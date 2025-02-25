佘詩曼獲邀新光戲院拍攝時尚雜誌封面 回憶低潮時靠一本書改變想法
佘詩曼客串《誇世代》曾於新光戲院取景
新光戲院將於3月3日退出歷史舞台，早前是最後一日開放公眾參觀，原來佘詩曼曾在2017年《誇世代》大結局時到過新光劇院內拍攝，劇集大結局安排佘詩曼友情客串演出，因玩戲院外的磅重機，由李麗麗飾演的老婆婆變回後生靚女，重返28歲！在戲院的佘詩曼，令其他人驚艷。網民見到阿佘出場都大感驚訝，說她出短短一幕已搶盡風頭。今次為拍攝《Madame Figaro》封面再訪新光，對逐漸消失的舊時代舊人事，難免有點惋惜。
《Madame Figaro》2025一月號佘詩曼封面訪問
是日子過得太快，也因美貌如昔，不敢相信眼前的佘詩曼已出道近28年。演過逾半百部電視作品的她，現在抱着什麼心態去演戲呢？
「說來說去就是變，經常都很想變，不斷地變。」
為了每一次給觀眾帶來耳目一新的感覺，近日的她正在腦交戰——在即將開拍的《新聞女王2》中，究竟要做一個一樣，還是不一樣的「Man姐」呢？
訪問前，佘詩曼（阿佘）正在進行經典角色遊戲的影片拍攝，她純熟地轉換音調、語氣，甚至微細的臉部表情，朗讀出隨機抽到的指定對白。上一秒是單純可愛的「花家姐」，下一秒變身江湖味道十足的「釘姐」。從《十月初五的月光》、《酒是故鄉醇》、《天與地》、《金枝慾孽》、《使徒行者》到《新聞女王》等等，阿佘歷年的經典作品多不勝數，經典角色深入民心。
佘詩曼現身新光化妝間：變幻原是永恆
置身於即將結業的新光戲院後台化妝間，跟換好衣服、做回自己的阿佘閒聊。面對逐漸消失的舊時代舊人事，難免有點惋惜。「很無奈，但這是一個人類進化的過程。所以我覺得相機、菲林是很偉大的發明,最起碼把一切記錄下來。」月前她在Instagram上載跟髮型師慶生的合照，並寫着「一份工，做咗就嚟28年；一間髮型屋，去咗24年；一個化妝師，用咗14年。」大概阿佘也被自己的「長情」所嚇倒。
經營社群帳號「感覺就像懷孕 」
隨着AI時代的降臨，各行各業面對前所未有的挑戰，但人必須要向前看。「當然要與時並進，這是一定的。即使退休也要與時並進。要不然連智能電話、虛擬信用卡也不會用，那怎麼辦？做人不停學習很好，可以鍛鍊腦袋讓它不斷轉動。」阿佘樂意迎接轉變，但指出凡事有利有弊。新的工作模式加重了工作負擔，卻又建立起不一樣的關係。「經營社群帳號的感覺就像懷孕。大的（我）不吃，小的（我的粉絲）也要吃、也要看！即使再忙再累，我也會想透露一下自己的近況，因為知道他們都在等。現在透過社交媒體，我跟粉絲的距離近了，我可以為他們做的事情也多了，譬如直接開解或鼓勵他們。」欣賞新時代的好，又不忘懷念舊日的美。
「在以前狗仔隊的年代，經常被追捕很辛苦，覺得沒有自由，殊不知現在全世界都是記者，全世界都有電話。突然間又覺得，原來以前的自由度大一點，只要你能避過狗仔隊。哈！」
不規劃人生
近年阿佘在幕前都演些精明能幹的女強人，想必私底下都很有規劃。「沒有規劃，零規劃，十分混亂。」不加思索的秒答，真的率直又可愛。「規劃工作全交予經理人。然後我就順其自然跟着行程安排。我不喜歡受限制，所以不喜歡規劃，不喜歡預約，修甲、剪頭髮，永遠即日。行的話就去，不行的話就不去，或者求髮型師（笑）。我的工作，明天、後天、大後天都已經定好，所以我不喜歡生活也這樣。」阿佘瞇起一雙月牙眼笑着說。而事實上，最初進入演藝圈、演戲也非出於本人意願。
當年阿佘在瑞士完成酒店管理課程回港待業中，對於女兒「愛玩、不能定下來」的個性瞭如指掌的佘媽媽，於是不停勸說參加港姐比賽。結果1997年阿佘當選香港小姐季軍，間接踏上演員之路。「『港姐合約』包含『演員合約』在內，簽了約，然後就拍了。他們問我有沒有興趣拍？我就說『有』。其實不明所以，但就先答了。我想可能年紀小吧，對什麼都好奇，什麼都想，什麼都說好，然後就這樣一直演到現在。」
