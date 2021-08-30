余文樂台北港式茶記突然執笠 門外被貼上欠繳款單張 晒家庭樂心情未受影響
文：東方新地｜圖：余文樂IG
余文樂17年與台籍太太王棠云結婚，婚後誕有一子一女，余文樂舉家轉移陣地長居台灣，更於19年在台北東區經營港式餐廳「華嫂冰室」，開業後長期出現人潮，吸引台灣市民熱捧﹗近日被發現茶記關門大吉，連招牌都拆下，外圍並圍上木板，門外貼上「提醒電費未繳通知單」，通知單上寫著若未能繳付會即將斷電﹗有指台灣疫情在5月時一度升為三級警戒，禁止堂食，而「華嫂」並未有如其他餐廳轉營外賣服務，故五至七月期間幾乎全店關門狀態﹗有指是因不敵疫情而停業。
余文樂返港參加除罩派對
余文樂5月時獨自返港，被影到除罩參加派對，現場有近二百人，他更一晚走幾場，又被影到被女圍「咬耳仔」，身在台灣湊子女的王棠云出po指自己一打二的辛苦，但其後亦發文撐老公，更指認識與余文樂「咬耳仔」的女性朋友﹗余文樂6月返回台灣後，又被台灣傳媒影到駕駛其保時捷跑車，下車即拉低口罩抽煙，之後與男友人歎高級日式燒肉﹗似乎未有受餐廳停業影響心情﹗
返台灣晒父愛
延伸閲讀：
賣衫養仔拍戲變副業 余文樂得意B首曝光
藝人轉型並非下下唱而優則演、 演而優則導，靠知名度變潮流ICON再創立 自家品牌都係一種出路。昔日潮人樂余文樂年半 前結婚生仔、榮升老竇後減少幕前工作，全力經營 個人潮牌Madness。兩年內生意愈做愈大、人 仔愈搵愈多，搵埋搵埋，當然都係上貢 老婆 王棠云同寶貝仔余初見。 去年5月出世，兒子一直被樂仔嚴密看護避 免見樣，日前王棠云單拖湊仔會友人，15個月 Cody真身終於曝光，眼仔碌碌表情多多，果然 如樂仔所言，對身邊事事好奇仲好易湊 ！
余文樂得意B首曝光
入行19年潮人形象深入民心，余文樂五年前創立個人潮流服飾品牌，生意 愈做愈大、世界名牌合作不斷，其品牌在反映內地明星消費影響力指數的 「CBNDATA」更長踞榜首多個季度，長期領先內地巨星范冰冰及楊冪。既然賣衫 比拍戲更好搵，余文樂搖身一變成全職生意人，周圍飛巡視業務又開會。爸爸忙 搵奶粉錢，湊仔重任自然交託到台籍太太王棠云身上。
富貴樂嫂做少奶奶
16年公開戀情、17年結婚、去年5月誕下兒子後，王棠云亦從皮帶大王千金 小姐搖身變「余總」背後賢妻良母。日前由司機接載到豪宅擎天半島與朋友聚 會，不用工人姐姐跟身、一個人揹起巨型奶粉袋再一手抱起一歲三個月余初見 （Cody），應付起上來綽綽有餘毫不吃力。余文樂做了爸爸後亦像其他星爸一樣 一直晒仔成狂熱衷分享湊仔樂，不過Cody上鏡一直不是側面就是背 影，這次跟媽媽出門終於不再遮掩真面目曝光。只見保母車到埗 後，司機先行下車抱出Cody等候、等待王棠云揹好奶粉袋準備妥當再 交到其手上。無論司機定媽媽抱，Cody都乖巧聽話絕無扭計，主動伸 手撲向媽媽懷抱後，又多了幾分安心和好奇，眼仔碌碌周圍望、再伸出小手板和司機叔叔講再見，可愛又有禮。
