余思霆被男地勤撩去旅館車震事後嬲爆發長文親訴不快經歷
余思霆被男地勤撩去旅館車震
昨日（19日），向來以開心果形象示人的余思霆，突然在社交平台發出千字文。余思霆指在4月與閨蜜開心出發到台灣時，聽到某航空公司的地勤人員「撩去旅館車震」：
在四月的某日大約13:06左右，我和閨蜜開開心心地準備從香港到台灣，到機場後我們去了某冰廳，坐在六人桌的最右邊兩側，我們邊吃邊聊天，當下我們用國語對話 ，因為我們是台灣人（但我們會都會說廣東話），當時我們的旁邊坐滿了某航空公司的地勤人員，穿着制服和反光條背心。
當我的閨蜜正聊的開心的時候，我聽到旁邊四位男士的其中一位看了看四周，然後用廣東話說男士：『今天咩日子 點解咁多女？』因為這句話引起到了我的注意，可以一心多用的我表面上在跟閨蜜聊天，但事實上我正聆聽着這些男士的對話，男士：『誒～係台灣妹喎～有沒有興趣呀？可以去台灣的汽車旅館，台灣啲汽車旅館好好㗎！仲可以車震添！』
聽完這些對話我感到極度不安，當時我不知道該怎麼做，由於知道自己是公眾人物需要低調，但亦感到自己被冒犯，所以最後用廣東話跟他們說：『其實我哋聽得明廣東話嘅！』他們頓時安靜，我在他們不知道如何反應的當下說：『再見。』
嬲爆去信航空公司投訴
余思霆續指時隔半個月再到香港機場，依然不停想起該名男地勤的過火言論，感到「非常不舒服以及惡心」，並留下了很大的陰影。余思霆表示在經過多番考慮之下決定站出來，親自訴說自身經驗：
以我的個性，我原本以為應該過兩天就會忘記這件事，但現在已經過去半個多月，直到我昨天再次到了香港機場，不斷的想起這件事，覺得非常不舒服以及惡心。他們就坐在我們旁邊，幾個男士大聲地言語騷擾我們兩個女生，就因為我們是台灣女生，就該被帶到汽車旅館？就該被車震？這件事真的讓我留下了很大的陰影，我想了好久，決定站出來！因為我覺得不應該讓這些男士忘了這件事！因為這是不對的！如果這次我不說出來，他們會不會繼續傷害更多的女孩呢？我很清楚地在他們的制服上看到了他們所屬的公司，也已發送信息到該公司，但卻未得到任何回應。女孩們，如果遇到類似的情況要勇敢站出來 ！
網民留言支持：做得好！
今次余思霆勇敢站出來，發聲指控男地勤獲得網民一致鼓勵。網民都紛紛留言支持余思霆的決定：「點解會有男人覺得可以俾你識到同帶去汽車旅館？我唔理對方咩尊容，因為咩尊容都好，女仔就個個都好easy，逢人上前搭訕都必可去汽車旅館？咁係咪所有男人都可以俾人約去汽車旅館俾矮瓜塞？有啲人就係要扁低女性滿足自己！」、「做得好，雖然我也是男士，但在公眾場合也不能亂講話，支持你，霆霆小宇宙。」、「好提示，懂得隨機應變，非常重要」等。
29歲余思霆疑似裸睡床照曝光
現年29歲的余思霆日前於社交平台從上月開始一直曬到峇里島的旅行照片，日前就上傳了新一系列的「床照」，並留言指：「What a beautiful place #霆霆小宇宙」。從照片中可見，余思霆坐在擁有優美景色的酒店房間的床上，其中一張更疑似係「裸睡」的床照，可見余思霆露出香肩地躺在大床，令網民都紛紛高呼超誘人！
余思霆前年與朱敏瀚分手
余思霆與TVB小生朱敏瀚拍拖期間，多次被指愛夜蒲令感情有暗湧，最終2人於2022年7月底宣布結束三年情。回復單身的余思霆之後全心投入工作，去年與TVB高層曾志偉，以及周奕瑋、陳嘉慧和鄺潔楹合作拍旅遊節目《日本限定 Super遊》，頻頻以Bra top、Deep V一件頭大騷火辣身材，再次引起大家關注，之後亦參演了一齣Netflix台劇《美食無間》，機會不斷。她分手後一年，都似乎未走出情傷，她於去年12月31日發文回顧2023年：「這一路上雖然孤單，但也謝謝不斷在這一路上出現的你們，而這一年也是我努力學會一個人的一年，工作也有新的挑戰，很珍惜也知足，知道我有很多需要進步的地方，希望在2024，我能有更大的進步！2024 I’m ready!!!!」從這段文字中可以感受到她仍然是單身狀態，雖然展現出積極和正面的態度，但余思霆卻突然消失了，未再更新過動態。
余思霆朱敏瀚分隔兩地聚少離多
朱敏瀚與余思霆合作拍TVB劇集《好日子》後燃起愛火，2019年5月公開承認戀人關係，但受疫情同工作影響，余思霆被委派返台灣拍旅遊節目後，就被迫與男友分隔兩地，以致聚少離多。早前疫情稍為冷卻，掛念男友嘅余思霆就快閃飛返香港短聚，有傳媒影到朱敏瀚全程黑面，似乎二人關係早已生變。
余思霆 2017年華姐冠軍
余思霆（Stitch）於2014年參加紐約華裔小姐落選，並於2016年再接再厲參選，即贏得「最上鏡小姐」、「網上最受歡迎」及「最佳晚裝」等成四料冠軍，2017年代表紐約出選國際中華小姐奪得冠軍，其後加入TVB。