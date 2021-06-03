余文樂返港畀女圍毫無懼色 老婆王棠云留台灣避疫辛苦湊仔
撰文：東方新地 圖片：余文樂IG圖片、王棠云IG圖片
余文樂一晚連轉三場
余文樂返港醫病(驚恐症)行動正式展開，日前他在社交網自爆3年前患驚恐症，又話工作壓力大同掛住成年無見的屋企人，話口未完已身在香港風流快活，上星期五被人影到去西九文化參加百人派對，當晚仲連踩三場，精力旺盛未見有疲態。
余文樂滿場飛畀女圍
余文樂上周五去完西九派對，深夜12點至3點到與幾名男友人到中環夜場消遣，據目擊者所見，余文樂在場內全程沒戴過口罩，樣貌清晰可見，在消遣過程中亦有在室內吸煙，而現場完全冇人戴口罩，當時好多女圍住余文樂張檯，全部都是後生靚女，余文樂不時與女伴咬耳仔及擁抱，余文樂被形容像孔雀開屏，開心笑到見牙唔見眼！去完中環夜店余文樂再去上環夜店，同樣被多名女子包圍，坐底時仲搭晒膊頭飲酒玩樂，間中更有跳舞互動。
撇下老婆仔女
余文樂17年娶了台灣千金小姐王棠云，三年抱兩，近年移居台灣，平時見余文樂溫馨弄兒一家四口不知幾幸福，不過一離開台灣就本性難移，在夜店與女友人態度親密，行為非常挑逗。難為余文樂老婆王棠云要留在台灣避疫，街都唔敢出，每日都留家湊仔。日前王棠云在社交網po仔女玩耍的照片，透露除必要都不外出，言語間表示3歲的兒子Cody不時失控，非常難搞，她只好盡力去處理。
余文樂返港開P狂歡
余文樂去年因疫情肆虐一直留在台灣，去年曾到大陸搵人仔，但沒有返港，日前他自爆3年前患驚恐症，近月再復發，講到自己好大壓力，原來真係要搵地方發洩。上周五余文樂被影到在西九文化區一間餐廳內，參加一個超過200人的派對，場內9成9的人都沒有戴口罩，戴cap帽的余文樂在場狂歡，煙駁煙不知幾Happy，全場人零防疫意識，余文樂似乎已經唔記得自己有病，同埋仔女細老婆嫩。
余文樂室內吞雲吐霧
有人拍到余文樂沒戴口罩在場內的VIP區遊走兼在室內吸煙，由於過百賓客於晚上10時後仍聚集除罩熱舞，疑違反法例，當晚11時左右有人報警投訴，之後才開始清場，賓客紛紛走出餐廳疏散，沒有人被票控。不少網民意論紛紛，質疑余文樂何來有病，更有人笑指他其實患了「驚恐靜」！
余文樂3年前機上發病
余文樂近年主力在內地及台灣發展，與太太王棠云先後誕下兒子余初見（Cody）及女兒余初心，並斥約2.8億台幣（約7,700萬港元）購入台北豪宅頂禾園作安樂窩，表面十分幸福，卻原來藏著暗湧。余文樂在IG的限時動態自爆3年前因長期工作壓力而患上驚恐症。「我三年前突然在飛機上很害怕，然後手腳發麻，呼吸不了，我感覺快要死，所以我衝去了找空姐說，我不行，我要回去，我不要飛了。」
余文樂復發後自我鼓勵
當年在飛機上發病的余文樂，幸獲機上一位外國醫生出手相救，經檢查後，醫生給他吃了一點鎮定劑，他才能平安渡過。余文樂經過一年藥物治療本以為已根治驚恐症，可是最近又再復發，他十分不安地表示：「我怕我以後都好不起來，但我相信只要我保持正面態度和心情，我還是可以克服它的!!」
余文樂壓力大
余文樂鼓勵同路人一起努力：「跟我一樣要保持樂觀，正面的態度去面對自己的問題，不用害怕，病一定會好的！加油！」另外，余文樂於年頭曾發文指這兩年是他最不如意、最困難的日子，與在港的家人足足1年沒有見面，有指這些事件令他壓力大增，累積的不快事是令他再次病發的誘因。