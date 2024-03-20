何超儀首談賭王何鴻燊遺產分配 大爆老公陳子聰2點獨得阿爸歡心
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已故賭王何鴻燊之女何超儀，近日在內地節目《魯豫有約一日行》中，坦白自己作為「賭王女兒」身份的心情，仲首次透露父親在遺產分配上的安排。何超儀更在節目中更大談老公陳子聰對自己的吸引之處，以及父親何鴻燊對陳子聰的睇法……
何超儀大爆父親選婿標準
何超儀在節目中仲分享了父親何鴻燊對選婿的要求，其中包括外貌要帥氣，身高也不能太矮等。何超儀透露丈夫陳子聰的單純和善良，令父親何鴻燊給予他高度的評價，更透露父親也認為陳子聰是一個善良且有些笨拙的好男人。
何超儀sweet爆講老公吸引之處
何超儀更大爆在遇到現任丈夫陳子聰之前，她曾有過兩位家庭條件優厚的男朋友。但由於她當時獲得了唱片公司的合約，而條款限制了她的私生活，包括不能在合約期間結婚或生子，導致兩段關係以分手告終。何超儀在節目中亦sweet爆講丈夫陳子聰對自己的吸引之處：「我被他的善良、性格，跟他很帥吸引了我。」
何超儀首談父親何鴻燊遺產分配
何超儀在節目中首次談及賭王何鴻燊的遺產分配，更表示父親的遺產分配相對平均。何超儀坦言因為自己沒有參與家族事業，所以相較於勤於家業的姐姐和弟弟，她所得的份額會少一點：「當然比為家裏面工作的姐姐弟弟，他們會少一點了」。不過何超儀表示這樣的分配對她來說已經足夠追求夢想，更搞笑稱：「所以我不能一年拍很多部片。」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@josie_ho_chiu、YouTube@能量傳媒官方頻道、新傳媒資料庫