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28歲余思霆重新入pool豪派福利 真空上陣大騷白滑玉背

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現年28歲的前華姐冠軍余思霆（Stitch），近兩年因為疫情關係一直留在老家台灣拍攝旅遊節目，疑因分隔兩地而與拍拖3年的朱敏瀚感情生變，在去年7月兩人宣布分手，回復單身後余思霆繼續豪派福利，近日更真空上陣，大騷白滑玉背，引來網民大加讚賞！

余思霆 余思霆已重新入pool，並返到香港開工。
余思霆已重新入pool，並返到香港開工。（圖片來源：[email protected]

余思霆 分享台灣女孩的香港生活

睇翻余思霆YouTube，已回到香港的她，原來已有3個月冇出片，近日她重新投入工作，大晒拍廣告的花絮照之餘，亦不忘在社交網騷出性感福利照，並留言：「Good Morning~ #霆霆小宇宙 #台灣女孩 #香港生活」似乎心情勁靚。

余思霆 余思霆在社交網晒出拍攝廣告時的花絮照。
余思霆在社交網晒出拍攝廣告時的花絮照。（圖片來源：[email protected]
余思霆 早前台慶夜她又著上5年前參選華姐時的戰衣，性感上陣。
早前台慶夜她又著上5年前參選華姐時的戰衣，性感上陣。（圖片來源：[email protected]

網民勁讚：完美無瑕

相中余思霆穿著黑色閃片晚裝，疑似真空上陣，露出大片白滑玉背，網民紛紛大讚：「健康膚色，完美無瑕」、「性感女神」、「背多分」、「好美」、「思霆世一」等，亦有網民笑問：「我究竟睇緊係風景定背景？」

余思霆 余思霆性感露背照，獲得眾多網民畀Like。
余思霆性感露背照，獲得眾多網民畀Like。（圖片來源：[email protected]
余思霆 除咗露背，余思霆近日亦有大曬長腿。
除咗露背，余思霆近日亦有大曬長腿。（圖片來源：[email protected]

余思霆大晒33C上圍加逆天長腿

余思霆疫情期間滯留台灣兩年，除了拍攝無綫的綜藝節目外，亦努力經營自己的YouTube頻道《思家霆園》，不停四處遊覧台灣不同景點拍片吸人氣，經常大方以三點式示人，大晒33C上圍及長腿，獲網民留言大讚其美好身材，留言「霆霆令我失血過多﹗」、「鼻血不止」、「尺度比電視看到的大」、「長腿無得輸」。

朱敏瀚 余思霆最愛水上活動，又熱愛潛水，近排自家影片都離不開潛水活動﹗
余思霆最愛水上活動，又熱愛潛水，自家影片經常離不開潛水活動﹗（圖片來源：[email protected]
朱敏瀚 余思霆 大晒噴血三點式，晒埋臍環﹗
17年華姐冠軍余思霆大晒噴血三點式，晒埋臍環﹗（圖片來源：[email protected]

朱敏瀚曾留「愛的酸言」

正當圈中好友及網民大讚余思霆露得好、身材好之後，余思霆當時的男友朱敏瀚卻唱反調留言「天氣冷，要添衣囉！」連網民都感到嗰陣酸味，留言指「男友怕被睇蝕啊」、「感到強烈的酸溜溜」、「酸得很」、「Brian得個睇字頂唔順啦」！

余思霆 余思霆努力經營其YouYube頻道《思家霆園》保人氣，返台開工仍不忘密密拍片出po，新片是介紹蘭嶼潛水點，片中大晒弗爆身材，令男友朱敏瀚醋意大發﹗
余思霆除了擁有33C豐滿上圍，仲有一對大長腿。（圖片來源：[email protected]

余思霆

余思霆與朱敏瀚前後腳宣布和平分手

朱敏瀚與余思霆去年7月在IG前後腳上傳同一段文字，再配上二人喜愛的多啦A夢同史迪仔舊相發文，表示：「謝謝你的付出和留下的美好回憶，以後我們仍是像家人一樣的好朋友，一如以往支持對方，謝謝你，我們都變得更好。」

余思霆 余思霆日前宣布回復單身。
余思霆去年7月宣布回復單身。（圖片來源：[email protected]
余思霆毫不吝嗇好身段。
分手後余思霆繼續派福利。（圖片來源：[email protected]

三年前高調認愛朱敏瀚 分隔兩地聚少離多

朱敏瀚與余思霆合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，2019年5月公開承認戀人關係，但受疫情同工作影響，余思霆被委派返台灣拍旅遊節目後，就被迫與男友分隔兩地，以致聚少離多。早前疫情稍為冷卻，掛念男友嘅余思霆就快閃飛返香港短聚，有傳媒影到朱敏瀚全程黑面，似乎二人關係早已生變。

朱敏瀚 朱敏瀚與余思霆2019年合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，同年五月公開承認戀人關係。
朱敏瀚與余思霆2019年公開承認戀人關係。（圖片來源：新傳媒照片庫）
朱敏瀚 朱敏瀚要跟余思霆分開一段日子大感不捨，在片中又索鼻又抺眼，不過佢否認喊，聲稱只是對貓毛敏感的反應而己﹗
朱敏瀚知道要同余思霆分開一段日子，曾大感不捨。（圖片來源：YouTube＠余思霆 思家霆園）
余思霆分手前6日仲有出片，繼續大解放。
余思霆一向唔介意展示美好身形，經常在社交網豪派福利。（圖片來源：[email protected]
余思霆 話咁快由比堅尼變成一件頭。
但離開台灣後，余思霆已有3個月冇再拍片放上YouTube。（圖片來源：[email protected]
余思霆 網民都等住睇佢嘅新節目！
網民都等住睇佢嘅新節目！（圖片來源：[email protected]

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（1月11日公開發售）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、Twins演唱會鄭秀文演唱會鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

除了演唱會外，還有什麼節日好去處？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒照片庫、YouTube＠余思霆 思家霆園

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