余文樂退出娛樂圈念頭萌生 時裝品牌連番出事想過摺埋算數
余文樂在最新兩集《Inside Out》中，分享自家服裝品牌MADNESS的經營苦與樂，是他多年來心血，但余文樂坦言每年也有放棄經營的衝動。回想當初創造服裝品牌，是因為自己喜歡衣服，從小愛漂亮，余文樂說：「一直花很多時間及金錢，交了很多學費，愈來愈有衝動去做自己的服裝品牌，沒想過做多大走多遠，沒想過有多麼專業。」
余文樂豪言：不是為賺錢
余文樂指到真正實踐一盤生意卻是另一番滋味，余文樂說：「當年每星期由香港坐3小時車到廣州找廠商，每次來回6個小時，比我想像中累很多，但我是從喜歡出發，不是為賺錢，跟藝人工作更是相差太遠，回頭看其實我有否做錯選擇，我真的不知道，我有想放棄，每一年都想放棄。」
余文樂品牌連番出事：不會說員工出錯，只會說余文樂出錯
余文樂談及品牌近年連番出事，他以失誤來形容：「失誤了一些東西導致影響到藝人那邊的工作，那時候差一點我就說算了，我們真的不如收掉算了，那一次的出錯真的影響到我的演藝事業，出錯了，別人永遠說最前面那個，不會說Madness員工出錯，只會說余文樂出錯﹗」終究公司是自己，出錯是出在誰的身上，余文樂話都會面對及承擔責任。
余文樂經營Madness曾被指抄襲，更多次捲入政治風波，18年品牌官網把港澳台地區列為「國家」，令內地網民不滿﹗去年3月品牌推出一款紅色衛衣，因印有「 5+1」手勢而再被內地網狙擊，雖然余文樂最後亦有道歉補鑊﹗
余文樂退出娛樂圈：我不是發明星夢
余文樂又自爆22歲時，其演藝事業踏入第二年，已有退出娛樂圈的念頭，余文樂說：「入行第二年，我已跟老闆說我不玩了，我想解約回去打工，我覺得不適合這工作，尤其受不了經常都要面對傳媒的是非及負面問題，我才22歲，我不是要賺很多錢，我不是發明星夢的人，我只是誤打誤撞進來，我已經提過兩次離開，老闆叫我冷靜再想一下，第二次跟他說，我真的想走，可否讓我走，我真的不想做。」
余文樂退出娛樂圈念頭打消：我想當一個真的男人
余文樂話：「老闆跟我說的一句話『你要走沒問題，你隨時都可以走，我不會為難你，可是我覺得作為男人，如果你今次碰到這個問題你投降，你就一輩子活在這陰影裏，你做任何事覺得困難你就投降，你認輸就一輩子會是這樣，你換一個想法，你做成功以後你再選擇，你想在失敗的狀態退出，還是我們再繼續努力，到你克服一切，你還是覺得不想玩，你就走』，我就突然不再鑽牛角尖了。」我想當一個真正的男人，我天蠍座我就是喜歡輸贏﹗