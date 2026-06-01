孝順女佘詩曼51歲生日許兩大願望全為媽媽 感性告白令人動容
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佘詩曼於5月28日迎來51歲生日，她在社交平台上載與母親緊擁的慶生合照，並許下兩大生日願望，竟然全部都與媽媽有關。佘媽媽前年曾經歷一場大病，如今康復後母女更加珍惜彼此，阿佘一番感性告白令人動容。
佘詩曼51歲生日擁實媽媽許下兩大願望
佘詩曼在生日當天上載與媽媽Lily的合照，相中她緊緊擁著母親，並深情發文表示：「今年我生日，第一個願望送俾你——祝你身體健康、日日開心。」至於第二個願望，阿佘同樣留給了母親：「希望以後嘅日子，我可以成為你嘅依靠，好似你一直對我咁溫柔、咁堅定。」她更以《You Are My Sunshine》作為背景音樂，憑歌寄意表達對母親深厚的愛。
阿佘感性回憶成長路感謝母親從未放手
佘詩曼在長文中回顧成長點滴，感謝母親帶她來到這個世界，讓她有機會學習、體驗和領悟。她寫道：「媽咪你從來都冇放開過我隻手。你教我行第一步、講第一句說話、認識呢個世界嘅美好，亦都喺我跌倒嘅時候，靜靜喺身邊陪住我喊，再同我一齊搵起身嘅勇氣。」她更感激母親每一個擁抱、每一句嘮叨、每一碗深夜煲的湯，形容這些都是她成長路上最重要的養分。
佘媽媽前年經歷大病後康復令阿佘更珍惜相聚
佘詩曼自5歲喪父後，由母親Lily獨力撫養三名子女成人。佘媽媽前年曾經歷一場大病，幸好以樂觀正面的心態接受治療後成功康復。阿佘為了多陪伴母親，曾暫停接拍新戲，抽空陪媽媽外出旅行及享受美食。她曾透露與母親相處模式如同無秘密的平輩朋友，又因為知道媽媽「只聽醫生的話」，每次陪同看診時都會偷偷遞紙條給醫生，拜託對方代為叮囑媽媽多喝水、多休息。
七魔女及陳山聰為佘詩曼慶生場面搞笑
人緣極佳的佘詩曼，生日期間連日與好友慶祝。閨密「七魔女」成員及好友陳山聰均有為她舉行慶生飯局。其中文頌嫻分享與阿佘拍攝的短片，兩人擺出可愛姿勢，期間湯盈盈突然亂入畫面，被文頌嫻一手推開，場面十分搞笑。圈中好友紛紛送上祝福，可見阿佘在娛樂圈的好人緣。
資料或影片來源：原文刊於新假期