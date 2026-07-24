50歲佘詩曼重回母校絕密校服照流出 憑一細節揭開驚人真相
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50歲視后佘詩曼今日（24日）趁協恩中學慶祝90周年校慶重返母校，更大方晒出多張身穿經典藍色旗袍校服的絕密相片。照片中她保養得宜零違和感，不過背後隱藏住一個令人意想不到的破綻。
視后化身學生妹重返協恩中學校園
阿佘今日特意抽空回到校園接受專訪，並與昔日同窗及老師重聚。穿上協恩標誌性藍色旗袍校服的她坐在紅磚樓梯上與舊同學合照，身材纖瘦兼皮膚緊緻，散發出滿滿少女味。大批粉絲以為她特意訂造校服重溫青葱歲月，但原來這輯引爆網絡討論的還原相片，全是靠她身邊同學利用AI技術生成，逼真程度成功呃倒不少人。
佘詩曼社交平台長文回顧青葱歲月
重遊舊地勾起許多回憶，阿佘隨即在社交平台撰寫長文抒發感受，更坦言能在以前天天做早會的地方做訪問感覺奇妙。她表示：「當年個校服妹點會諗到三十幾年後有今日？」她與同學走遍操場、泳池及課室等角落，腦海湧現美好又搞笑的畫面。她深情向母校致謝，直指學校是慢慢成長的空間，並自豪地高呼：「I’m so glad that I‘m a Heep Yunn girl. Heep Heep Hooray!」
自小考入協恩附小見證視后成長史
翻開這名傑出校友的成長史，她自小已經非常自律勤奮，成功考入協恩中學附屬小學後一直名列前茅，其後順利直升這間傳統名校。她在中一時期曾擔任啦啦隊隊長，甚至親自為一眾師妹設計啦啦隊制服，展現出非凡的藝術天份。中學畢業後她遠赴瑞士國際酒店管理大學修讀學位，學成歸來便參選香港小姐奪得季軍，自此踏入演藝圈，憑藉在《新聞女王》等劇集中的精湛演技穩坐一線花旦寶座。
絕密冬菇頭童年相片曝光掀起熱議
除了一系列AI合成相片，帖文中更夾雜了一張極度珍貴的一年級冬菇頭學生照，超萌模樣迅速在網絡瘋傳。大批網民湧入留言區洗版式狂讚，形容她完美示範何謂由細靚到大，紛紛表示「歲月完全無喺阿佘身上留下痕迹」、「依然係最靚校花」。有舊生更激動相認，留言大爆當年細節：「當年你是yunn house cheering team leader，我記得你幫我哋班F1𡃁妹設計嘅啦啦隊套衫好靚嫁」。
資料或影片來源：原文刊於新假期