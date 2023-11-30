佘詩曼妙答TVB裁員問題 85台成炒人重災區 網民嘆比《新聞女王》更殘忍

佘詩曼相隔6年後再度返娘家TVB拍攝台慶劇《新聞女王》，首周收視更成功取得24.4點（157萬觀眾），劇集至今大獲好評！佘詩曼和鄭裕玲（Do姐）近日一同出席護膚品牌活動。阿佘妙答有關TVB逃亡潮同裁員問題，不愧是Man姐！