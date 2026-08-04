跳祭少女放飛假期｜何洛瑤Sica陳海寧主持出事？ 一破格舉動嚇壞日本樂隊
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ViuTV旅遊節目《WeWa卡玩轉地球 呈獻 跳祭少女放飛假期》由陳海寧與何洛瑤遠赴日本體驗祭典文化，今日播出的一集卻出現令日本樂隊震撼的失控場面。兩位主持在學習傳統太鼓及參與音樂節期間，展現出異於常人的驚人狀態。其中一人更使出極具反差感的絕招要求即場交流，為這趟專業修行之旅帶來難以預料的變數。
何洛瑤與陳海寧隨日本達人學習傳統太鼓
今日播出的第四集節目內容講述兩位主持向當地的太鼓達人拜師學藝，平日已經充滿活力的二人於訓練期間完全將能量釋放。她們在練習過程中一度進入忘我狀態，現場畫面一片混亂，何洛瑤練到不斷大叫，而陳海寧更被發現練到流口水。即使場面完全失控，負責指導太鼓達人依然向兩位少女給予極高評價，當面讚嘆她們擁有極度強大的能量。
何洛瑤帶備最強樂器亂入當地音樂節
結束太鼓訓練後兩人決定分頭行事，何洛瑤率先前往當地參與爵士音樂節活動，更主動向現場樂隊提出合作要求。她向製作組表示：「佢哋用電結他去join Jazz表演，我都要攞我最Pro嘅樂器去Jam下！」隨後她直接在樂隊成員面前，示範將牧童笛塞入鼻孔中吹奏，無厘頭舉動當場嚇壞一眾音樂人。面對眾人驚愕目光，她隨即一本正經地解釋：「你唔好睇用鼻吹牧童笛好搞笑，其實佢好認真㗎！」
跳祭少女放飛假期挑戰日本職人修行
《WeWa卡玩轉地球 呈獻 跳祭少女放飛假期》7月27日起播出起逢星期一至五晚上10時30分播出，主打深入探索廣島與石川縣傳統祭典。曾參與《全民造星4》的何洛瑤今次夥拍熱愛日本文化的陳海寧展開職人認可證挑戰之旅。兩人在為期多日的行程中需要從零開始籌備祭典，並親自參與抬橋及製作祭典飯盒等體力勞動。
網民熱烈討論吹奏牧童笛破格震撼畫面
節目片段曝光後迅速引發大量迴響，觀眾對於兩位主持毫無偶像包袱的表現感到非常震撼。有網民在社交平台留言表示「竟然用鼻吹笛真係大癲」、「太鼓達人應該未見過咁癲嘅香港女仔」，對這場音樂交流感到相當不可思議。同時亦有粉絲在討論區直接引用官方宣傳字句留言指「sica同Isabella呢個組合真係全香港最嘈」。
資料或影片來源：原文刊於新假期