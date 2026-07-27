《跳祭少女》首播即出事 巫女初體驗連環犯禁 陳海寧一個動作嚇窒日本老師
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全新10集旅遊節目《跳祭少女 放飛假期》今日首播，何洛瑤與陳海寧遠赴日本廣島與石川縣展開熱血修行之旅。兩人在首集挑戰大山神社巫女體驗時瘋狂出錯，陳海寧更誤飲淨手水兼突然跪地，令當地嚴肅氣氛瞬間被打破。這次接連發生的意外狀況，直接影響二人能否順利取得職人認可證參與最終祭典。
何洛瑤陳海寧挑戰嚴謹巫女修行狂出錯
《跳祭少女 放飛假期》首集將焦點放在廣島熊野，何洛瑤與陳海寧首項挑戰便是前往以單車祈福聞名的大山神社化身一日巫女。巫女日常需要每日重複進行祈福儀式，對動作與禮儀要求極度嚴謹，不過陳海寧在正式學習前的淨手與漱口儀式中，竟誤將淨手水直接飲用。隨後當老師正在認真講解動作時，她更無預警突然跪低，連番舉動打斷了原本正在進行中的祈福教學儀式。
突發舉動嚇呆日籍導師大呼連串英文
面對陳海寧接連做錯步驟，在場負責指導日籍巫女老師當場嚇呆並忍不住大笑，隨即發出疑問直指「Did you drink？」。當看到陳海寧突然跪地一刻，老師更即時上前制止，並連聲驚呼「No！No！No！What are you doing？」。兩人在鏡頭前展露出不知所措神情，製作團隊亦隨即介入了解現場狀況並協助雙方溝通。
跳祭少女放飛假期走訪廣島石川兩地
這趟為期10集熱血修行之旅橫跨廣島與石川縣，兩位充滿活力的少女旨在贏取當地職人手上認可證以參與盛大祭典。二人除了經歷蠔排苦工大對決及神樂表演偷師，更在風雨中抬神轎穿梭鬧市，並參與大聖寺十萬石祭，與現場逾1,000名市民及遊客一同投入大輪舞。兩人整個行程中共走訪了日本兩個縣市並親自參與多項傳統技藝訓練。
網民笑指何洛瑤陳海寧二人丟架到國外
節目預告片段曝光後迅速在網絡上引發熱烈討論，不少網民對兩位少女放飛自我表現感到啼笑皆非。有網民留言直指「飲淨手水真係癲出國際」、「估唔到做巫女都可以咁惹笑」，甚至有人笑稱「日本人應該未見過咁跳脫主持」。同時亦有《全民造星4》粉絲留言表示期待看到她們如何在不斷碰壁中成長，網絡上現時仍持續出現關於兩人在日本拍攝期間各項突發行徑相關留言。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期