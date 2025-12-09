50歲佘詩曼上海食飯被偷拍 反應意想不到見真實人品
50歲佘詩曼在上海餐廳用餐時被粉絲偷拍，這位憑《新聞女王》再創事業高峰的四料視后展現驚人警覺性，瞬間察覺鏡頭存在。然而她的反應完全出乎意料，不但沒有表現不悅，反而做出一個舉動讓全場網民激讚，真實人品表露無遺。
佘詩曼被偷拍瞬間察覺露神秘微笑
從粉絲在小紅書發布的照片可見，當該名粉絲在座位上偷偷舉機拍攝時，坐在後方正在用餐的佘詩曼似乎瞬間就有所察覺。她非但沒有表現出絲毫不悅，反而朝著鏡頭方向露出一抹了然於心的微笑，眼神彷彿在說「我發現你了」，場面十分有趣。這種被發現後不怒反笑的親切舉動，完全展現出她的高情商和親民作風。
佘詩曼調皮反應獲網民一致讚賞
這位粉絲在文中表示「一秒被發現，但是她真的好可愛，偷偷在後面笑」。其他網民也留言附和「Man姐好自然地在妳後面就看著鏡頭」、「她就是看到鏡頭了，但也完全沒有躲避，就很自然地沖著鏡頭笑」。網民大讚佘詩曼「人品一流」、「好溫柔好可愛」，認為她這種處理方式既不會讓粉絲尷尬，又展現出親和力，充分體現明星的專業素養。
佘詩曼緊身上衣展現完美身材狀態
其後該名粉絲也成功獲得與偶像的合照機會。照片中佘詩曼身穿一件白色緊身短袖上衣，不僅展現出完美的曲線，其緊緻的皮膚和少女般的神采，完全看不出已經50歲。她的絕佳身材管理和保養功力令人驚嘆，在鏡頭下依然散發著青春活力，證明多年來的自律生活和專業態度並非浪得虛名。
網民激讚佘詩曼凍齡狀態如少女
網民對她的絕佳狀態感到驚訝，紛紛留言「她已經50了，不過這狀態牛」、「365°無死角，真的好靚好似少女」。不少人表示佘詩曼無論在鏡頭前後都是魅力不減的凍齡女王，這次偶遇事件更讓大家看到她真實的一面。有網民更直言「這就是真正的明星風範」，認為她既有專業態度又保持親民作風，難怪能在演藝圈屹立不倒多年。