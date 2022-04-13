佘詩曼 宮心計

佘詩曼現身TVB 《宮心計》重播回憶多 難忘與楊怡針鋒相對 當年爭獎傳不和

最新娛聞
東方新地

佘詩曼近年長駐內地發展，最近無綫深夜重播她主演的《宮心計》，咁啱佘詩曼因為母親患病返港陪伴，人在香港的她日前現身TVB，雖然未知所為何事，不過佘詩曼就做咗個訪問。提到《宮心計》重播依然大迴響，佘詩曼大談楊怡(現改名楊茜堯)首次做奸角已經好惡，難免令人想起當年她與楊怡爭獎爭到面紅耳熱鬧不和囉！

佘詩曼 46歲的佘詩曼保養得宜，仍保存著一份少女味。
46歲的佘詩曼保養得宜，仍保存著一份少女味。（圖片來源：[email protected]_sheh）
佘詩曼 因為母親患病，孝順女佘詩曼最近由內地返港陪伴，早前更上載與型男阿哥的合照上社交網。
因為母親患病，孝順女佘詩曼最近由內地返港陪伴，早前更上載與型男阿哥的合照上社交網。（圖片來源：[email protected]_sheh）

佘詩曼重返TVB受訪

佘詩曼難得在香港，當然要回娘家走一轉，日前她接受無綫娛樂新聞台訪問，對於《宮心計》深夜重播，佘詩曼笑言自己都有留意，亦收到不少好友的短訊，以及send來劇集截圖大讚好睇，包括Bobby歐陽震華以及監製梅小菁，佘詩曼話好多謝大家捧場。

佘詩曼 佘詩曼日前接受無綫娛樂新聞台訪問。
佘詩曼日前接受無綫娛樂新聞台訪問。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
佘詩曼 佘詩曼坦言若遇到好劇本，不排除會返無綫再拍劇。
佘詩曼坦言若遇到好劇本，不排除會返無綫再拍劇。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）

佘詩曼細說當年拍《宮心計》點滴

09年播出的無綫劇《宮心計》當年大受歡迎，除了劇情和靚景靚戲服，最令人深刻的應該是一幕又一幕的宮廷鬥爭，當中包括飾演金鈴的楊怡(現改名楊茜堯)因為黑化而無惡不作，與佘詩曼針鋒相對，好戲連場。現在重播亦勾起佘詩曼不少拍攝時的回憶，她說：「我印象中應該全阿怡第一次演奸角，我覺得佢個樣好惡呀！但係我同佢係一個好好嘅化學作用。」

佘詩曼 當年拍《宮心計》，男主角夾在佘詩曼與楊怡之間。
當年拍《宮心計》，男主角夾在佘詩曼與楊怡之間。（圖片來源：東方新地資料庫）
佘詩曼 佘詩曼與楊怡多年來被指面和心不和。
佘詩曼與楊怡多年來被指面和心不和。（圖片來源：東方新地資料庫）

佘詩曼稱與楊怡有聯絡

至於多年來有沒有與楊怡聯絡，佘詩曼說：「有嘅！久唔久會喺公開場合見到佢，同埋近排佢生咗BB啦！我都有恭喜佢戥佢開心。」其實當年佘詩曼與楊怡爭做當家花旦屢傳不和，一套《宮心計》搞到爭獎傳聞四起。去年楊怡曾北上拍劇，佘詩曼都沒有與她見過面，二人關係似乎多年都冇增進到。

佘詩曼 佘詩曼早前與吳謹言拍內地劇《尚食》。
佘詩曼早前與吳謹言拍內地劇《尚食》。（圖片來源：微博@佘詩曼）
佘詩曼 佘詩曼為內地文化節目《一桌年夜飯》拍攝香港特輯，特別到戲曲中心向蓋鳴暉學習粵劇打水袖、運手花、花旦碎步、運步及唱詞。
佘詩曼為內地文化節目《一桌年夜飯》拍攝香港特輯，特別到戲曲中心向蓋鳴暉學習粵劇打水袖、運手花、花旦碎步、運步及唱詞。（圖片來源：微博@佘詩曼）

楊怡憑《宮心計》奪「我最喜愛的電視女角色」受非議

當年《溏心風暴之家好月圓》除讓米雪和關菊英等老旦回復昔日光采，得益最大莫過於在電視箱浮沉多年的楊怡，她憑「攞女」阿月一角奪「最佳女配角」獎，首度上位擔正台慶劇《宮心計》，奸到出汁的角色金鈴極搶戲，佘詩曼都要靠邊站，難怪有傳當年台慶女主角大獎「非楊怡莫屬」。

