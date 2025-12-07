黃宗澤重提《K歌之王》黑歷史｜親揭內心狂爆4句粗口 佘詩曼談「韓服Look」笑到飆眼水！
黃宗澤驚爆《K歌之王》內幕 坦言內心爆粗
黃宗澤在節目中被重提2008年《十大勁歌金曲頒獎典禮》與陳奕迅合唱《K歌之王》的經典「黑歷史」，他竟指事件只屬「唔好彩」，並非人生黑歷史No.1！他憶述當晚被抽中時的崩潰心聲，坦言內心忍不住爆了四句粗口：「當志偉哥喺個箱入面拎起個波嗰陣，我心入面講咗一句粗口。跟住當志偉哥攞住個波望住我嗰陣，我個心即刻再爆多三句粗口！」Bosco更自揭心中真正的黑歷史第一位，是2000年《香港小姐競選決賽》上，與林峯、鄧健泓及劉愷威一同以「外太空金粉餅」造型載歌載舞，直言該片段至今仍被人翻出來討論，不堪回首的程度遠超《K歌之王》。
佘詩曼憶韓服Look唱兒歌 笑喊：我自己都想打我自己！
至於佘詩曼的頭號「黑歷史」，同樣與唱歌有關。她憶述在2007年曾推出兒歌《星星的加冕》，但最讓她介意的，是獻唱時穿上的「大長今」韓服造型及中間分界髮型。阿佘一邊回憶一邊笑到失控飆眼水，更激動地說：「個MV真係正到呢！要我著成套Costume韓式嗰啲衫，跟住又要梳中間界嗰個頭，我自己都想打我自己！」當被主持人問到當年接到通告有何反應時，她繼續狂笑不止，可見這段回憶對她來說是多麼的衝擊，場面相當搞笑。
佘詩曼Man姐上身妙回身家傳聞 黃宗澤自揭擇偶要求
節目中設有「本尊Fact Check」環節，主持人區永權大膽向兩位嘉賓求證「身家過億」的傳聞。面對如此尖銳的提問，佘詩曼立即「Man姐」上身，展現超高EQ及過人口才，「四兩撥千斤」地輕鬆化解，巧妙的回應讓黃宗澤和區永權都拍爛手掌，當場臣服。除了身家話題，二人亦大談擇偶條件，黃宗澤更自爆其擇偶要求出名「唔正常」，為節目留下不少懸念，引人好奇他獨特的口味到底是怎樣。
《新聞女王2》總監製親揭重金場口 預告結局周猛人加盟
節目亦請來《新聞女王2》總監製鍾澍佳進行快問快答，劇中演員馬國明、何廣沛等人更預先錄製了尖銳問題向佳導發問。期間，佳導大方預告劇集結局周將有重量級演員袁富華加盟，更親自揭露劇中有兩場「重金打造」的關鍵場口，讓劇迷期待值瞬間拉滿。想知道更多關於《新聞女王2》的獨家猛料，以及佘詩曼與黃宗澤更多爆笑互動，就要留意節目播映。