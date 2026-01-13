佘詩曼現身銅鑼灣1貼地行為獲激讚 打扮低調行頭原來價值近8萬
佘詩曼銅鑼灣排隊買糖水零架子
有網民在社交平台興奮分享，於銅鑼灣一間甜品店門外偶遇佘詩曼正與朋友及契女排隊等候外賣。從現場照片可見，完全沒有巨星架子的她，與其他食客一樣在店外耐心等候，盡顯親民貼地的一面。該網民激動表示：「再次來聰嫂甜品又偶遇佘詩曼，排隊打包帶走，本人也太美了！香港的明星出門一點架子也沒有。」目擊者更透露，佘詩曼最後是「打車走的」，簡單的出行方式再次印證其隨和個性。
路人鏡頭下狀態逆天如20歲少女
當日佘詩曼以零遮掩狀態示人，在路人完全零修圖的鏡頭下，其五官依然精緻立體，臉部輪廓分明，下顎線線條顯而易見，皮膚白皙緊緻散發少女感，完全看不出已屆半百之齡。有網民更驚嘆：「本人看起來只有20多歲，一眼就看到小小一張臉，美美的。」另一位偶遇她的網民坦言很想合照，但見她在等的士，最終選擇不打擾：「真的好漂亮噢！很想合照，但是我看她在等Taxi，猶豫了下還是沒有去打擾她，但是偷拍了一張美照。也太美了吧！」
簡約穿搭暗藏78000港元奢華行頭
雖然佘詩曼的穿搭表面看來十分簡約，僅以一件格紋寬版襯衫搭配牛仔褲和波鞋，手持黑色手袋，但實際上卻是低調的奢華。有眼尖網民發現，她身上的Celine格紋襯衫價值逾34,000人民幣，腳上的Celine白色高底波鞋亦要價逾7,000人民幣，而手上拿著的Louis Vuitton手袋價值更高達30,000人民幣，全身行頭總計逾70,000人民幣，折合約78,000港元，完美演繹何謂「低調顯富貴」。
網民大讚親民作風值得學習
佘詩曼的親民舉動在網上引起熱烈討論，不少網民都大讚她的真實狀態和零架子作風。有網民留言：「香港的明星出門一點架子也沒有」，亦有人表示：「這就是真正的大明星風範，有錢但不炫耀，有名但不擺架子。」更有粉絲感嘆：「阿佘真的是娛樂圈的清流，50歲還能保持這樣的狀態和心態，真的太厲害了！」這次街頭偶遇再次證明，佘詩曼不愧為圈中知名的親民巨星，即使貴為四屆視后，依然保持著最真實自然的一面。