何遠東宣布離巢 自嘲似「工人姐姐」形容賓主關係 35字重提台慶扮棋感受
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資深演員何遠東早前在播畢嘅《異空感應》出色演技獲好評，而在新劇《奔跑吧！勇敢的女人們》同樣有佢嘅身影。不過，何遠東最近接受傳媒訪問時，大爆已結束與TVB合作關係，心淡回應離巢真相⋯⋯
何遠東自爆「已好耐冇拍劇」
何遠東在香港娛樂圈奮鬥了十六年的資深演員，最近結束了與TVB的長期合作關係。在他剛過的四十歲生日之際，何遠東決定對自己好一點，開始新的職業旅程。他又講到「已好耐冇拍劇」，為了生計就去到中小學教書，兼職教小朋友話劇。何遠東在社交平台發文：
「舞台劇，始終會有完場嘅一刻…在完場之前，演員要好好謝幕，好好脫離角色，重新迎接下一個新挑戰！感謝一路上陪伴我同喜同悲的觀眾；感謝時刻用心共事的台前幕後朋友；感謝讓我發光發亮的每一個角色。我們約定，未來再遇😊」
何遠東嘲似一名工人姐姐
離開效力十六年的TVB，何遠東自嘲似一名工人姐姐形容這段賓主關係，坦言即使它十分挑剔，我也會努力改進自己，甚至非常渴望能夠加入這個家庭。然而，十六年過去了，何遠東仍然覺得無法融入這個家庭，可能是因為我們之間始終存在僱傭合約關係。
何遠東直認不受重用：係人都知「雪櫃」好凍啦
在TVB的十六年裡，何遠東參與了多部劇集的演出，從配角到主角不等。「我在TVB的日子，每一個角色都像是一次新的挑戰。」他提到了一些讓他印象深刻的角色，包括《降魔的》中的司機龍貓和《心理追兇》中的弒母肥仔。
隨著恩師無綫監製王心慰（Amy）榮休，何遠東也直認不是公司力捧對象，他又指試過參與頒獎禮、台慶騷、大騷劇集綜藝，最後連「雪櫃」都試過，「係人都知『雪櫃』好凍啦」，於是考慮其他出路。
重提2014年台慶「扮棋」
何遠東又表示入行多年最討厭聽到六個字「你太好、你太多」，他透露會恰如其分，就算近年拍戲都好，做丑角，一定要令到個主角發光發亮。他又提到不介意2014年台慶「扮棋」一事：「就算到依家有人話你係一隻飛行棋，講真我當年真係覺得冇問題，可能太單純啦」。
圖片來源：IG@fattung924、TVB、何遠東IG