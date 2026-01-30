50歲佘詩曼機場化身「嚴格」班主任 即場檢查粉絲成績反應勁好笑
佘詩曼機場兌現承諾親查粉絲成績
從網上曝光的照片可見，身穿黑色皮衣、戴著墨鏡的佘詩曼現身機場時，主動與等候的粉絲作近距離接觸。該名粉絲興奮地表示「我成績單出來了，你要看嗎？上次給我講說，讓我好好考，我考完了沒有掛科」，原來佘詩曼早前曾鼓勵這位粉絲要好好讀書，今次特意兌現承諾要檢查對方的考試成績。佘詩曼接過成績單後相當認真地逐一翻看，當看到92分的高分時點頭表示肯定，但隨後看到60分成績時就直接說出「這麼低」，令在場人士忍俊不禁。
視后變身嚴厲班主任網民笑爆
面對佘詩曼的「質疑」，該名粉絲立即解釋「管理學很難」為自己辯護，而佘詩曼則像真正的老師般鼓勵對方「加油」，但對於整體成績她還是認為不錯的。這段機場互動片段在網上瘋傳後，不少網民都被佘詩曼認真檢查成績的模樣逗樂，紛紛留言表示「完全是班主任上身」、「阿佘真的太可愛了」、「這個視后太親民了吧」。有網民更笑指佘詩曼的反應完全就是老師看到學生成績時的真實寫照，既有讚賞也有督促。
佘詩曼獲選媒體好感藝人唯一港星代表
除了親民作風備受讚賞外，佘詩曼的專業態度同樣獲得業界認可。近日有內地傳媒發布「2025年媒體好感度藝人榜」，佘詩曼躋身媒體好感藝人之列，成為唯一香港代表上榜，與肖戰、白鹿、王鶴棣、李蘭迪、宋威龍、易烊千璽等內地當紅藝人並列。有媒體大讚佘詩曼工作態度專業，訪問期間敢言，是少數普通話標準、說話快速帶出重點的港台藝人，「在採訪時間比較短的情況下，她也把該給的點都給到了，沒有廢話，讓重現經典台詞也是張口就來，非常專業，而且效果滿分」。
網民大讚佘詩曼表裏如一親和力爆燈
媒體更讚揚佘詩曼為人有禮貌，待人和藹，採訪時都一直保持笑容，表裏如一，很有親和力。網民看到相關報導後紛紛留言支持，「佘詩曼真的是演技和人品都在線的好演員」、「難怪可以成為四屆視后，專業態度值得尊敬」、「這樣的明星值得支持」。有粉絲更表示佘詩曼無論在螢幕前後都保持一致的親民作風，從不擺架子，是真正的實力派演員兼好人一個。