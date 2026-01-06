有片！佘詩曼自爆四度封后背後秘密 揭當年TVB主動爭角色 坦言：梗係想攞獎！
佘詩曼疫情期間網上拜師學戲
佘詩曼透露為了演好新聞主播角色，她在疫情期間特意於網上修讀戲劇課程，學習開聲講嘢及發聲技巧。她憶述上堂過程非常嚴謹，老師會給予特定場景、人物及時間，要求她即興創作對白並演出。佘詩曼坦言「我拍《新聞女王》之前我再去學過戲，疫情期間我去網上學開聲講嘢」，又指「上堂時先生不斷要你創作，佢淨係俾幾條題你，而家有呢個景﹑呢個人﹑呢個時間﹑你演啦」。
自爆上堂表現「好醜」但不放棄
佘詩曼自爆最初表現欠佳，直言過程「好醜」，但透過與老師不斷即興對手戲，終將所學完美應用於《新聞女王》中。她說「初頭梗係唔掂啦，跟住佢就幫我同我做對手，即興，所有對白都即興」，更坦承「我上個堂都好醜，雖然係單人」。不過她強調「上完呢個堂令到我喺《新聞女王》裡邊可以用返晒出嚟」，可見這次學習經歷對她演技提升起到關鍵作用。
回憶入行初期曾想放棄演戲
佘詩曼回望入行初期，絕非一帆風順，更笑言第一次拍喊戲時根本哭不出來，被現場三部攝影機近距離包圍嚇倒。她憶述當時情況「我演唔到」「三部機對住我，就係咁近，嘩點樣啊咁埋嘅？你哋可唔可以遠啲」，又說「我今日好開心，點喊，點做到呢件事？」「唔得囉，就係喊唔到」。由於早期曾遭觀眾批評「雞仔聲」及不識演戲，她一度產生放棄念頭，直言「因為之前俾人鬧，又話唔識做戲，又話雞仔聲，其實我都想放棄，其實都唔識演不如唔好搞」。
《十月初五的月光》成轉捩點
佘詩曼指直到遇上《十月初五的月光》的「君好」角色，雖然為了角色忍痛剪掉長髮，但憑著與自身性格相近的本色演出，獲得了人生第一個獎項。她回憶當時製作人要求她剪頭髮時的反應「遇到君好呢個角色，開大會好多人，話要你剪頭髮，吓，剪頭髮？嗰陣我好長頭髮可唔可以唔剪」，更透露「我記得我剪嗰陣喺度喊」。不過她後來明白角色需要，認為「當演嗰陣就明，真係要短頭駛先得架呢個女仔」，並指「可能真係因為本色演出，做一個啱啱讀完書出嚟嘅女仔，開朗，自信，好似我自己咁」。