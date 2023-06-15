29歲余思霆戰鬥格徵婚勁進取 大騷逆天長腿秒殺網民眼球
余思霆晒靚相 發文渴望成家立室
照片中，余思霆單邊開高衩大晒逆天長腿，再Deep V大晒事業線，出動戰鬥格徵婚非常進取，不少網民都紛紛留言大讚勁性感同吸睛！余思霆渴望成家立室，她表示：
「從來就不愛被綁住的我，總覺得這樣自己才能飛的更高，但…還是會想要有一個屬於自己的家！有的時候承諾都只是兩個字，直到真的實現了才有意義，也許我曾經離的如此靠近，也繼續相信會有那麼一天。」
余思霆硬撼陳婉衡鬥胸狠
TVB遊戲節目《濠玩夏水禮》早前（11 日）播出的一集，一向身材非常火辣的陳婉衡孖住余思霆互鬥晒身材，兩人更身穿比堅尼大歎按摩池！該場地除了有好玩的水上設施外，還有好多好去處畀大家 Chill 一 Chill！兩位有料之人思霆和陳婉衡孖住去「天際星空池」朝聖，除了可以大歎按摩池外，該處最大特色是室外部份的地板是透明玻璃底，可以由高處飽覽澳門的景色，兩人在水中游來游去似足太空漫步，畫面唯美。陳婉衡問到影相有咩貼士？思霆笑言：「身邊人好重要，搵朋友要搵唔同面靚嘅人，好似我左邊你右邊，咁就唔會爭位啦！」至於蘇韻姿則孖住林秀怡坐摩天輪食 Tea，啱晒愛打卡的女士。
余思霆大晒33C上圍加逆天長腿
余思霆疫情期間滯留台灣兩年，除了拍攝無綫的綜藝節目外，亦努力經營自己的YouTube頻道《思家霆園》，不停四處遊覧台灣不同景點拍片吸人氣，經常大方以三點式示人，大晒33C上圍及長腿，獲網民留言大讚其美好身材，留言「霆霆令我失血過多﹗」、「鼻血不止」、「尺度比電視看到的大」、「長腿無得輸」。
朱敏瀚曾留「愛的酸言」
正當圈中好友及網民大讚余思霆露得好、身材好之後，余思霆當時的男友朱敏瀚卻唱反調留言「天氣冷，要添衣囉！」連網民都感到嗰陣酸味，留言指「男友怕被睇蝕啊」、「感到強烈的酸溜溜」、「酸得很」、「Brian得個睇字頂唔順啦」！
余思霆與朱敏瀚前後腳宣布和平分手
朱敏瀚與余思霆去年7月在IG前後腳上傳同一段文字，再配上二人喜愛的多啦A夢同史迪仔舊相發文，表示：「謝謝你的付出和留下的美好回憶，以後我們仍是像家人一樣的好朋友，一如以往支持對方，謝謝你，我們都變得更好。」
三年前高調認愛朱敏瀚 分隔兩地聚少離多
朱敏瀚與余思霆合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，2019年5月公開承認戀人關係，但受疫情同工作影響，余思霆被委派返台灣拍旅遊節目後，就被迫與男友分隔兩地，以致聚少離多。早前疫情稍為冷卻，掛念男友嘅余思霆就快閃飛返香港短聚，有傳媒影到朱敏瀚全程黑面，似乎二人關係早已生變。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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