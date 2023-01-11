28歲余思霆重新入pool豪派福利 真空上陣大騷白滑玉背
余思霆 分享台灣女孩的香港生活
睇翻余思霆YouTube，已回到香港的她，原來已有3個月冇出片，近日她重新投入工作，大晒拍廣告的花絮照之餘，亦不忘在社交網騷出性感福利照，並留言：「Good Morning~ #霆霆小宇宙 #台灣女孩 #香港生活」似乎心情勁靚。
網民勁讚：完美無瑕
相中余思霆穿著黑色閃片晚裝，疑似真空上陣，露出大片白滑玉背，網民紛紛大讚：「健康膚色，完美無瑕」、「性感女神」、「背多分」、「好美」、「思霆世一」等，亦有網民笑問：「我究竟睇緊係風景定背景？」
余思霆大晒33C上圍加逆天長腿
余思霆疫情期間滯留台灣兩年，除了拍攝無綫的綜藝節目外，亦努力經營自己的YouTube頻道《思家霆園》，不停四處遊覧台灣不同景點拍片吸人氣，經常大方以三點式示人，大晒33C上圍及長腿，獲網民留言大讚其美好身材，留言「霆霆令我失血過多﹗」、「鼻血不止」、「尺度比電視看到的大」、「長腿無得輸」。
朱敏瀚曾留「愛的酸言」
正當圈中好友及網民大讚余思霆露得好、身材好之後，余思霆當時的男友朱敏瀚卻唱反調留言「天氣冷，要添衣囉！」連網民都感到嗰陣酸味，留言指「男友怕被睇蝕啊」、「感到強烈的酸溜溜」、「酸得很」、「Brian得個睇字頂唔順啦」！
余思霆與朱敏瀚前後腳宣布和平分手
朱敏瀚與余思霆去年7月在IG前後腳上傳同一段文字，再配上二人喜愛的多啦A夢同史迪仔舊相發文，表示：「謝謝你的付出和留下的美好回憶，以後我們仍是像家人一樣的好朋友，一如以往支持對方，謝謝你，我們都變得更好。」
三年前高調認愛朱敏瀚 分隔兩地聚少離多
朱敏瀚與余思霆合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，2019年5月公開承認戀人關係，但受疫情同工作影響，余思霆被委派返台灣拍旅遊節目後，就被迫與男友分隔兩地，以致聚少離多。早前疫情稍為冷卻，掛念男友嘅余思霆就快閃飛返香港短聚，有傳媒影到朱敏瀚全程黑面，似乎二人關係早已生變。
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？
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