41歲余文樂打籃球暴脹崩壞 與周杰倫齊發福落街場減肥
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現年41歲的余文樂曾是一代型男，他於2017年與皮帶大王千金王棠云結婚並育有一仔一女，生活幸福。近年他專心打理個人潮牌Madness及發展NFT事業，鮮少出現在幕前。他3月在日本原宿被野生捕獲，被指臉歪嚴重走樣震驚網友。近日他積極約波友打籃球又打網球，包括天王周杰倫，未知是否打算靠運動重拾昔日靚仔光環，不過就再度被指發福似谷德昭。
日本被偶遇臉崩震驚網友
余文樂曾於3月被內地網民偶遇，並在小紅書曬出二人合照，獲讚態度友善親切，不過此照片卻在網上掀起一陣男神崩壞討論，網民紛紛表示他嚴重走樣，才41歲已經不注重保養：「大小眼真的好嚴重」、「歲月饒過誰」、「街邊見到都認唔到」、「娛樂圈男星最終歸宿是趙本山」等。
與周杰倫打籃球暴脹似谷德昭
他日前攜兒子余初見在台灣打街場，與亞洲天王周杰倫兩大男神合體，大仔更獲親自指導學轉籃球。從限時動態可先兩人球技依然高超，余文樂三分波亦沒有退步，被周杰倫稱讚「還可以喔」。不過二人的身形則比球技更加搶眼，雖然堅持運動，但也逃不過中年發福的命運。余文樂更慘被指似谷德昭。
余文樂自嘲老人家
他翌日再同兒子打網球，不過狀態麻麻，可能是感受到年輕人體力上的碾壓，余文樂不得不感歎自己已經是老人家。他昨日（13日）也在IG感歎：「打得有狗爛，完全抓不到節奏。」。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]黑人陳建州臉書粉絲頁，[email protected]，《頭文字D》海報，小紅書圖片，[email protected]余文樂 Shawn Yue，[email protected]