兩公婆雖然愛晒仔，不過Cody永遠唔見樣，就算 一家人大合照都不例外。余文樂哥哥兒子Zander（右）比Cody年長三個月 成為玩伴，年紀近連樣貌都有九成相似。
辭退助手推戲兩年
一邊拍戲一邊經營個人品牌藝人不少，唯獨余文樂目標為本，三 集《志明與春嬌》系列和真人騷《我們相愛吧》，在內地市場打開知名度 更奠定潮人暖男形象，借名氣幫品牌更上一層樓，漸漸把演藝事業變成副業。兩年前完成最後電影《悟空傳》宣傳工作後，索性連跟身多年藝 人助理都辭退、未有接新戲亦不見再錄製內地真人騷，依舊係空中飛人 周圍飛，不過就係遊走各地開會、巡舖會潮人。忙完生意，其餘時間當然主要留番畀老婆同囝囝。上周一家三口去高雄浸溫泉以外，樂仔亦不 時在個人IG分享父子時光，一時抱仔睇NBA、一時齊齊遊船河，醉心潮 流又愛靚車，樂仔唔止靚衫潮鞋一概有埋BB版，只得一歲人仔，Cody電 動車座駕亦有好幾款，可見樂仔搵到更捨得使喺老婆同囝囝身上。
司機臨走前與Cody說再見，醒目仔Cody亦都畀咗反應仲伸埋 手仔同司機飛吻byebye。
過橋抽板老友割席
為人父後話要生夠三個、做個好老竇、年初帶囝囝拜年仲話最緊要 教到Cody做個有禮貌的小朋友，講就天下無敵，不過由藝人變生意 人，余文樂做人又好做生意都好，手法就並非人人認同。經營個人品牌 試過被指抄襲、又曾經吹捧炒價，被網民鬧爆「永遠比不上陳冠希」；部署 做生意前，又被踢爆一味靠黐成功埋得郭富城沈嘉偉堆後，過橋抽板 被踢出朋友圈。所以Madness成立之時，亦是余文 樂與沈嘉偉、城城割席之際。明明大家前後腳結婚 做爸爸，城城擺酒不請昔日邊爐鐵腳余文樂、家有 兩個分別兩歲及三個月大的囡囡，亦永遠不會約埋 分享爸爸經，話雖未反面實情五年來不相往來。
一個人湊住15個月大Cody上 門探朋友，王棠云毋須幫手獨自揹住奶粉袋再抱埋個仔一樣好輕鬆，巨型奶粉袋又係同老公自家品牌聯乘，今 次老闆娘做生招牌。
生意愈做愈大、家庭生活又愈見圓滿，不過余文樂行為就唔係人人睇得過眼，繼過橋抽板被富貴朋友圈割席後， 早前Cody開生日P，只遮自己個寶貝仔樣，亦被網民鬧 爆自私絕頂。
反骨被踢出局
當年兄弟聚頭、沈嘉偉旗下潮店上海旗艦店開幕例必預埋余文 樂，反面後就算城城結婚擺酒、分別做老竇，一樣互當透明。
以前看重演藝事業、拍戲行先，近年慢慢將重心放在個人潮牌上，余文樂自從《悟空傳》扮二郎神，已經足足兩年沒有接新戲。
成功由潮星將自己打造成潮人icon ，余文樂在內地消費影響長踞榜首，難怪棄影從商全力發展個人潮牌。
做生意樣樣親力親為其實不比拍戲走 南闖北輕鬆，生意愈做愈大，余文樂周圍飛又開會又見潮人傾合作一樣忙 碌。
成功由潮星將自己打造成潮人icon ，余文樂在內地消費影 響長踞榜首，難怪棄影從商全力發展個人潮牌。
網民鬧爆
一樣被潮人吹捧、與潮牌合作掀起炒價，余文 樂沾沾自喜公開炒賣榜，一樣被網民不齒，指永遠不夠陳冠希專業。