

落選港姐曾任潛水教練 何泳芍大show腹肌

何泳芍（Honey）話自己係潛水教練、著開泳衣，所以向來對運動同騷身材都有信心啲冇咁緊張！自己亦經常喺社交平台上載著Sports Bra嘅相，睇得一班男fans心心眼！

何泳芍 露半球 25歲落選港姐何泳芍（Honey）！ 訓練半年獲出鏡 熱愛運動身材fit爆

何泳芍 露半球 25歲落選港姐何泳芍（Honey）！ 訓練半年獲出鏡 熱愛運動身材fit爆

何泳芍 露半球 25歲落選港姐何泳芍（Honey）！ 訓練半年獲出鏡 熱愛運動身材fit爆

何泳芍 露半球 25歲落選港姐何泳芍（Honey）！ 訓練半年獲出鏡 熱愛運動身材fit爆

何泳芍 露半球 25歲落選港姐何泳芍（Honey）！ 訓練半年獲出鏡 熱愛運動身材fit爆

25歲落選港姐何泳芍訓練半年獲出鏡

唔知大家最近有冇留意電視睇到TVB自家廣告中，唔覺意發現有唔少新面孔出現，原來當中有位更係自家藝人，佢就係前年港姐落選佳麗何泳芍（Honey）！

何泳芍 露半球 電視截圖
電視截圖

依家25歲嘅Honey上年更喺《La La Land》的宣傳片段，以及宣傳節目嘅TVB廣告出現，據知一班落選佳麗之前競選完後，就立即加入藝員訓練班，依家似乎已經訓練完成，所以TVB就開始安排工作俾佢哋！

何泳芍 露半球 電視截圖
電視截圖
何泳芍 露半球 電視截圖
電視截圖

潛水教練出身 拍攝Amazing Summer做「美人魚」走紅

Honey選港姐就憑一身古銅色肌膚令大家對佢留下深刻所象，如今已有出鏡機會，而本身為一位潛水教練嘅Honey唔知嚟緊會唔會有機會接拍旅遊節目，同大家有更多見面嘅機會呢？

何泳芍 露半球 去年為無綫Amazing Summer拍攝徒手潛水片段，展現美態同時大曬潛水絕技。
去年為無綫Amazing Summer拍攝徒手潛水片段，展現美態同時大曬潛水絕技。

火速上位 拍《學是學非》拍到嘔

外表甜美的Honey不用一年便火速上位，19年做埋新一代學是學非是非精之一，代表顏色係淺黃，入屋在望！用心的Honey更在拍攝做實驗拍到嘔！ 何泳芍 露半球 25歲落選港姐何泳芍（Honey）！ 訓練半年獲出鏡 拍《學是學非》拍到嘔

何泳芍 露半球 防疫期間，何泳芍派福利，留言「Let’s stay home 💕」
防疫期間，何泳芍派福利，留言「Let’s stay home 💕」
何泳芍 露半球 經典海邊泳裝照 ！（睇埋下面仲有參選時的泳裝環節）
經典海邊泳裝照 ！（睇埋下面仲有參選時的泳裝環節）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@honeyho_mermaid、IG@rabeeayeung

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