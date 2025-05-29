視后佘詩曼50歲生日 與馬天祐叮叮上合唱《我們什麼都不是》
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昨日（5月28日）是佘詩曼（阿佘）的50歲生日，這位視后的生日慶典不同尋常，她的好友馬天祐在社交平台IG上分享了一段特別的視頻。
佘詩曼 與馬天祐開電車上音樂會
視頻中，阿佘與馬天祐在電車上合唱馬天祐今年初推出的新歌《我們什麼都不是》。馬天祐在帖文中寫道：「以為自己是你的主場，原來只是你人生的一場巡迴演出。佘詩曼。也許我們什麼都不是，但只要心中有愛…we can be everything。」
在這段影片中，我們可以看到佘詩曼穿著一件紅色長袖上衣，與馬天祐一起在電車上演唱。這次合唱不僅展示了佘詩曼難得一見的歌唱才能，也顯示了她與馬天祐之間的默契。阿佘不僅在影視圈有著卓越的成就，她在音樂領域也展現了不俗的才華，曾多次作為嘉賓參加林峯的演唱會，並推出了多首深受歌迷喜愛的劇集歌曲。
佘詩曼開始人生新篇章
此外，佘詩曼更喺自己IG大晒幸福，po出一段超sweet超感動嘅心聲：「If this is what stepping into a new chapter looks like…I’m all in! ✨」人生新篇章開始，佘詩曼表示完全all in，準備好迎接未來啦！
佘詩曼仲話自己畀fans、朋友同生意伙伴嘅愛同支持寵到上天，佢直頭係「the luckiest bloom」，好似一朵幸福花咁，準備同身邊大把花束一齊成長，迎接下一個階段！佢仲好sweet咁話自己完全畀愛包圍住，開心到不得了！
圖片來源：佘詩曼IG、馬天祐IG資料或影片來源：原文刊於新假期