佘詩曼 宮心計大結局｜李怡趕到捉拿金鈴，飛燕道出自己並未有依照金鈴的吩咐毒害三好，使金鈴大感錯愕。金鈴憶起當日為三好試針的情形，迫使李怡履行不殺她的承諾，卻幻想自己是三好……
宮心計大結局｜李怡趕到捉拿金鈴，飛燕道出自己並未有依照金鈴的吩咐毒害三好，使金鈴大感錯愕。金鈴憶起當日為三好試針的情形，迫使李怡履行不殺她的承諾，卻幻想自己是三好……（圖片來源：TVB.com）

金鈴一角猶如度身訂造，無間斷害人，用計當上妃子，再向四房統領米雪等人以勾脷筋、挖眼、斬手腳等殘酷手段報復，並且與挾天子以令諸侯的大將軍馬元贄（李國麟飾）聯手以確保攀上王妃之位，終身視三好為眼中釘的她，竟誣衊三好和棋博士（鄭嘉穎飾）有姦情，希望皇上將其除之，變態手段層出不窮，殺人無手軟，師奶觀眾邊睇邊鬧，收視有望突破《大長今》51點的紀錄。2009年楊怡就憑住《宮心計》中姚金鈴一角，得到「我最喜愛的電視女角色」，同時重贏埋無綫頒出嘅「最佳表現獎」。但係當年有網民認為楊怡冇資格攞「我最喜愛的電視女角色」，認為應由佘詩曼的「三好」得獎。

阿佘食白果 楊怡奪獎被指「太得戚」

當年年大部分賽果尚算合理，鄧萃雯獲封為視后，惟獨「我最喜愛女角色」和「最佳表現大獎」有偏私之嫌，為捧楊怡上位，甘願犧牲有出色表現的阿佘，阿佘坐足成晚冷板櫈，最慘還要被迫與楊怡上演一場姊妹情深戲碼，當楊怡含淚領取「我最喜愛女角色」大獎時，第一時間不是多謝人，而是無嗱嗱說：「阿佘，你差我一啖！」

宮心計 當楊怡含淚領取「我最喜愛女角色」大獎時，第一時間不是多謝別人，而是召喚佘詩曼⋯⋯
當楊怡含淚領取「我最喜愛女角色」大獎時，第一時間不是多謝別人，而是召喚佘詩曼⋯⋯（圖片來源：東方新地資料庫）
佘詩曼 宮心計 當年獎項由黃日華頒發。
當年獎項由黃日華頒發。（圖片來源：東方新地資料庫）
佘詩曼 宮心計 兩番催迫，阿佘無奈帶笑走出台向她獻吻，楊怡攞彩兼攞足友情分，成功營造「姊妹情深」
兩番催迫，阿佘無奈帶笑走出台向她獻吻，楊怡攞彩兼攞足友情分，成功營造「姊妹情深」。（圖片來源：東方新地）

楊怡迫阿佘陪佢做戲

阿佘本來笑一笑就算，怎料楊怡講講吓又話：「阿佘話如果我攞，會走出嚟錫我一啖㗎！」兩番催迫，阿佘無奈帶笑走出台向她獻吻，楊怡攞彩兼攞足友情分，成功營造「姊妹情深」，從而淡化民眾對她的敵對情緒。但據幕後人員透露，二人根本不是friend到攬頭攬頸那種，該人說：「阿佘一早知道《宮心計》係用嚟捧楊怡，自己只係陪襯佢，個心已經唔舒服，不過記者嚟探班，佢梗係做足戲同楊怡有傾有講，但一擰轉背咪又係冇偈傾，何況阿佘鍾意夜蒲，楊怡鍾意返屋企，性格根本唔夾。」被網友批評似癲婆多過奸妃的楊怡表示：「最佳表現大獎係咪為我而設都好，我噚晚都瞓得好安樂。」最搞笑有網民提議將「最佳表現大獎」改名為「高層嘉許獎」或者「TVB最錫員工獎」，實在一針見血！

佘詩曼 宮心計 09年視后其實係鄧萃雯。
09年視后其實係鄧萃雯。（圖片來源：東方新地）
佘詩曼 楊怡當年攞獎後意氣風發。
楊怡當年攞獎後意氣風發。（圖片來源：東方新地資料庫）
佘詩曼 扮感動當然係指定動作。
扮感動當然係指定動作。（圖片來源：東方新地資料庫）

