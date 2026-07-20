44歲余文樂突宣佈離婚結束9年情 「皮帶大王」千金王棠云親揭分開真正原因

現年44歲余文樂與台灣富家千金王棠云結婚八年並育有一子一女，今日突然宣佈雙方已經正式結束婚姻關係。兩人過往經常公開放閃被外界視為圈中恩愛典範，今次毫無預警下離婚瞬間震驚中港台娛樂圈。這段童話式跨地婚姻最終難逃七年之癢走向破裂邊緣背後隱藏重大內情。