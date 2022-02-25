俄烏戰爭｜俄仔突然成為箭靶被網民詛咒 發文剖白：一半家人喺烏克蘭

曾經主持ViuTV兒童節目《快樂童盟》的「俄仔」Ansheles當初因為仰慕香港文化所以特地來港發展，及後因為ViuTV節目《返歸啦俄仔》而為人認識。而近日發生的俄羅斯進軍國烏克蘭成為全球的焦點，於俄羅斯出身的俄仔突然成為網民攻擊的箭靶。