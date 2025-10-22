佘詩曼請幕後同僚打邊爐｜攝影師一句話竟獲贈愛物：「二話不說解下來送我」

視后佘詩曼昨晚主動請數十位幕後同僚打邊爐聚舊，場面溫馨感人。其中一位攝影師更在社交平台分享，阿佘竟然二話不說將手機上的Labubu公仔解下來送給他，令人感動不已。這班幕後人員與佘詩曼合作超過30年，部分早已轉行，但她依然有情有義定期請客聚舊。