萬千星輝2025｜佘詩曼4度封后爆真心話 拒飲黃宗澤「全奶宴」：同佢未好番

現年50歲的佘詩曼昨晚在《萬千星輝頒獎禮2025》破紀錄第4度封后，台上激動落淚的她賽後接受訪問時坦言「好似發緊夢咁」，更透露獲獎背後的真實心聲。同時奪得雙料視帝的黃宗澤宣布請「全奶宴」慶功，但佘詩曼卻爆出驚人回應，直言「我都唔飲奶嘅，即係唔預我啦，同佢未好番㗎」，更大膽表態「我唔鍾意Kingston㗎」，令現場氣氛瞬間尷尬。