佘詩曼妙答TVB裁員問題 85台成炒人重災區 網民嘆比《新聞女王》更殘忍
佘詩曼示範公關回應TVB裁員潮
最近無綫裁員，記者又狙擊問到會否擔心好姊妹湯盈盈被炒，阿佘即場「Man姐上身」示範公關回應，她認為現時各行各業都有自身難處，生活好難，存在都好難，聽到消息她亦不開心，希望受影響員工可以盡快找到下一份工作。另外，對於TVB逃亡潮，阿佘對於小生花旦離開認為每人都有選擇，如果其他發展較好或者有多啲機會亦不妨試試。被問到會否再回巢拍劇，幫助推高收視吸引廣告商，佘詩曼則稱：「幫得幾多得幾多。」
Do姐亦有回應無綫裁員一事，她希望受影響人士會有更好的發展機會，又指未有舊同事向她求救，Do姐希望無論無綫做甚麼決定，都可以行得愈嚟愈順。至於有否看《新聞女王》，她表示都有同阿佘講做到這個「Man姐」角色，同以前角色好唔同，好恭喜她！
85台成炒人重災區 網民嘆比《新聞女王》更殘忍
日前無綫（TVB）電視公布消息頻道「5變4」，宣布J2台和財經體育資訊台的內容將會合併成為新頻道「TVB+」。作為85台「開荒牛」之一的前無綫財經主播林小珍（June）近日在社交網發文指不捨：「沒想過未到10年就要結束了。」網民：「比《新聞女王》更殘忍」、「TVB新聞部都保唔住啦」、「越嚟越似ATV了」、「85同新聞台合併好過」。
TVB靚女主播陸續走人
近年不少TVB財經主播離巢，例如余琦琪、「新聞界咪神」孫雪祺、唐海汶等等。據悉，85台「無綫財經體育資訊台」接下來將會減少一半的員工，其中地產節目組別將裁減兩人，涉及數十人。
佘詩曼被捧視后大熱 淡定回應：未敢想得太遠
佘詩曼演「Man姐」霸氣盡現，更成今屆視后大熱！被問到會否準備戰衣出席的萬千星輝頒獎典禮？阿佘說未敢想得太遠，她坦言劇集只播出一星期，任何事都言之過早，但其實觀眾支持已當得獎，至於會否現身出席仍是未知之數。
佘詩曼點名想與一位TVB小生合作
問到有否想與邊一位無綫小生合作，阿佘點名稱讚譚俊彥，因為大家在《新聞女王》沒太多感情線所以同場次數唔多，但覺得彼此交流同感覺是有的，是一位想再合作的演員。
佘詩曼角逐新城歌曲獎 自爆拎過兒歌獎
談到今年有份角逐「新城勁爆頒獎禮2023」的「勁爆我撐歌手」及「勁爆我撐歌曲」（歌曲《前排位置》），阿佘笑道沒想過自己有機會入圍，不敢奢望得獎。能夠入圍已經是一種勝利，這首歌是為了感謝支持自己走過25年的粉絲們而創作，希望粉絲開心啦。阿佘又大爆2007年曾憑《大長今》無綫版主題曲《星星的加晃》摘新城勁爆兒歌組合獎，至於會否再出歌，她則表示機會不大。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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