《宮心計》故事大綱

唐朝掌管後宮內務的最高權力中心——尚宮局，統領四房，分別為司珍房、司制房、司膳房及司設房。劉三好(佘詩曼飾)與姚金鈴(楊怡飾)自幼入宮當學婢，二人聰穎機伶，深得司珍阮翠雲(關菊英飾)及司制鍾雪霞(米雪飾)喜愛，爭取收歸門下，三好遂成二人爭鬥禍心。

三好一直緊守亡母「做好事、說好話、存好心」遺訓，以善行仁心遊走於宮中這個爾虞我詐的地方；反而情同姐妹的金鈴卻利慾薰心，為求成妃不擇手段。縱使三好鍾情棋博士高顯揚(鄭嘉穎飾)，但金鈴知道皇帝李怡(陳豪飾)最愛三好，妒意驟生，為保皇妃之位竟誣告三好擊殺太后(韓馬利飾)，要置三好於死地，但手段再強，亦有疏忽的地方……

佘詩曼 宮心計 劇情
▲佘詩曼從小入宮當宮女，長大後兒時好友陳豪被擁立為帝，陳豪從小暗戀她，見她被逼害挺身保護。（圖片來源：東方新地資料庫）
佘詩曼 宮心計 ▲劇情頭十集主要講述佘和飾演棋博士的鄭嘉穎一段純真愛情，後佘被立為妃，感情唯有藏於心底。
▲劇情頭十集主要講述佘和飾演棋博士的鄭嘉穎一段純真愛情，後佘被立為妃，感情唯有藏於心底。（圖片來源：東方新地資料庫）
佘詩曼 宮心計 劇情 結局 楊怡 陳自瑤
楊怡出毒招，吩咐貼身宮婢陳自瑤（錢飛燕）在佘的粥下毒，企圖一屍兩命，但陳怕死，沒有下手，最後更出賣楊怡！（圖片來源：東方新地資料庫）
佘詩曼 宮心計 劇情 楊怡 縫嘴
低賤宮女出身的楊怡，上位前說話直率經常得罪人，一次得罪了郭皇太后身邊紅人，被罰縫嘴，幸最後皇上睇在佘詩曼份上救她一命。（圖片來源：東方新地資料料庫）
佘詩曼 宮心計 米雪鍾司制）和關菊英阮司珍）本來是好姊妹，只作良性競爭，但因為多年前發生了兩件事，令二人以為對方陷害自己，故有心病，自此針鋒相對，互相仇視，原來二人慘被程可為蔡尚宮）擺弄了，揭發人居然是程的唯一親人惠英紅譚司膳）
米雪（鍾司制）和關菊英（阮司珍）本來是好姊妹，只作良性競爭，但因為多年前發生了兩件事，令二人以為對方陷害自己，故有心病，自此針鋒相對，互相仇視，原來二人慘被程可為（蔡尚宮）擺弄了，揭發人居然是程的唯一親人惠英紅（譚司膳）。（圖片來源：東方新地資料庫 ）
宮心計 楊怡早知陳豪心中只有佘詩曼，為免夜長夢多，常使計迫佘出宮。
楊怡早知陳豪心中只有佘詩曼，為免夜長夢多，常使計迫佘出宮。（圖片來源：東方新地資料庫）
佘詩曼 宮心計 幾位尚宮於第33集被楊怡陷害入獄、後被陳豪釋放，關菊英跟萬劍鋒張國強飾）離宮返回商州並找到自己的孩子！
幾位尚宮於第33集被楊怡陷害入獄、後被陳豪釋放，關菊英跟萬劍鋒（張國強飾）離宮返回商州並找到自己的孩子！（圖片來源：東方新地資料庫）
宮心計 陳豪最愛是佘詩曼演的三好，被迫服用楊怡。
陳豪最愛是佘詩曼演的三好，但被迫寵幸楊怡。（圖片來源：東方新地資料庫）

常見問題

佘詩曼現身TVB會再拍劇嗎？

最近無綫重播佘詩曼主演的《宮心計》再度引起迴響，而佘詩曼日前突然現身TVB接受訪問⋯⋯詳情請看

佘詩曼與楊怡真不和嗎？

佘詩曼提到重播都勾起她不少拍攝時的回憶，亦稱與楊怡有聯絡⋯⋯詳情請看

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_sheh、微博@佘詩曼、東方新地資料庫影片來源：[email protected]

讀者留言

熱門文章

 