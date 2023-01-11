28歲余思霆重新入pool豪派福利 真空上陣大騷白滑玉背

現年28歲的前華姐冠軍余思霆（Stitch），近兩年因為疫情關係一直留在老家台灣拍攝旅遊節目，疑因分隔兩地而與拍拖3年的朱敏瀚感情生變，在去年7月兩人宣布分手，回復單身後余思霆繼續豪派福利，近日更真空上陣，大騷白滑玉背，引來網民大加讚賞！