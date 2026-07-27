《跳祭少女》首播即出事 巫女初體驗連環犯禁 陳海寧一個動作嚇窒日本老師

全新10集旅遊節目《跳祭少女 放飛假期》今日首播，何洛瑤與陳海寧遠赴日本廣島與石川縣展開熱血修行之旅。兩人在首集挑戰大山神社巫女體驗時瘋狂出錯，陳海寧更誤飲淨手水兼突然跪地，令當地嚴肅氣氛瞬間被打破。這次接連發生的意外狀況，直接影響二人能否順利取得職人認可證參與最終祭典。