50歲佘詩曼機場化身「嚴格」班主任 即場檢查粉絲成績反應勁好笑

50歲視后佘詩曼憑《新聞女王2》成為首位四屆視后後人氣爆燈，近日更在機場上演「班主任查成績」一幕，當場檢查粉絲考試成績單，看到60分時直接表示「這麼低」，認真模樣被網民笑指完全是班主任上身，親民作風再次成為熱話。