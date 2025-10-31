佘詩曼16字霸氣對白KO黃宗澤 《新聞女王2》宣傳片曝光 Man姐登直升機拍攝震撼

台慶劇《新聞女王2》首條官方宣傳片昨晚曝光，佘詩曼以黑白女強人造型強勢回歸，迎戰黃宗澤、李施嬅高海寧、陳曉華四面夾擊。宣傳片中Man姐與新對手古肇華Kingston火花四濺，16字霸氣對白「你？外人嚟㗎喎，你叫得郁新聞界邊個呀？」配以嘲諷失笑，盡顯視后功架。究竟這場新聞界權力遊戲會如何重新洗牌？

佘詩曼挑機眼神KO黃宗澤 16字對白霸氣十足

昨晚翡翠台黃金時段播出的首條官方宣傳片中，佘詩曼飾演的文慧心Man姐與黃宗澤飾演的空降總監古肇華Kingston展開連環眼神比併。面對這位外來者，Man姐以極度挑機的眼神質問「你？外人嚟㗎喎，你叫得郁新聞界邊個呀？」，配以嘲諷式失笑，氣場全開。而Kingston亦不甘示弱，氣定神閒回應「我真係未輸過」、「就算嚟多十個文慧心，都唔係對我有威脅」，二人張力十足的開戰場面令期待值爆燈。

《新聞女王2》擴大戰線 三足鼎立局面形成

根據劇情大綱，離開SNK的文慧心將轉戰劉艷創辦的新媒體公司「公開平台」，而張家妍亦會跳槽加入新成立的新聞機構，與SNK形成三足鼎立局面。留守SNK的則是空降新任總監古肇華，在政府新聞處擔任要職的許詩晴更成為各方爭相拉攏的關鍵人物。宣傳片顯示Man姐今季不但要面對Kingston，還要應付張家妍、許詩晴及唐芷瑤的四面夾擊，戰況更加激烈。

佘詩曼登直升機拍攝 新聞手法再創經典

第二季Man姐繼續以黑白色為主的女強人造型示人，並延續「Man姐式霸氣」金句，包括「想做王，就要守住自己嘅領土，寸土不讓」、「二流記者追流量，一流記者帶領社會」等。除了說話霸氣，Man姐的採訪手法同樣升級，繼上季火災爆炸現場直播成為經典後，今季更會登上直升機於高空親自操機拍攝新聞場面。另外新加盟的夏文汐飾演Pat姐，造型貴氣霸氣，眼神流露神秘魅惑感，似乎會為劇情帶來驚喜轉折。

網民激讚Man姐回歸 「百看不厭很有深度」

宣傳片一出即引發網民熱烈討論，不少觀眾表達對續集的期待。有網民留言「新聞女王這個劇我看了好幾遍了，百看不厭，每次看都有新的感覺，喜歡新聞女王中所有的演員，演技也很到位」，亦有人讚賞「是好看的，不是那種浮誇的，很有深度，反映時事，我覺得女主佘詩曼的台詞很有感情，很有說服力」。更有粉絲興奮留言「Man姐好型」、「The QUEEN is back！！！」，對佘詩曼的強勢回歸表示支持。

佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
佘詩曼 新聞女王2 （圖片來源：TVB）
圖片來源:TVB

