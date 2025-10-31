佘詩曼16字霸氣對白KO黃宗澤 《新聞女王2》宣傳片曝光 Man姐登直升機拍攝震撼
佘詩曼挑機眼神KO黃宗澤 16字對白霸氣十足
昨晚翡翠台黃金時段播出的首條官方宣傳片中，佘詩曼飾演的文慧心Man姐與黃宗澤飾演的空降總監古肇華Kingston展開連環眼神比併。面對這位外來者，Man姐以極度挑機的眼神質問「你？外人嚟㗎喎，你叫得郁新聞界邊個呀？」，配以嘲諷式失笑，氣場全開。而Kingston亦不甘示弱，氣定神閒回應「我真係未輸過」、「就算嚟多十個文慧心，都唔係對我有威脅」，二人張力十足的開戰場面令期待值爆燈。
《新聞女王2》擴大戰線 三足鼎立局面形成
根據劇情大綱，離開SNK的文慧心將轉戰劉艷創辦的新媒體公司「公開平台」，而張家妍亦會跳槽加入新成立的新聞機構，與SNK形成三足鼎立局面。留守SNK的則是空降新任總監古肇華，在政府新聞處擔任要職的許詩晴更成為各方爭相拉攏的關鍵人物。宣傳片顯示Man姐今季不但要面對Kingston，還要應付張家妍、許詩晴及唐芷瑤的四面夾擊，戰況更加激烈。
佘詩曼登直升機拍攝 新聞手法再創經典
第二季Man姐繼續以黑白色為主的女強人造型示人，並延續「Man姐式霸氣」金句，包括「想做王，就要守住自己嘅領土，寸土不讓」、「二流記者追流量，一流記者帶領社會」等。除了說話霸氣，Man姐的採訪手法同樣升級，繼上季火災爆炸現場直播成為經典後，今季更會登上直升機於高空親自操機拍攝新聞場面。另外新加盟的夏文汐飾演Pat姐，造型貴氣霸氣，眼神流露神秘魅惑感，似乎會為劇情帶來驚喜轉折。
網民激讚Man姐回歸 「百看不厭很有深度」
宣傳片一出即引發網民熱烈討論，不少觀眾表達對續集的期待。有網民留言「新聞女王這個劇我看了好幾遍了，百看不厭，每次看都有新的感覺，喜歡新聞女王中所有的演員，演技也很到位」，亦有人讚賞「是好看的，不是那種浮誇的，很有深度，反映時事，我覺得女主佘詩曼的台詞很有感情，很有說服力」。更有粉絲興奮留言「Man姐好型」、「The QUEEN is back！！！」，對佘詩曼的強勢回歸表示支持。