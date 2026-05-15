佘詩曼激罕低胸派福利 自爆拒收異性戒指 4字原因令人意想不到
佘詩曼低胸高叉長裙亮相即成全場焦點
阿佘當日以低胸高叉長裙現身活動現場，身材與狀態依然令人驚嘆。她透露之前一直忙於拍攝劇集《正義女神》，今年終於可以逐一相約朋友飯聚慶祝生日。被問到人緣極好的她是否需要預留一個月時間慶祝，阿佘笑笑口回應：「預約的確很full，但真的很開心，一班人一起食飯是開心的，但幾個朋友歡聚能深入傾談。」
自爆曾拒收異性戒指因為意義太重
談及珍藏首飾，阿佘表示最珍貴的是外婆留給她的翡翠首飾，更自爆4歲時已經貪靚，看到媽媽戴的耳環「閃令令」便跟着穿耳窿，親自挑選了一粒心形小鑽石耳環珍藏至今。她對戒指情有獨鍾，估計收藏可能有過百隻：「戴戒指已經成為我多年來的習慣，甚至試過在機場發現忘記戴，會立即走去購買一隻，因無戴會『周身唔聚財』。」被追問有否追求者送過戒指，阿佘坦承：「的確有，在當時亦具有特別意思，但已是『過去式』了。」至於當中有否求婚戒指，她只拋下一句「這是秘密」，並透露曾拒收異性送贈戒指，原因是「意義太重」。
阿佘幫梁靖琪澄清容貌狀態爭議
早前佘詩曼與年輕7年的好姊妹梁靖琪相聚，有網民將兩人合照放在一起比較，指阿佘的容顏狀態更勝對方。對此阿佘即時幫Toby講好說話：「她真人其實OK的，加上換了個新髮型，感覺很有新鮮感，可能她喜歡跟陽光玩遊戲，大家膚色一黑一白的感覺不同，不能做比較。」一番話既維護了好友面子，又展現出「七魔女」之間的深厚情誼。
農夫演唱會巧遇黃子華傾足一個鐘
正處於休息期的阿佘近期頻頻睇Show，日前在農夫演唱會更重遇黃子華，兩人當晚在慶功宴前傾談了超過一個小時。被問到會否再度合作，阿佘毫不猶豫：「當然想，不管是影視作品，還是子華唱歌、我拍MV也可以。上次大家一起工作得很愉快，何況又是朋友，只要能跟他合作就好開心。」提到黃子華已晉升為香港華語片最高三甲票房的億元男星，阿佘幽默道：「所以今次見到他感覺不同了，他人高了，因為是『神級』。」記者指阿佘同樣是劇界神級人馬，她卻謙稱：「我的不是，跟他的不同，我在他下面。」
網民熱議阿佘狀態與感情觀引發討論
消息一出，網民紛紛留言討論。有人大讚阿佘活動造型：「低胸高叉裙太正了，完全睇唔出年齡」，亦有人對她拒收戒指一事感到好奇：「到底係邊個送嘅戒指，意義重到要拒絕？」更有網民翻出她與黃子華合作的舊作，留言表示：「求再合作拍戲，兩個神級同框一定爆」，對於阿佘幫梁靖琪解圍一事，不少人亦大讚她夠義氣：「識做，好姊妹就係咁」。