母親驚傳患重病？佘詩曼首度開腔回應剃頭真相 大讚：佢係最勇敢嘅人
視后佘詩曼（阿佘）昨日（17日）以「粉紅大使」身份，出席癌症基金會的宣傳活動。由於身邊曾有親友患癌，她對此感受甚深，並強調病人的心態至關重要。當被問及外界一直流傳關於佘媽媽的健康狀況時，阿佘亦罕有地開腔，親自回應母親的身體情況。
親證母親身體抱恙 樂觀心態積極治療
面對傳媒追問，阿佘坦言母親早前的確身體抱恙，但未有正面回應是否患上癌症。她透露媽媽現正努力康復中，情況穩定，並有接受適當治療。她更分享媽媽心態非常正面樂觀，經常外出活動，精力充沛，令她感到十分欣慰，因為這代表媽媽的身體狀況足以應付，每次見到母親開心出門，自己也會很開心。
激讚媽媽剃頭活出真我
對於早前佘媽媽被拍到剃光頭的照片，引起外界諸多揣測，阿佘對此大方回應，更盛讚母親的決定非常正確和勇敢。她形容媽媽是為自己而活，只要治療合適，便不會理會副作用或旁人目光，選擇以最舒服的狀態生活，這份勇敢讓阿佘直言媽媽是她最好的榜樣。
停工留港甘做孝順女
為了更好地照顧母親，阿佘表示近期已暫停接拍新戲，主要留在香港休息及陪伴家人。她透露只要一有空便會陪伴在媽媽身邊，早前更與媽媽同遊馬來西亞，享受溫馨的母女時光，以實際行動表達孝心，足見母女情深。
5歲喪父與母相依為命
單親家庭長大的阿佘一直侍母至孝，在她5歲時爸爸因一場交通意外不幸離世，但當時的阿余缺席了爸爸的出殯日， 沒有見他最後一面。 直到長大後媽媽才透露，因為爸爸在交通意外中撞破頭部，家人為了讓阿佘記住爸爸最好的樣子，所以並沒有安排她見爸爸最後一面。且佘爸爸離世時，佘媽媽正在懷孕中，憑意志捱過難關，獨力養大三名子女，阿佘希望長大後能報答媽媽， 所以入行後一直努力賺錢養家， 阿佘亦憑住努力和出色演技成為視后，工作再多再忙碌也會抽空陪伴媽咪。
圖片來源：IG@charmaine_sheh、IG@accharmaine_sheh資料或影片來源：原文刊於新假期