44歲余文樂突宣佈離婚結束9年情 「皮帶大王」千金王棠云親揭分開真正原因
余文樂無預警突發限時動態宣佈離婚
今日下午余文樂忽然透過個人社交平台發佈限時動態向大眾投下震撼彈，親自證實與王棠云已經分開。他在帖文中交代雙方經過深思熟慮後已經達成共識，並寫道：「我們達成共識，尊重並祝福彼此的人生選擇，感謝你作為媽媽作為妻子的所有，往後我們永遠是家人」。這則簡短聲明直接確認兩人已經斬斷長達八年夫妻情分，未來將會以全新身份共同撫養一對年幼子女。
王棠云隨後發佈長文親自開腔交代內幕
隨後王棠云亦在社交網絡平台撰寫長文回應前夫言論，詳細吐露結束這段婚姻關係真實心聲。她坦言經營婚姻絕非容易事，強調現時兩人依然十分關心對方，並表示：「這不是什麼悲傷難過的事情，因為我們會更好，這個家愛還是很完整」。她同時感激余文樂多年來付出，大讚男方依然是家中避風港及好爸爸，證實雙方即使做不成夫妻依然保持良好合作夥伴與家人關係。
8歲長子及5歲細女動向受關注
雖然余文樂與王棠云的離婚聲明透露雙方將以「家人」身份繼續相處，但字裡行間並未具體提及一對子女的撫養權歸屬與照顧安排。兩人婚後育有一子一女，長子 Cody（余初見）今年已 8 歲，而當初提早出世、曾在保溫箱度過難關的細女 Celest（余初心）亦已 5 歲半。由於兩名子女正值需要父母陪伴的成長關鍵期，外界亦十分關心這對昔日恩愛夫妻會如何共同分擔為人父母的責任，讓小朋友在轉變中健康成長。
回顧余文樂八年跨地童話婚姻情史
回顧兩人情史起點可以追溯至2017年年底，當時36歲余文樂高調迎娶被譽為台灣皮帶大王千金王棠云，為娛樂圈帶來極大驚喜。婚後男方大幅度減少香港演藝界幕前工作並移居台灣生活，先後迎來兒子余初見及女兒余初心，一家四口經常展現溫馨美滿畫面。直到前年台灣傳媒開始廣泛報導兩人感情亮起紅燈，指他們互動大幅減少甚至傳出分居消息，最終種種婚變傳聞在今日全數成真。
中港台三地網民對震撼消息反應兩極
消息曝光後迅速登上各大網上討論區熱門搜尋榜，大批粉絲對於這對昔日金童玉女分道揚鑣感到無比震驚與惋惜。有一直追隨多年忠實粉絲留言表示：「完全不敢相信這對恩愛夫妻會走到這一步」，亦有網民針對和平分手聲明提出質疑指出：「既然說得那麼有愛又沒有悲傷為什麼還要選擇分開」。部分討論更延伸至跨地婚姻經營難度，大批群眾紛紛列出長時間磨合與生活習慣差異等因素作為討論焦點。