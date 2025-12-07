佘詩曼談韓服唱兒歌黑歷史笑到飆眼水 霸氣妙回身家過億傳聞！
佘詩曼在翡翠台全新娛樂訪談節目《一周星星》中，大談自己的「黑歷史」演出，當中最令她介意的竟然是2007年推出的兒歌《星星的加冕》。提到當年穿著韓服造型獻唱兒歌的畫面，佘詩曼更是笑到飆眼水，直言「我自己都想打我自己」，坦率反應令現場氣氛爆笑連連。
佘詩曼回憶韓服造型獻唱兒歌 笑到飆眼水
佘詩曼在節目中憶述當年拍攝《星星的加冕》MV時的尷尬經歷，她形容當時的造型實在太「正」。佘詩曼表示：「個MV真係正到呢！要我著成套Costume韓式嗰啲衫，跟住又要梳中間界嗰個頭，我自己都想打我自己！」越講越興奮的她，一度笑到飆眼水，面對主持區永權提問當年接到通告時的反應，佘詩曼繼續狂笑回應：「咪就係呢啲反應（意指狂笑）囉！」製作組更特意剪輯了多個佘詩曼當年的獻唱造型片段，讓觀眾重溫這個「黑歷史」時刻。
佘詩曼「Man姐」上身 妙回身家過億傳聞
在「本尊Fact Check」環節中，區永權大膽向佘詩曼查證身家過億的傳聞。面對這個尖銳提問，佘詩曼即時「Man姐」上身，展現過人口才和機智反應，以「四兩撥千斤」的方式輕鬆過關。她的巧妙回應令現場的黃宗澤和區永權都拍爛手掌，對她的應對能力表示佩服。不過節目並未透露佘詩曼的具體答案內容，觀眾需要收看節目才能知道她如何化解這個敏感話題。
《一周星星》多元化環節設計 嘉賓互動豐富
《一周星星》製作組為節目設計了多個有趣環節，包括「你問我答」、「自選Hashtag」、「本尊Fact Check」、「獨家考古」及「極限2選1」等，務求與受訪嘉賓有更深入的互動。除了佘詩曼和黃宗澤的精彩對答，節目還邀請了《新聞女王2》中的馬國明、何廣沛、蔣祖曼和鄧智堅，向劇集總監製鍾澍佳提問尖銳問題。期間鍾澍佳更預告劇集結局周將有袁富華重量級加盟，並親自揭露劇中兩場「重金打造」的場口。
網民熱議佘詩曼坦率性格 大讚真性情
佘詩曼在節目中的坦率表現引起網民熱烈討論，不少人大讚她的真性情。有網民留言表示：「阿佘真係好可愛，連自己嘅黑歷史都可以咁坦然面對」、「笑到飆眼水真係太搞笑啦」。亦有網民對她應對身家傳聞的機智反應表示欣賞：「Man姐真係好醒目，點樣都難唔到佢」。不少觀眾都表示會準時收看節目，想親眼目睹佘詩曼的精彩表現和她如何巧妙回應敏感問題。
資料或影片來源：原文刊於新假期