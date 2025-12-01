余文樂PO玩樂照遭圍剿｜急刪文補鑊 旗下品牌宣布捐款再被質疑

大埔宏福苑五級火災造成重大傷亡，全港市民都為此感到沉重，不少藝人亦暫停商業活動表達哀悼。近年定居台灣的余文樂卻因為一張騎電單車照片引發軒然大波，網民質疑他在災難發生時仍然享樂，最終迫使他急刪貼文並轉發火災消息。事件引發網民激烈討論，有人批評他冷血，亦有人認為是「道德綁架」，爭議持續發酵。