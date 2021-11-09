何艷娟宣布約滿無綫 擁億萬身家搵兼職 自薦做一件事

14年港姐季軍、現年30歲的何艷娟，曾與澳博高層、身家30億的吳志誠閃婚閃離，有指離婚時何艷娟袋3億贍養費，之後何艷娟不愁寂寞，有傳她再暗交身家百億的富商，繼續過其上流社會生活﹗最近約滿無綫的何艷娟，話想先休息半年，不過見到《愛‧回家之開心速遞》一班演員咁開心，都好有興趣再拍劇喎！

撰文：東方新地 ｜圖片：新傳媒圖片、[email protected]_hoyk