41歲余文樂打籃球暴脹崩壞　與周杰倫齊發福落街場減肥

現年41歲的余文樂曾是一代型男，他於2017年與皮帶大王千金王棠云結婚並育有一仔一女，生活幸福。近年他專心打理個人潮牌Madness及發展NFT事業，鮮少出現在幕前。他3月在日本原宿被野生捕獲，被指臉歪嚴重走樣震驚網友。近日他積極約波友打籃球又打網球，包括天王周杰倫，未知是否打算靠運動重拾昔日靚仔光環，不過就再度被指發福似谷德昭。