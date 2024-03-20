何超儀首談賭王何鴻燊遺產分配 大爆老公陳子聰2點獨得阿爸歡心

已故賭王何鴻燊之女何超儀，近日在內地節目《魯豫有約一日行》中，坦白自己作為「賭王女兒」身份的心情，仲首次透露父親在遺產分配上的安排。何超儀更在節目中更大談老公陳子聰對自己的吸引之處，以及父親何鴻燊對陳子聰的睇法……