一開始或者是被安排的,但後來卻是阿佘自己選的。「在現場實景拍攝的《酒是故鄉醇》 ，讓我知道原來演戲是這樣的，可以那麼棒，那麼真實。我很投入角色『黎順風』，和當地村民一同吃飯，光着腳到處走、玩水,好像在那裏生活。讓我印象很深刻，心想將來都要記住這個感覺。」24年前、2001年第一次忘我的演出，也是阿佘人生中唯一一部敲門自薦出演的作品，當下阿佘說起時依然眉飛色舞。雙子座性格精力充沛，充滿好奇心，跟多姿多彩的演員生活似乎是絕配。阿佘點頭說：
「演員工作很適合我，我覺得很幸福。」
越無盡高山
演員之路雖然精彩，但沿途難關重重，尤其是對初出茅廬，港姐出身、沒有受過正式表演訓練的新人。阿佘指最初因演技差被「罵到飛起」。「頭兩部作品的故事都是不開心的，要剛畢業、開心樂觀的我，去演柔弱的、要哭的角色，我真的不懂演，也做不來。直至《十月初五的月光》（2000）本色演出、做番自己，突然間很受歡迎，我因此有了信心，後來的路就走得順一點。」
接着她慢慢用時間、努力、生活經驗累積出演技。阿佘透過《金枝欲孽》（2004）「爾淳小主」再次確切感受到自己在表演上的成長。「我的角色比較內斂，監製戚其義要求我壓下來演，要不形於色，但同時又要讓人感覺得到。我因此學會用節奏、語氣、眼神，去控制和表達內心的想法。」及至後來她決定要離開娘家，為的都是要更進一步。
「我考慮了兩年。基本上我跟公司95%的對手都合作過，連我也覺得沒有新鮮感，觀眾遲早也會看厭，所以趁着還年輕便出外面闖闖。」
想改變，必須要勇敢，有膽識，還要沉得住氣，內心夠強大。「離開TVB後，突然間沒人找我工作，心情變得很低落。以前一部接一部，全年檔期都是滿的，全都有人安排好，不用擔心接下來做什麼。由那時起，我知道了——幸福不是必然的。」阿佘淡淡然地說。
「演員工作是很殘酷的，對女演員更甚。誰不想看新面孔、骨膠原、美女？隨着年紀愈大，市場需求愈少，可還是有那麼多演員，所以競爭就更大。」
低潮時靠一本書改變想法
在跳出comfort zone後的兩年，阿佘的時間看似停了下來，但其實只是換個方式前進。「在人生不同的階段都需要一個空隙，讓自己去沉澱。以前的工作是不停大量付出，沒有機會去吸收，所以那時我看了很多很多電影，也向人請教，自我提升。」溫和柔軟裏有一股韌勁。在此後，每隔一段時間出現的阿佘，《 逃行者》（2014）、《延禧攻略》（2018）、《新聞女王》（2023），都不盡相同。而她亦憑《新聞女王》破記錄成為首位3度奪「最佳女主角」的視后。
「我在低潮時看了一本叫《魔法》的書。它改變了我的想法，教曉我在面對負面事情時都要感恩，那麼當我在面對尋常事時也會覺得很棒。」
她感恩走過低谷，並勉勵大家說：不要在低潮中輕言放棄。
這陣子阿佘還是繼續當女強人。在月前煞科的劇集《正義女神》中，她演一名法官。新角色與「Man姐」同是女強人、專業人士，同樣硬淨，連髮型也差不多，她不諱言擔心會相似。「 拍《正義女神》的感覺很開心，很奇妙，是意料之外的，難以言喻。」從她的表情和聲線，便能感受到那份興奮和享受。「我記得我第一天穿着法官袍，走進法庭那刻，我心裏面其實是很害怕的。坐在法官席上，看着下面所有人，那個感覺很孤獨。我現在才知道為什麼法官要坐高一點，因為要看到所有人的真實反應，藉着一個人的眼神、動作、肢體語言去判斷真假。每個判決都不容有失，他背負的責任究竟有多大？我覺得法官是一個非常孤獨的職業。」
聽阿佘描述得繪影繪聲,敢肯定此強不同彼強。「在《新聞女王》裏面有一群人跟我一起打仗，所以私底下大家都很親近，但這次為免情緒散了，想保持法官嚴肅的感覺，所以鏡頭後我都刻意跟大家保持距離，直到拍完為止。」幾個星期後阿佘又會做回「Man姐」了。也許現在她正為角色處理而苦惱，但借用她常掛在嘴邊的一句「順其自然」，努力做好準備，屆時去到片場，人生的歷練和現場的種種自然會引領她成為當下最好的戲中人。
Photographer RICKY LO
Creative Direction & Styling ANSON LAU
Makeup KATHERINE LO
Hair LORRAINE LAM
Cantonese Opera Performer 千言、芯融、余仲欣、林曉慧
Photographer Assistants KELVIN SIM, CHUNG SUN, JASON LI
Styling Assistant CHIAKI