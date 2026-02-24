佘詩曼獲高人指點租半山豪宅 年花200萬助母抗病顯孝心
玄學高人指點搬豪宅助母抗病
據報阿佘早年已將西貢相連獨立屋的其中一棟送給媽媽，但佘媽近年患上惡疾後，孝順的阿佘四出尋找良方。在一位玄學高人的指點下，阿佘得知中半山一個老牌豪宅屋苑風水極佳，不單有助於母親對抗病魔，更能催旺佘詩曼自身的運勢，因此毅然決定從西貢獨立屋搬到該處。阿佘入住的單位據報月租逾16萬元，即年花近200萬元租金，足見她對母親的孝心。
半山豪宅屋苑星光熠熠
該半山豪宅屋苑向來深受圈中人歡迎，除了佘詩曼外，還有陳豪、Tyson Yoshi（程浚彥）等藝人入住。屋苑地理位置優越，環境清幽，加上風水極佳的傳說，成為不少明星的心水選擇。阿佘願意放棄自己的西貢獨立屋，改為租住該處，全因希望透過風水力量幫助母親康復，母女情深令人感動。
佘詩曼分享與周潤發珍貴合照
阿佘早前與家人同遊泰國，新年期間亦四出拜年。近日她在社交平台分享與周潤發的合照，興奮地寫道：「人生第一張同發哥嘅Selfie！！記得第一次喺舊清水灣片廠嘅飯堂，食食吓飯突然間見到發哥行入嚟，我興奮到成個人彈咗起身，又怕羞喎，但係又忍唔住細細聲叫咗一聲：『發哥呀！』」阿佘更透露當年獲安排上發哥親自教學的訓練班，發哥更表示有看她主演的《十月初五的月光》，令她「內心已經放晒煙花」。
網民大讚孝順女兒感動人心
佘詩曼為母親健康不惜重金租住風水豪宅的消息傳出後，網民紛紛大讚她的孝心。有網民留言表示：「阿佘真係好孝順，為咗媽媽乜都肯做」、「有錢都未必肯咁做，佘詩曼真係好女兒」、「希望佘媽媽身體健康，母女平安」。不少粉絲都被阿佘的孝心感動，認為她是演藝圈的好榜樣，既事業有成又孝順父母，值得敬佩。
5歲喪父與母相依為命
單親家庭長大的阿佘一直侍母至孝，在她5歲時爸爸因一場交通意外不幸離世，但當時的阿余缺席了爸爸的出殯日， 沒有見他最後一面。 直到長大後媽媽才透露，因為爸爸在交通意外中撞破頭部，家人為了讓阿佘記住爸爸最好的樣子，所以並沒有安排她見爸爸最後一面。且佘爸爸離世時，佘媽媽正在懷孕中，憑意志捱過難關，獨力養大三名子女，阿佘希望長大後能報答媽媽， 所以入行後一直努力賺錢養家， 阿佘亦憑住努力和出色演技成為視后，工作再多再忙碌也會抽空陪伴媽咪。