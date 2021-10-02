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Miss Hunny何穎璇頻派福利拍片谷魔術騷 引ToNick恆仔誤墮PTGF陷阱

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撰文：東方新地

Miss Hunny（何穎璇）是香港首位女魔術師兼YouTuber，曾推出過寫真集《Miss Hunny Magic》，近日她為了宣傳她即將舉行的魔術騷，頻頻在社交網晒相拍片派福利，其中一條影片，更搵來ToNick恆仔（趙善恆）做主角，講述他誤墮了PTGF陷阱，而其中用作「照騙」的PTGF靚相，就係Miss Hunny其中一張福利照！文：東方新地｜圖：Miss Hunny IG及YouTube影片截圖

Miss Hunny 何穎璇 月尾舉行魔術騷

Miss Hunny今次和一班魔術師朋友合作演出的魔術騷將於本月尾舉行，由於只開三場，日前開賣後門票已火速售罄，而近日Miss Hunny為了宣傳這次魔術騷，頻頻在社交網晒相拍片派福利，其中一條影片，更搵來ToNick恆仔做主角，講述他誤墮了PTGF陷阱，而其中用作「照騙」的PTGF靚相，就係Miss Hunny其中一張福利照。

對於Miss Hunny 何穎璇 的魔術騷，粉絲都表示期待已久。（圖片來源：Miss Hunny IG）
對於Miss Hunny的魔術騷，粉絲都表示期待已久。（圖片來源：Miss Hunny IG）
Miss Hunny是香港首位女魔術師兼YouTuber，曾推出過寫真集《Miss Hunny Magic》。（圖片來源：Miss Hunny IG）
Miss Hunny是香港首位女魔術師兼YouTuber，曾推出過寫真集《Miss Hunny Magic》。（圖片來源：Miss Hunny IG）
Miss Hunny近日頻頻在社交網大派福利。（圖片來源：Miss Hunny IG）
Miss Hunny近日頻頻在社交網大派福利。（圖片來源：Miss Hunny IG）

恆仔、762成PTGF

該條影片名為《決定走上PTGF這條不歸路……會窮？》，由樂隊ToNick的主音恆仔及樂隊神奇膠（Wondergarl）的Bass手762主演，故事講述恆仔被Miss Hunny靚相誘惑，墮入了PTGF陷阱，結果見到的「真Coco」竟然是762（7叔），而他所謂的PTGF，原來也是另有乾坤，並非是「Part-Time Girl Friend」咁簡單！

Miss Hunny在她的YouTube頻道發布名為《決定走上PTGF這條不歸路......會窮？》的影片。（圖片來源：Miss Hunny IG）
Miss Hunny在她的YouTube頻道發布名為《決定走上PTGF這條不歸路……會窮？》的影片。（圖片來源：Miss Hunny IG）
由恆仔主演的新片《#PTGF出租女友》近日正在上映，今次拍片亦是為他這部電影作宣傳。（圖片來源：YouTube影片截圖）
由恆仔主演的新片《#PTGF出租女友》近日正在上映，今次拍片亦是為他這部電影作宣傳。（圖片來源：YouTube影片截圖）
（圖片來源：YouTube影片截圖）
（圖片來源：YouTube影片截圖）
影片中恆仔被Miss Hunny的靚相所吸引。（圖片來源：YouTube影片截圖）
影片中恆仔被Miss Hunny的靚相所吸引。（圖片來源：YouTube影片截圖）
（圖片來源：Miss Hunny IG）
（圖片來源：Miss Hunny IG）

網友質疑：平時影相都係咁？

網友紛紛大讚影片有驚喜，令他們「笑到仆街」、「即埸影相個段笑咗岀聲」、「伏虎羅漢上鏡現真身」、「開個電話影762會變hunny，比我就跑走，因為靈異事件嚟！」、「原來Hunny真身係762」、「Miss Hunny平時影相係咪都咁上鏡？」、「以為7叔係差人放蛇，點知係真ptgf」等等。

恆仔滿懷期待想見Miss Hunny，結果等來762。（圖片來源：YouTube影片截圖）
恆仔滿懷期待想見Miss Hunny，結果等來762。（圖片來源：YouTube影片截圖）
仲要想走都走唔甩！（圖片來源：YouTube影片截圖）
仲要想走都走唔甩！（圖片來源：YouTube影片截圖）
網友大讚762為今次演出犧牲色相。（圖片來源：YouTube影片截圖）
網友大讚762為今次演出犧牲色相。（圖片來源：YouTube影片截圖）
網友都話即埸影相嗰段最好笑，搞到佢哋都忍唔住笑咗出聲！（圖片來源：YouTube影片截圖）
網友都話即埸影相嗰段最好笑，搞到佢哋都忍唔住笑咗出聲！（圖片來源：YouTube影片截圖）
最後兩人變成咗「Part-Time Guitar Friend」（圖片來源：YouTube影片截圖）
最後兩人變成咗「Part-Time Guitar Friend」（圖片來源：YouTube影片截圖）

獲讚剪得有喜感

而今次短片中，Miss Hunny除了負責提供靚相飾演「假Coco」外，原來仲同時兼任導演、編劇、剪接和視覺效果製作，認真多才多藝，更獲網友大讚有搞笑天斌，將影片剪得好有喜感！

Miss Hunny在片中飾演「假Coco」，而恆仔則飾演「失望的Man」。（圖片來源：YouTube影片截圖）
Miss Hunny在片中飾演「假Coco」，而恆仔則飾演「失望的Man」。（圖片來源：YouTube影片截圖）
原來Miss Hunny仲同時兼任導演、編劇、剪接和視覺效果製作。（圖片來源：YouTube影片截圖）
原來Miss Hunny仲同時兼任導演、編劇、剪接和視覺效果製作。（圖片來源：YouTube影片截圖）
Miss Hunny去年亦有份執導由鄧洢玲（阿旦）、鄧伊婷、陳蕊蕊等一班美女主演的微電影《下一秒，追到你》，講到導演Miss Hunny，跟她相識多年的阿旦表示對方在鏡頭前予人搞笑形象，其實做事非常認真，準備工夫十足，每個鏡頭都要求得十分細緻，令她對其執導作甚有信心。
講到導演Miss Hunny，阿旦跟她相識多年，她表示對方鏡頭前予人搞笑形象，其實做事非常認真，準備工夫十足，每個鏡頭都要求細緻，對其執導作甚有信心。
Miss Hunny去年曾執導由阿旦主演的微電影《下一秒，追到你》。（圖片來源：《下一秒，追到你》發相）
（圖片來源：Miss Hunny IG）
Miss Hunny今年踏入29+1。（圖片來源：Miss Hunny IG）
（圖片來源：Miss Hunny IG）
更添女人成熟美。（圖片來源：Miss Hunny IG）
Miss Hunny 拉筋騷長腿。
Miss Hunny 拉筋騷長腿。（圖片來源：Miss Hunny IG）
咁都唔係花瓶⋯⋯
不時大晒靚相！（圖片來源：Miss Hunny IG）
呢張相係愚人節發帖，佢話懷念張國榮⋯⋯
（圖片來源：Miss Hunny IG）
Miss Hunny頻派福利拍片谷魔術騷 引ToNick恆仔誤墮PTGF陷阱
（圖片來源：Miss Hunny IG）
Miss Hunny頻派福利拍片谷魔術騷 引ToNick恆仔誤墮PTGF陷阱
（圖片來源：Miss Hunny IG）

即睇《決定走上PTGF這條不歸路……會窮？》：

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