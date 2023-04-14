余文樂 周杰倫

41歲余文樂打籃球暴脹崩壞　與周杰倫齊發福落街場減肥

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Chan Yuk Wan

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現年41歲的余文樂曾是一代型男，他於2017年與皮帶大王千金王棠云結婚並育有一仔一女，生活幸福。近年他專心打理個人潮牌Madness及發展NFT事業，鮮少出現在幕前。他3月在日本原宿被野生捕獲，被指臉歪嚴重走樣震驚網友。近日他積極約波友打籃球又打網球，包括天王周杰倫，未知是否打算靠運動重拾昔日靚仔光環，不過就再度被指發福似谷德昭。

余文樂 周杰倫 他曾為拍廣告閉關10個月操肌，成效顯著。
他曾為拍廣告閉關10個月操肌，成效顯著。（圖片來源：[email protected]
余文樂 周杰倫 他當時曾努力戒甜品戒熬夜，可惜光輝不再。
他當時曾努力戒甜品戒熬夜，可惜光輝不再。（圖片來源：[email protected]余文樂 Shawn Yue）
余文樂 周杰倫 他熱愛籃球，曾打業餘比賽，效力橫州工業。
他熱愛籃球，曾打業餘比賽，效力橫州工業。（圖片來源：[email protected]

日本被偶遇臉崩震驚網友

余文樂曾於3月被內地網民偶遇，並在小紅書曬出二人合照，獲讚態度友善親切，不過此照片卻在網上掀起一陣男神崩壞討論，網民紛紛表示他嚴重走樣，才41歲已經不注重保養：「大小眼真的好嚴重」、「歲月饒過誰」、「街邊見到都認唔到」、「娛樂圈男星最終歸宿是趙本山」等。

余文樂 周杰倫 有網友為余文樂挽尊，解釋他可能是不做防曬才會這樣。
有網友為余文樂挽尊，解釋他可能是不做防曬才會這樣。（圖片來源：小紅書圖片）
余文樂 周杰倫 余文樂上個月在香港再被偶遇，兩鬢斑白及抬頭紋嚴重，看起來老態盡現。
余文樂上個月在香港再被偶遇，兩鬢斑白及抬頭紋嚴重，看起來老態盡現。（圖片來源：小紅書圖片）

與周杰倫打籃球暴脹似谷德昭

他日前攜兒子余初見在台灣打街場，與亞洲天王周杰倫兩大男神合體，大仔更獲親自指導學轉籃球。從限時動態可先兩人球技依然高超，余文樂三分波亦沒有退步，被周杰倫稱讚「還可以喔」。不過二人的身形則比球技更加搶眼，雖然堅持運動，但也逃不過中年發福的命運。余文樂更慘被指似谷德昭。

余文樂 周杰倫 他經常進出台灣，相約好友打籃球，如陳建州黑人）、王陽明等，甚至驚現霍建華。
他經常進出台灣，相約好友打籃球，如陳建州（黑人）、王陽明等，甚至驚現霍建華。（圖片來源：[email protected]黑人陳建州臉書粉絲頁）
余文樂 周杰倫 余文樂當年與周杰倫及陳冠希合作《頭文字D》，成為萬千少女心目中的男神，二人更成為好兄弟。
余文樂當年與周杰倫及陳冠希合作《頭文字D》，成為萬千少女心目中的男神，二人更成為好兄弟。（圖片來源：《頭文字D》海報）
余文樂 周杰倫 周杰倫自認表現輕鬆。
周杰倫自認表現輕鬆。（圖片來源：[email protected]
余文樂 周杰倫 他教余文樂兒子轉波，父愛滿溢。
周杰倫教余文樂兒子轉波，父愛滿溢。（圖片來源：[email protected]
余文樂 周杰倫 周杰倫笑言要余文樂兒子回家看《頭文字D》。
周杰倫笑言要余文樂兒子回家看《頭文字D》。（圖片來源：[email protected]
余文樂 周杰倫 余文樂再被指走樣，未知能否靠多做運動回春。
余文樂再被指走樣，未知能否靠多做運動回春。（圖片來源：[email protected]
余文樂 周杰倫 周杰倫讚余文樂表現不俗。
周杰倫讚余文樂表現不俗。（圖片來源：[email protected]
余文樂 周杰倫 周杰倫近年也被指「幸福肥」，大概是因為家庭事業兩得意。
周杰倫近年也被指「幸福肥」，大概是因為家庭事業兩得意。（圖片來源：[email protected]

余文樂自嘲老人家

他翌日再同兒子打網球，不過狀態麻麻，可能是感受到年輕人體力上的碾壓，余文樂不得不感歎自己已經是老人家。他昨日（13日）也在IG感歎：「打得有狗爛，完全抓不到節奏。」。

余文樂 周杰倫 除了籃球，他亦熱愛打網球，感歎年紀大。
除了籃球，他亦熱愛打網球，但感歎年紀已大。（圖片來源：[email protected]
余文樂 周杰倫 余文樂爆汗打網球，未知有否聽從網友意見搽防曬保養。
余文樂爆汗打網球，未知有否聽從網友意見搽防曬保養。（圖片來源：[email protected]
余文樂 周杰倫 他其實經常健身，但做掌上壓卻被指體力不支。
他其實經常健身，但做掌上壓卻被指體力不支。（圖片來源：[email protected]
余文樂 周杰倫 2017年余文樂身材狀態曾達巔峰。
2017年余文樂身材狀態曾達巔峰。（圖片來源：[email protected]
余文樂 周杰倫 他經常享受家庭樂，與太太十分恩愛。
他經常享受家庭樂，與太太十分恩愛。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]黑人陳建州臉書粉絲頁，[email protected]，《頭文字D》海報，小紅書圖片，[email protected]余文樂 Shawn Yue，[email protected]

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