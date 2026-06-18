新聞女王3｜佘詩曼今日現身親揭「參演意向」 答案讓全場震驚
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佘詩曼今日出席灣仔電器旗艦店開幕活動，被問到TVB早前公布開拍《新聞女王3》一事，她親口表明尚未答應回歸，更直言「唔好為開而開」，態度與去年底受訪時大潑冷水的立場一脈相承，令「Man姐」能否再臨成為最大懸念。
佘詩曼出席活動親回應《新聞女王3》參演意向
佘詩曼今日以一身白紅色套裝亮相，狀態極佳，吸引過百粉絲冒雨到場支持，有粉絲更送上近百張劇照剪貼而成的花束。她透露早前因聲帶發炎失聲長達一星期，幸好現已完全康復。被問到《新聞女王3》開拍消息，阿佘坦言日前與「文家軍」一眾演員慶生時已有討論過回歸問題，但她強調一切視乎劇本方向：「因為拍咗兩輯，好多要寫嘅都寫咗，我都好期待鍾澍佳監製同編劇有咩新方向。」
佘詩曼強調劇本為先不應為拍而拍
佘詩曼對於是否回歸態度審慎，直言：「我成日覺得唔好為拍而拍，你今次想帶咩訊息畀觀眾呢？」她同時澄清並無出任《新聞女王3》監製的打算，指自己始終以演員身份為先，但每次劇本都會參與給予意見。至於另一部劇集《正義女神2》，阿佘則透露參演機會相對較大，認為社會上仍有許多少年問題值得發掘探討，題材創作空間更廣闊。她亦表示現階段挑選劇本會傾向飾演全新角色或未曾合作過的對手。
譚俊彥深圳發布會興奮期待與佘詩曼續前緣
事實上，TVB早前於深圳舉行發布會，正式公布《新聞女王3》確認開拍，譚俊彥當日受訪時難掩興奮，笑言希望新一季能延續與佘詩曼的感情線，更搞笑表示：「踢走何廣沛，佢哋分咗手。」而佘詩曼去年底在內地受訪時曾表示「我覺得沒有第三部了吧」，直認不想為難編劇團隊。如今TVB確認開拍，但女主角去留仍然未明，令劇迷既期待又忐忑。
網民兩極反應有人撐有人擔心質素下降
消息傳出後隨即引發網民熱議，有粉絲留言表示理解佘詩曼的堅持：「Man姐對作品有要求係好事，唔好爛尾」、「寧願等耐啲都要有好劇本」。但亦有網民擔心若佘詩曼最終不參演，《新聞女王3》將失去靈魂：「冇Man姐嘅新聞女王仲叫新聞女王？」另有觀眾則期待阿佘優先拍攝《正義女神2》，認為該劇題材貼地更具社會意義。佘詩曼同時透露今年下旬將減少工作量，希望留港陪伴母親，過去兩年密集拍攝令她深感需要休息調整。
資料或影片來源：原文刊於新假期