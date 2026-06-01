何雁詩重提做小三風波 坦白認重頭來過不會揀鄭俊弘 18字剖白最真感受

由伍詠薇及李凱賢（Brian）主持的HOY節目《九運會客室》，請到闊別螢幕多年嘅張新悅仲有離開大台嘅何雁詩。張新悅嘅大囡三年前因為甲型流感，一度生命出現危殆，佢哋一家人一度要作出最壞打算，幸好最後出現好轉康復。而何雁詩嘅兒子出世時發現有天使綜合症，2022年出世嘅兒子至今仲未學識說話：「唔寄望佢識叫爸爸媽媽，希望佢健康快樂成長。」兩個母親嘅感動故事令育有一女嘅Brain都不禁落淚。去到辛辣提問環節，何雁詩罕有地正面回應當年與鄭俊弘的感情爭議。被問到若時光倒流是否仍會選擇對方，何雁詩的答案令人驚訝。