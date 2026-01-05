萬千星輝2025｜佘詩曼4度封后爆真心話 拒飲黃宗澤「全奶宴」：同佢未好番
現年50歲的佘詩曼昨晚在《萬千星輝頒獎禮2025》破紀錄第4度封后，台上激動落淚的她賽後接受訪問時坦言「好似發緊夢咁」，更透露獲獎背後的真實心聲。同時奪得雙料視帝的黃宗澤宣布請「全奶宴」慶功，但佘詩曼卻爆出驚人回應，直言「我都唔飲奶嘅，即係唔預我啦，同佢未好番㗎」，更大膽表態「我唔鍾意Kingston㗎」，令現場氣氛瞬間尷尬。
佘詩曼4度封后坦言真係好難
佘詩曼憑《新聞女王2》第4度登上視后寶座，打破個人紀錄。她在後台接受訪問時難掩興奮之情，表示「真係好難」，因為每位演員都付出很多心機和努力，但獎項只得一個。她坦言每次獲獎對她來說都是很值得鼓勵的事，令她更有推動力繼續努力。佘詩曼更大讚同劇女演員王敏奕是位很專業的演員，對她的表現印象深刻，「我記得拍《新聞女王》時候，佢係第一個俾我覺得佢就係劉艷，我好欣賞佢，佢係做足功課！」
黃宗澤奪雙料視帝佘詩曼認實至名歸
談到黃宗澤同樣奪得雙料視帝，佘詩曼大讚對方的角色很有發揮，演得稱職，而且他的演繹更豐富了劇本，認為他奪視帝是實至名歸。她認為今次雙雙獲獎是天時地利人和的結果。不過當黃宗澤提到要請「全奶宴」慶功時，佘詩曼卻爆出驚人回應，直言「我都唔飲奶嘅，即係唔預我啦，同佢未好番㗎，我唔鍾意Kingston㗎」。
《新聞女王3》唔心急 佘詩曼唔想拍到爛
問到《新聞女王2》會否開拍電影版或第三輯，佘詩曼表示不清楚，強調「真係唔知，大家都覺得係要雕琢吓劇本先，睇吓諗唔諗到新嘅方向，都係睇劇本，唔係為開而開，唔急嘅」。她更直言不想「拍到爛」，希望保留美好回憶，認為編劇需要時間構思新橋段。佘詩曼透露未來希望可以拍一些貼地、不用化靚妝的角色，拍些關於民生、反映社會現實的作品。
佘詩曼計劃陪媽咪過年暫不接劇
佘詩曼透露在農曆新年前暫不會接劇，想盡量抽多些時間陪媽咪。她表示媽咪的身體不錯，經常外出，但陪多些媽咪還是比較好，更計劃新年會一齊去旅行。對於曾志偉卸任TVB總經理一職，佘詩曼表示自己不是TVB的員工，沒有甚麼不捨，坦言見到他不用再這麼忙碌勞累，感到開心。她更自嘲「人哋講多兩講我就乜都好，咁唔掂，我唔係高層嘅材料」，表示對行政工作沒有興趣。
圖片來源：YouTube@魔方全媒、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期