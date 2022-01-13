何雁詩IG報喜陀仔預產期6月中 貼老公鄭俊弘黑圖興奮樣

何雁詩2020與鄭俊弘結婚，婚後兩人稱還未想當父母想好好享受新婚生活，原來小生命已降臨，今日何雁詩在IG宣布有喜，同時宣布肚中是B仔，大晒親嘴相外，何雁詩忍唔出貼出老公狂喜到擘擘大口黑圖，可見升呢父母之興趣﹗