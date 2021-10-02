Miss Hunny何穎璇頻派福利拍片谷魔術騷 引ToNick恆仔誤墮PTGF陷阱
Miss Hunny（何穎璇）是香港首位女魔術師兼YouTuber，曾推出過寫真集《Miss Hunny Magic》，近日她為了宣傳她即將舉行的魔術騷，頻頻在社交網晒相拍片派福利，其中一條影片，更搵來ToNick恆仔（趙善恆）做主角，講述他誤墮了PTGF陷阱，而其中用作「照騙」的PTGF靚相，就係Miss Hunny其中一張福利照！文：東方新地｜圖：Miss Hunny IG及YouTube影片截圖
Miss Hunny 何穎璇 月尾舉行魔術騷
Miss Hunny今次和一班魔術師朋友合作演出的魔術騷將於本月尾舉行，由於只開三場，日前開賣後門票已火速售罄，而近日Miss Hunny為了宣傳這次魔術騷，頻頻在社交網晒相拍片派福利，其中一條影片，更搵來ToNick恆仔做主角，講述他誤墮了PTGF陷阱，而其中用作「照騙」的PTGF靚相，就係Miss Hunny其中一張福利照。
恆仔、762成PTGF
該條影片名為《決定走上PTGF這條不歸路……會窮？》，由樂隊ToNick的主音恆仔及樂隊神奇膠（Wondergarl）的Bass手762主演，故事講述恆仔被Miss Hunny靚相誘惑，墮入了PTGF陷阱，結果見到的「真Coco」竟然是762（7叔），而他所謂的PTGF，原來也是另有乾坤，並非是「Part-Time Girl Friend」咁簡單！
網友質疑：平時影相都係咁？
網友紛紛大讚影片有驚喜，令他們「笑到仆街」、「即埸影相個段笑咗岀聲」、「伏虎羅漢上鏡現真身」、「開個電話影762會變hunny，比我就跑走，因為靈異事件嚟！」、「原來Hunny真身係762」、「Miss Hunny平時影相係咪都咁上鏡？」、「以為7叔係差人放蛇，點知係真ptgf」等等。
獲讚剪得有喜感
而今次短片中，Miss Hunny除了負責提供靚相飾演「假Coco」外，原來仲同時兼任導演、編劇、剪接和視覺效果製作，認真多才多藝，更獲網友大讚有搞笑天斌，將影片剪得好有喜感！
Miss Hunny去年亦有份執導由鄧洢玲（阿旦）、鄧伊婷、陳蕊蕊等一班美女主演的微電影《下一秒，追到你》，講到導演Miss Hunny，跟她相識多年的阿旦表示對方在鏡頭前予人搞笑形象，其實做事非常認真，準備工夫十足，每個鏡頭都要求得十分細緻，令她對其執導作甚有信心。