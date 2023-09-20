何泳芍露半球IG公開練蜜桃臀影片 神秘健身夥伴入鏡網民齊估真實身份
緊身sports bra逼爆上圍
在Honey分享的幾則限時動態中，她僅僅以瑜伽褲和sports bra上陣，而且都是以自己在做重量訓練為主，並配文道：「我要大pat pat！」只是Honey的超緊身sport bra成功搶走網民關注，而豐滿的上圍在超緊身sport bra的影響下顯得更澎湃，令網民紛紛大讚Honey的身材澎湃！
星級健身buddy意外出鏡
除了獨自一個去做gym，Honey原來還有一個星級的健身夥伴！在Honey的限時動態裏，本來只有她一個人出鏡，但是幫Honey拍照的人卻意外出鏡。有眼尖的網民在鏡子裏的倒影發現了這位神秘的健身buddy，並紛紛測會不會是Dear Jane成員Tim（黃天翱）。而之後Honey亦上載了一張健身夥伴大合照，合照中確實有Tim，證實了網民們的推測，令大家驚訝不已！
野外步出｜何泳芍處女下海釣墨魚 性感出鏡熱愛運動身材fit爆
唔知大家仲記唔記得前年有份參選《2018香港小姐競選》嘅落選佳麗呢？26歲嘅何泳芍經歷完幾個月嘅藝員訓練班後，逐漸喺公仔箱度出現，先後做埋新一代《3日2夜》、《學是學非》女主持添，去年仲流出一條疑似「唔戴Bra」嘅男友短片，近日做《野外步出》再憑出位言論引人注意。
34D何泳芍《野外步出》 玩到墨魚噴墨汁
何泳芍（Honey）最近參與無綫全新J2節目《野外步出》，繼之前「東張女神」李旻芳着Bra Top捉龍蝦，今次輪到 Honey 玩釣墨魚。佢喺展示戰利品時唔小心跣手，搞到隻墨魚噴墨汁，Honey見到更大叫：「佢射完未？」，場面引人遐想。
何泳芍《3日2夜》疑似無戴胸圍——男友視覺片流出
何泳芍（Honey）早前去布吉拍攝《3日2夜》快將播出，負責節目資深導演Fred Wong在IG發布了一條「男友視角」短片，回望鏡頭的何泳芍身穿Deep V 開胸薄裙，回望鏡頭邊跑邊彈撥頭髮，意態撩人，34D上圍擺動的幅度 ，甚至令網民相信佢係無帶Bra：
鬼妹仔性格、自爆最近回復單身謝絕排骨仔
何泳芍在最近的訪問中，自爆最近回復單身，跟外籍男友分手，據報她的外藉個前度男友係一個好Open嘅人，被問到會否揀返港男拍拖，Honey就表示對方一定要做運動、體能仲要好，如果係排骨仔就免問了！
落選港姐曾任潛水教練 何泳芍大show腹肌
何泳芍（Honey）話自己係潛水教練、著開泳衣，所以向來對運動同騷身材都有信心啲冇咁緊張！自己亦經常喺社交平台上載著Sports Bra嘅相，睇得一班男fans心心眼！
25歲落選港姐何泳芍訓練半年獲出鏡
唔知大家最近有冇留意電視睇到TVB自家廣告中，唔覺意發現有唔少新面孔出現，原來當中有位更係自家藝人，佢就係前年港姐落選佳麗何泳芍（Honey）！
依家25歲嘅Honey上年更喺《La La Land》的宣傳片段，以及宣傳節目嘅TVB廣告出現，據知一班落選佳麗之前競選完後，就立即加入藝員訓練班，依家似乎已經訓練完成，所以TVB就開始安排工作俾佢哋！
潛水教練出身 拍攝Amazing Summer做「美人魚」走紅
Honey選港姐就憑一身古銅色肌膚令大家對佢留下深刻所象，如今已有出鏡機會，而本身為一位潛水教練嘅Honey唔知嚟緊會唔會有機會接拍旅遊節目，同大家有更多見面嘅機會呢？
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！