跳祭少女放飛假期｜何洛瑤Sica陳海寧主持出事？ 一破格舉動嚇壞日本樂隊

ViuTV旅遊節目《WeWa卡玩轉地球 呈獻 跳祭少女放飛假期》由陳海寧與何洛瑤遠赴日本體驗祭典文化，今日播出的一集卻出現令日本樂隊震撼的失控場面。兩位主持在學習傳統太鼓及參與音樂節期間，展現出異於常人的驚人狀態。其中一人更使出極具反差感的絕招要求即場交流，為這趟專業修行之旅帶來難以預料的變數。