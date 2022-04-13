佘詩曼現身TVB 《宮心計》重播回憶多 難忘與楊怡針鋒相對 當年爭獎傳不和

佘詩曼近年長駐內地發展，最近無綫深夜重播她主演的《宮心計》，咁啱佘詩曼因為母親患病返港陪伴，人在香港的她日前現身TVB，雖然未知所為何事，不過佘詩曼就做咗個訪問。提到《宮心計》重播依然大迴響，佘詩曼大談楊怡(現改名楊茜堯)首次做奸角已經好惡，難免令人想起當年她與楊怡爭獎爭到面紅耳熱鬧不和囉！