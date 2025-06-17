43歲余文樂被美貌女粉絲搶Fo 合照驚變佈景板 網民勁讚撞樣1位女神
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余文樂自2017年起因健康問題而鮮少露面，直到近月才復出拍劇拍節目，狀態開始回勇，不過最近他被一位女粉絲野生捕獲，引起網民熱議，但網民的焦點都放在高顏值的女粉絲身上，令余文樂驚變佈景板！
余文樂 與女粉絲合照驚現「緊張小手」
有網民在社交平台分享了與余文樂的合照，並寫道：「是誰遇到了余文樂？是我！還沒進咖啡店就看見了背影，強忍著內心的緊張，鼓起勇氣問可不可以拍張照片，真人好nice好型好溫柔。」合照中余文樂面向鏡頭，以左手握著自己右手，姿態似乎有點僵硬和緊張。
網友勁讚高顏值女粉絲 余文樂淪佈景板
不過比起余文樂，網民更加留意女粉絲的高顏值，大讚她撞樣女神林嘉欣：「親你好像林嘉欣啊，好甜的感覺」、「有點像小S女兒」、「好靚女」、「我是來看美女的」、「妹子真漂亮」等，更有網友更直指：「別讓余文樂這種大叔沾了你的光好嗎？」
余文樂婚前患恐慌症 淡出幕前八年
余文樂自2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚後，生活似乎進入了另一個階段。他們育有一子一女，名為余初見和余初心，一家四口生活幸福美滿。不過，余文樂曾在公開場合透露，婚前發現自己患有恐慌症，這讓他不得不減少公開露面，轉而專注於幕後工作及其潮牌生意。
內地被野生捕獲網民嘆滄桑似大叔
儘管如此，余文樂近月已重新開始他的演藝工作，包括拍攝TVB節目《與天地對話》，以及演出內地網劇《冬城獵兇》等。不過近年他每次現身，都被指顏值崩壞及有大細眼問題。早前就有網民偶遇在內地開工的余文樂，引來不少網民都感嘆這位昔日男神已滄桑顯老得像個大叔，但亦有網民力撐他只是自然地變老。
撰文：東方新地圖片來源：TVB、IG@lok666、FB@余文樂 Shawn Yue、IG@sarah9_23、微博@余文樂、IG@karenalamkayan、IG@min8657、小紅書、新傳媒資料室資料或影片來源：原文刊於新假期