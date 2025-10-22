佘詩曼請幕後同僚打邊爐｜攝影師一句話竟獲贈愛物：「二話不說解下來送我」
視后佘詩曼昨晚主動請數十位幕後同僚打邊爐聚舊，場面溫馨感人。其中一位攝影師更在社交平台分享，阿佘竟然二話不說將手機上的Labubu公仔解下來送給他，令人感動不已。這班幕後人員與佘詩曼合作超過30年，部分早已轉行，但她依然有情有義定期請客聚舊。
佘詩曼兌現承諾請客30年老友
事緣早前一位仍在TVB工作的幕後人員在電視城遇到佘詩曼開工，隨口問了句「幾時食飯呀？」當時趕著入廠的佘詩曼只回應「最近很忙，要埋劇，遲啲先！」原本以為只是客套話，想不到幾日後一班幕後舊戰友，包括梳化服、攝製團隊等數十人，竟然收到佘詩曼的邀請打邊爐聚舊。原來佘詩曼完成《新聞女王2》拍攝後比較空閒，立即兌現承諾約一眾幕後相聚，同場還有湯盈盈等藝人出席。
攝影師感動分享佘詩曼割愛送Labubu
其中一位有份出席的攝影師在社交平台留言表示：「约了2年，又上次打10颱風取消，難得舊同事聚餐，大家很多認識30年以上，同時多謝阿佘出心出錢請客。」更令人感動的是，這位攝影師貼出一隻Labubu公仔，並寫道：「我說喜歡，二話不說馬上從自己手機解下來送給我，真的愛你呢！」可見佘詩曼的慷慨和真誠，連自己心愛的手機掛飾都願意割愛相贈。
佘詩曼30年來重情重義從不忘本
據悉，這班幕後攝影師自佘詩曼入行時已開始合作，大部分於早年已轉行從事其他工作。然而重情的佘詩曼多年來都會抽空與他們聚舊請食飯，從不因為自己成為視后而忘記昔日並肩作戰的戰友。前年苑瓊丹曾在訪問中提到，有次TVB劇組為一位幕後工作人員舉辦榮休宴，只有佘詩曼親自出席，並送給對方一條價值數十萬元的金鏈作為退休禮物，顯示她對幕後人員的尊重和重視。
網民大讚佘詩曼人美心善有義氣
網民紛紛留言大讚佘詩曼的人品，有人表示：「人红確有原因，紅咗不忘本」、「阿佘係行內出名豪爽疏財仗義人緣好，對工作上既手足從無話擺架子幫到就幫」。另有網民指出：「佢嘅銳變呢班幕後應該絕對有扶佢一把，一同見證到今日有目共睹」、「又靚又叻又捱得, 仲要豪爽有義氣」。更有網民感慨：「證明了人品係冇得扮, 怎樣對幕後人員的尊重, 一次打邊爐就睇得一清二楚」，認為佘詩曼值得擁有一個好男人。
