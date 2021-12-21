余文樂退出娛樂圈念頭萌生 時裝品牌連番出事想過摺埋算數

余文樂在自家頻道《Inside Out》中分享生意經，他透露14年創立個人時裝品牌Madness，因為對時裝的執著及熱愛，花了不少心力經營，近年品牌卻連番「出事」令他想把多年心血了結算數﹗同時余文樂分享曾有退出娛樂圈的念頭，因為老闆一句話才一做做了廿年﹗