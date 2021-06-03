余文樂返港畀女圍毫無懼色 老婆王棠云留台灣避疫辛苦湊仔

自爆患上驚恐症的余文樂，聲稱最近病發令他感到很失落、很害怕。口講驚驚的余文樂已秘密飛返香港，繼日前被發現在西九文化區一間餐廳內開P，冇戴口罩兼室內吸煙之後，再被斷正當晚轉場三次，開P後再去中、上環繼續蒲。余文樂在港風流快活，難為老婆王棠云留在台灣湊仔避疫。

撰文：東方新地 圖片：余文樂IG圖片、王棠云IG圖片