新聞女王3｜佘詩曼今日現身親揭「參演意向」 答案讓全場震驚

佘詩曼今日出席灣仔電器旗艦店開幕活動，被問到TVB早前公布開拍《新聞女王3》一事，她親口表明尚未答應回歸，更直言「唔好為開而開」，態度與去年底受訪時大潑冷水的立場一脈相承，令「Man姐」能否再臨成為最大懸念。