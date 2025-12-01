余文樂PO玩樂照遭圍剿｜急刪文補鑊 旗下品牌宣布捐款再被質疑
大埔宏福苑五級火災造成重大傷亡，全港市民都為此感到沉重，不少藝人亦暫停商業活動表達哀悼。近年定居台灣的余文樂卻因為一張騎電單車照片引發軒然大波，網民質疑他在災難發生時仍然享樂，最終迫使他急刪貼文並轉發火災消息。事件引發網民激烈討論，有人批評他冷血，亦有人認為是「道德綁架」，爭議持續發酵。
余文樂騎車照遭圍剿急刪文
前日大埔火災發生後，余文樂在Instagram分享了一張騎電單車的黑白照片，並配文「Road trip男人的浪漫」。這張看似平常的生活照片卻在災難發生的敏感時刻引起網民強烈反彈，大批網友湧入留言區質疑他對香港火災漠不關心，只顧自己享樂。面對排山倒海的批評聲浪，余文樂迅速刪除了這則貼文，並在IG限時動態中連續分享多則關於火災的新聞報導，希望藉此平息網民怒火。
余文樂旗下品牌發聲明：捐出一週收入
為了進一步回應外界質疑，余文樂旗下品牌「MADNESS」昨日發出正式聲明，表示將為火災盡一份力。聲明中提到「我們會捐出這個星期的收入，以支持那些因火災悲劇受影響的災民，特別是在精神壓力、心理健康問題、寵物創傷的災後重建與復原」。
移居台灣後捲入爭議
余文樂近年跟隨太太王棠云定居台灣，較少參與香港的公開活動，這次火災事件是他移居後首次因為社交媒體貼文而捲入重大爭議。作為曾經的香港電影界代表人物，余文樂的一舉一動仍然受到香港網民密切關注。他在災難發生時發布享樂照片的時機選擇，被不少人視為對香港情況的漠視。
網民兩極反應掀道德綁架爭議
事件引發網民激烈討論，批評聲音認為「咁樣咪仲樣衰，跟風向，都唔係真心」，質疑余文樂只是為了平息爭議才急忙補救。不過，也有不少網民為他辯護，認為這是道德綁架，指出「每個人都有自己既自由，玩絕對無問題，火災是意外，無人想」。支持者更質疑「係咪全香港既生活要停晒佢？所以旅行機票退晒佢，廸士尼海洋公園關門？」，認為生活應該繼續，不應過度批判。
