佘詩曼獲邀新光戲院拍攝時尚雜誌封面 回憶低潮時靠一本書改變想法

佘詩曼近月忙於拍攝劇集律政劇《正義女神Themis》以及籌備《新聞女王2》，百忙中獲邀請於超過半世紀歷史嘅「新光戲院」拍攝《Madame Figaro》雜誌封面cover，有機會喺呢個「粵劇殿堂」同幾位年輕粵劇演員一齊留下倩影，佘詩曼表示感謝《Madame Figaro》帶她融入粵劇文化，並向Fans分享「呢輯相我自己好鍾意，你呢？」