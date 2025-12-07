佘詩曼談韓服唱兒歌黑歷史笑到飆眼水 霸氣妙回身家過億傳聞！

佘詩曼在翡翠台全新娛樂訪談節目《一周星星》中，大談自己的「黑歷史」演出，當中最令她介意的竟然是2007年推出的兒歌《星星的加冕》。提到當年穿著韓服造型獻唱兒歌的畫面，佘詩曼更是笑到飆眼水，直言「我自己都想打我自己」，坦率反應令現場氣氛爆笑連連。