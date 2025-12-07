黃宗澤重提《K歌之王》黑歷史｜親揭內心狂爆4句粗口 佘詩曼談「韓服Look」笑到飆眼水！

在昨晚（12月7日）播出的全新訪談節目《一周星星》中，熱播劇《新聞女王2》主角佘詩曼與黃宗澤（Bosco）擔任首集嘉賓，二人在劇中鬥個你死我活，來到節目竟互揭黑歷史，場面極度爆笑！黃宗澤大方剖白當年與陳奕迅合唱《K歌之王》的驚嚇心聲，而佘詩曼則憶述一件不堪回首的往事，更笑到一度失控飆眼水，究竟是甚麼事讓她反應如此巨大？