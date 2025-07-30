新聞女王2｜50歲佘詩曼拍劇出意外！親述落水戲驚險一幕：耳仔塞足一晚！宣布停工陪媽咪
佘詩曼親述落水驚魂 狂跳一粒鐘自救
《新聞女王2》拍攝過程原來暗藏驚險！佘詩曼自爆早前拍攝一場關鍵的落水戲，為求畫面逼真，她需要應導演要求向後浸入水中，而且重複拍攝了多次。更敬業的是，她為了避免鏡頭穿崩，毅然脫下保護用的耳塞，結果導致耳仔嚴重入水，足足堵塞了一整晚，相當辛苦。事後她急忙上網求救，有網民教路可以單腳跳，阿佘憶述：「有人叫我跳，我跳咗成個鐘，啲水都唔出來！」幸好最後並無大礙。雖然她笑言幸好是夏天拍攝，但親述這段經歷時仍心有餘悸，可見視后為演活角色，完全將身體豁出去，專業精神實在令人佩服。
佘詩曼宣布停工至10月 「連續拍兩套劇好燒腦」
經歷完一輪搏命拍攝後，佘詩曼坦言身心俱疲，並正式宣布將會為自己放一個長假。她表示：「我想Refresh一下自己同陪媽咪，我已經Block咗呢段時間到10月。」原來阿佘已連續完成兩套劇集的拍攝，她直言過程極度消耗心神：「連續拍咗兩套劇真係好燒腦，雖然好享受，但的確係需要畀個腦休息。」不過，粉絲們不用擔心，阿佘休息期間亦有為事業籌謀，她不諱言做了演員多年，一直有興趣挑戰擔任監製，尤其對懸疑題材的劇本感興趣，希望未來能為觀眾帶來全新的原創劇集，看來視后就算休息亦是滿腦子計劃。
夏文汐首演佘詩曼阿媽 大讚視后係「機械Man」
今次《新聞女王2》一大亮點，是邀得資深演員夏文汐飾演佘詩曼的母親。劇中二人關係緊張，火花四濺，經常一言不合就吵架。不過戲外兩人合作愉快，阿佘更化身小粉絲，指小時候已覺得夏文汐非常有型，沒想過有機會合作。而首次與阿佘合作的夏文汐，亦對這位視后讚不絕口，更封她為「機械Man」！夏文汐笑言：「呢啲咁熱嘅外景場口，我個妝都溶晒，但佢都唔溶，好淡定，好犀利，我好佩服佢！」一句「機械Man」道盡了佘詩曼在片場的超強專注力及專業態度，難怪能穩坐視后寶座。
Man姐佘詩曼發文告別 「有說不盡嘅不捨」
劇集煞科後，佘詩曼在社交平台感性發文，向「Man姐」及劇組道別，字裡行間充滿不捨之情。她寫道：「話咁快又三個月喇～《新聞女王2》殺科喇！有說不盡嘅不捨…唔捨得晚晚午夜凶鈴監製研究劇本！超唔捨得同我朝夕相對一齊奮鬥嘅每一位演員！」她坦言最難離的，是沉醉在角色中的狀態：「最唔捨得當然係沉醉喺Man姐狀態嘅90天！」最後，她更以Man姐的經典主播腔作結：「好唔想..但係都要講…『各位呢節報道嚟到呢度，我係你哋嘅主播文慧心，再見。』」這段告別宣言，讓一眾劇迷瞬間回憶湧現，更加期待第二季的播出。