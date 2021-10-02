Miss Hunny何穎璇頻派福利拍片谷魔術騷 引ToNick恆仔誤墮PTGF陷阱

Miss Hunny 何穎璇 月尾舉行魔術騷

Miss Hunny（何穎璇）是香港首位女魔術師兼YouTuber，曾推出過寫真集《Miss Hunny Magic》，近日她為了宣傳她即將舉行的魔術騷，頻頻在社交網晒相拍片派福利，其中一條影片，更搵來ToNick恆仔（趙善恆）做主角，講述他誤墮了PTGF陷阱，而其中用作「照騙」的PTGF靚相，就係Miss Hunny其中一張福利照！文：東方新地｜圖：Miss Hunny IG及YouTube影片截圖

Miss Hunny今次和一班魔術師朋友合作演出的魔術騷將於本月尾舉行，由於只開三場，日前開賣後門票已火速售罄，而近日Miss Hunny為了宣傳這次魔術騷，頻頻在社交網晒相拍片派福利，其中一條影片，更搵來ToNick恆仔做主角，講述他誤墮了PTGF陷阱，而其中用作「照騙」的PTGF靚相，就係Miss Hunny其中一張福利照。