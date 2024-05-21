余思霆被男地勤撩去旅館車震事後嬲爆發長文親訴不快經歷

現年29歲的余思霆有「宅男女神」之稱，入行多年來以完美身形吸引不少宅男粉絲。時不時在社交平台大派福利的余思霆，昨日在社交平台突然上傳千字文，指控某航空公司男地勤對自己作出過火發言，更揚言已經去信航空公司投訴。

