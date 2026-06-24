TVB小花何泳芍海灘酒吧大解放 惹火戰衣遮唔晒 獲封「健康性感天花板」
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31歲何泳芍（Honey）在社交平台大派越南度假福利，一身極度大膽的潑墨風泳衣造型令網民瞬間瘋傳。這位31歲前港姐五強兼無綫合約藝員，以一句「Lets Dance」配圖，性感指數直接爆燈。
何泳芍海灘露天酒吧換上大膽戰衣
何泳芍飛往越南度假充電，今日在社交平台分享了一組夜遊海灘露天酒吧的相片。從相片可見，現場有DJ打碟，氣氛相當熾熱。而最令人目不轉睛的，是她身上那套剪裁極為大膽的潑墨風設計泳衣——上衣交叉綁帶設計完全無法遮擋其澎湃上圍，大玩「南半球」視覺效果，同時完美展現結實的小蠻腰。她對着鏡頭展露招牌甜美笑容，配文寫道「Lets Dance」，散發出健康又火辣的陽光魅力。
Honey一貫大方分享傲人身材從不扭捏
何泳芍向來以健康陽光形象示人，擁有小麥色肌膚的她從不吝嗇在社交平台展示鍛鍊成果。她本身是自由潛水教練及美人魚教練出身，入行前已經擁有極佳體態。加入無綫後，她主持過《學是學非》、《3日2夜》及《港女野人》等節目，亦憑《痞子殿下》系列中「哨牙珍」一角成功突圍，展現不計形象的專業態度。今次越南之旅的性感照，與她平日在螢幕上的醜角造型形成極大反差。
曾獲張家朗點讚火辣照引全城關注
何泳芍的火辣身材早已獲得各界認證。2024年8月巴黎奧運結束後，她曾在社交平台大曬操肌成果，只穿黑色運動內衣配黑皮褸，大展強勁腹肌與馬甲線。當時被眼尖網民發現，兩屆奧運劍擊金牌得主「劍神」張家朗亦有悄悄按讚，隨即引來全城熱議。她其後透露自己每星期訓練高達7節，包括游水、單車、跑步及重量訓練，積極備戰三項鐵人賽事，才換來如此弗爆身形。
網民激讚性感指數爆燈留言區淪陷
今次越南夜遊照片一出，網民隨即蜂擁至留言區表達讚嘆。有網民直言「辣到噴血！」，亦有人大讚她身材管理極為出色，健康又性感。不少留言指她完美駕馭了這套大膽泳衣，認為只有長期鍛鍊的人才能撐起如此剪裁。亦有網民翻出她過往的潛水照與健身照作對比，感嘆她多年來一直維持頂級體態，堪稱TVB最具運動員氣質的女藝人。
資料或影片來源：原文刊於新假期