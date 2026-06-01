何雁詩重提做小三風波 坦白認重頭來過不會揀鄭俊弘 18字剖白最真感受
何雁詩節目上被追問當年搶人男友爭議
在節目的辛辣環節中，主持人李凱賢直接向何雁詩拋出尖銳問題，提及她當年拍拖時被指搶走別人男朋友一事，並追問若能回到過去、清楚知道鄭俊弘當時的感情狀況，她是否依然會選擇跟對方在一起。何雁詩沉思數秒後坦言：「如果我知道晒佢當時嘅所有嘅感情狀況，我唔會同佢一齊。」不過她隨即補充，現在的婚姻生活是快樂的，鄭俊弘給予她最大的祝福就是他們的兒子，但她指：「如果去返當時事件，喺感情上會選擇簡單啲。」
其他辛辣問題，何雁詩在被問到姊妹團「SÏXTERS」中邊個朋友最煩時，她毫不猶豫地點名蔡思貝，笑指對方「係又喊，唔係又喊」，但最鍾意的姊妹則是陳瀅，因為二人是最早認識，更曾經同住過。
2017年機場拖手認戀曾被冠以第三者之名
何雁詩與鄭俊弘的戀情自公開以來一直備受爭議。2017年二人在機場被拍到拖手，正式公開認戀，但當時有傳鄭俊弘仍有未婚妻在身邊，何雁詩因此被外界標籤為「第三者」，戀情長期不被看好。儘管多年來二人一直低調回應，但這段感情始終是何雁詩演藝生涯中最具爭議的標籤。
網民對何雁詩坦白回應反應兩極
節目播出後隨即引發網民熱議，不少人對何雁詩的坦誠表示欣賞，有網民留言指「起碼肯認，比起好多人已經好坦白」、「講得出呢句話其實需要好大勇氣」。但亦有網民認為事隔多年才回應顯得「馬後炮」，質疑「當初點會唔知」、「而家先講有咩意思」。
何雁詩罕提被轟做小三事件
何雁詩2017年與鄭俊弘公開戀情，不過當時就傳出鄭俊弘背未婚妻偷食何雁詩，令女方被冠以第三者之名，雙方形象大插水。何雁詩去年現身網台節目《女人方言》坦言，明白外界為何有此看法：「因為佢哋對我哋嘅了解就係喺報章上面，咁報章上講嘅嘢當然唔係我哋嘅全部啦。有好多控制唔到嘅嘢，我無謂再去深究，我控制到嘅嘢就係我嘅家庭開唔開心，家人健唔健康，自己係咪開心。」並指選擇專注於自己能掌控的事，放下無法改變的流言。
何雁詩回應「報應論」
公開Asher病情後，網上出現不少惡毒留言，甚至指Asher患病是「報應」。何雁詩直言不願與這些負面言論糾纏：「網絡世賦予咗好多人好多Power去講你，當你諗起呢個人喺街到突然間衝上來講：『報應啊』，你會點對佢？你唔會理佢，因為你又唔識我，你衝埋來突然鬧我，我冇理由同你拗，我唔係一個會咁樣講人嘅人，所以我唔想同嗰啲喺網上鬧人嘅人同一個Level。」