佘詩曼帶病回應欺凌楊思琦傳聞 揭當年合作火花 4字高EQ化解記者挑撥
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佘詩曼昨日（5日）出席環保活動，被傳媒追問《無名天使3D》重播後再度發酵的欺凌楊思琦傳聞，視后首度開腔回應。
佘詩曼回應欺凌楊思琦傳聞：邊得閒啫
經典劇集《無名天使3D》近日深宵重播，令當年佘詩曼與郭羨妮聯手杯葛楊思琦的傳聞再次浮面。佘詩曼昨日以「著綠香港環保大使」身份出席「香港綠色日2026」活動，面對傳媒追問時首度正面回應。阿佘憶述當年拍攝打戲相當辛苦，開工前一個月已接受動作訓練，九成動作親身上陣，日日拍完成身傷痕，並強調：「大家要記對白、做動作，冇時間做其他嘢！邊得閒啫？放飯連飯都唔想食，只係想沖個涼。」
視后與楊思琦再合作持開放態度
對於外間持續追問，佘詩曼最終以一句話為事件定調：「有人嘅地方就有是非，是非就未必係事實嘅全部，唔想再講。」她同時表示與楊思琦各自發展得好，對日後再合作持開放態度：「題材啱嘅話OK！」被問到會否重現當年泳衣造型，一向凍齡的阿佘豪言：「I’m always ready！」不過她透露近日聲帶發炎需要休養，活動期間聲音沙啞仍堅持發言，不時需要清喉嚨。
網民質疑記者夾硬挑撥：唔通話係呀咪恰佢囉？
佘詩曼的回應在網上引發兩極反應。有網民直言：「回應唔係好大體，直接話欺凌自己唔會做就得，咁答似有玩過杯葛。」亦有人分析指：「『邊得閒啫』呢句說話好奇怪」，認為暗示楊思琦級數不值得花時間理會，帶有貶意。另一邊廂，有網民為佘詩曼辯護，認為她屬於「唔會搞你但亦都唔會理你」的類型，在職場上並無問題，質疑記者想人點答：「唔通話係呀咪恰佢囉？」更有網民指出無必要刻意為楊思琦洗白，認為「呢個世界一物治一物」。
圖片來源：IG@charmaine_sheh、IG@szekikk、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期