佘詩曼現身銅鑼灣1貼地行為獲激讚 打扮低調行頭原來價值近8萬

50歲佘詩曼近日零遮掩現身銅鑼灣街頭，被網民偶遇後驚嘆其真實狀態好到爆燈！四屆視后看似隨意的休閒打扮，竟然暗藏近8萬港元的奢華行頭，完美演繹何謂「低調富貴」。更令人意外的是，貴為巨星的她竟然親自排隊買糖水，零架子的親民作風再次成為熱話。