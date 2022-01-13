何雁詩IG報喜陀仔預產期6月中 貼老公鄭俊弘黑圖興奮樣
何雁詩2020與鄭俊弘結婚，婚後兩人稱還未想當父母想好好享受新婚生活，原來小生命已降臨，今日何雁詩在IG宣布有喜，同時宣布肚中是B仔，大晒親嘴相外，何雁詩忍唔出貼出老公狂喜到擘擘大口黑圖，可見升呢父母之興趣﹗
文：東方新地｜圖：[email protected]、[email protected]
何雁詩為B仔作歌
何雁詩和鄭俊弘日前分別貼出自彈自唱新歌《Dear Little One》片段，當時有指二人疑似有喜，憑歌報喜，但未經當時人證實﹗今日何雁詩和鄭俊弘在IG證實有喜，並寫下長文宣布陀B仔，並透露預產在今年6月中﹗
何雁詩感激鄭俊弘夠體貼
何雁詩以英文發長文公布喜訊，文中講到當她嫁給鄭俊弘時感到人生完滿，如今二人的愛情結晶即將誕生，心情是夢想成真，同時令二人感到興奮又感到擔心﹗何雁詩指懷孕時感到身體的強烈變化，但幸得老公鄭俊弘一直陪伴及照顧她的健康及心靈﹗何雁詩又指夫婦已在想像將來囝囝的模樣，會喜歡唱歌、跳舞、功夫和高爾夫球？但無論如何，只想囝囝是一個健康快樂及善良的小朋友﹗」
鄭俊弘亦發表英文長文報喜，同時分享即將為人父的心情複雜，他又感謝太太何雁詩，希望快將出世的B仔善良、健康和快樂。而何雁詩更分享老公的興奮樣黑圖，證明二人相當興奮﹗
何雁詩和鄭俊弘憑歌寄意，自彈自唱新歌《Dear Little One》 何雁詩抱住小狗、鄭俊弘彈住結他合唱，由何雁詩填詞，當中有包「 Whatever you be, we’ll still love you, that’s what mum and daddy do」，似已經暗示將為父母」暗示預告為人父母﹗