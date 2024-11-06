佘詩曼傳首挑戰演律師 實力影星回巢做男一 劇情似足呢套韓劇？
佘詩曼傳將首次挑戰演律師
佘詩曼已經準備開始拍攝《新聞女王2》和相關的電影版。此外，無綫電視也計劃拍攝以律政為主題的新劇《正義女神Themis》，佘詩曼在內地的一個節目中表示，她很想挑戰演繹律師角色。她對於連續拍攝多部作品感到興奮，但也需要考慮到體力和精神的負擔。
據悉，她非常喜歡《正義女神Themis》的劇本，並已經祕密接下這個角色。為了保持最佳狀態，她不僅夜以繼日地研讀劇本，還積極進行體能訓練。
佘詩曼表情可愛漏口風：都可以挑戰吓
而佘詩曼早前在接受訪問時，當被問到會否拍攝律政劇時，佘詩曼雖然沒有正面回應，但都有以可愛表情指自己有意挑戰飾演律師角色：「因為未試過演律師題材，一直都想，因為有好大挑戰性，同埋為民請命、正義嘅角色好正」。至於被問到會否因為律師的長對白而感到有壓力，佘詩曼就回應指：「其實我之前好驚嘅，但我拍完《新聞女王》之後，我就多咗少少信心囉，都可以挑戰吓」。
好戲之人譚耀文做男主角
根據內地網站消息，據知除了佘詩曼之外，還有多年沒有回TVB拍劇的譚耀文將會飾演男主角，許紹雄、周嘉洛、陳煒與戴祖儀等人都會出演《正義女神Themis》。部分網民都非常滿意班底，並希望林峯可以友情出演客串。
似足Netflix韓劇《少年法庭》
有網友紛紛表示期待，更認為《正義女神Themis》似足Netflix韓國律政劇《少年法庭》：「只要是啊佘，我都要看」、「許紹雄是不是又是阿佘老豆？」、「這部男主可以再找林峰嗎」、「啊啊啊啊啊，期待阿佘」
TVB節目巡禮2025｜《正義女神》
主演：陳煒、周嘉洛、許紹雄、譚耀文、蔣祖曼、戴祖儀、馬貫東
故事大綱：6歲的小學男生在天臺公園遊玩期間，懷疑被人從後推下樓身亡，被控謀殺的卻是只有十四歲的高成彬。成彬作供稱看見男孩快要失足墮樓，想要救人，才伸出手想「拉住」他，陪審團亦認同這是一宗不幸的意外，宣判成彬無罪。言官翻查成彬過往的紀錄，發現成彬以前已數次因爲一些較輕微的罪行而被帶到少年法庭，然而因爲成彬當時未滿13歲，故最後都獲給予機會，撤消控罪，沒有留下案底。言官看著成彬的紀錄不禁反思，因此，身為高等法院法官的言官做了一個出人意表的舉動，主動申請降職擔任少年法庭的法官。言官放棄前途，深信只有從源頭拯救這些年輕的脫軌少年，助他們培養正確的價值觀，才能阻止下一個「惡魔少年」的出現！