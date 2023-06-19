保錡 走音

保錡唱《小心地滑》走音嚇窒MC 網民：慘過黃宗澤唱《K歌之王》

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ViuTV日前舉行《CHILL CLUB: The Alternative》音樂會，演出歌手包括MIRROR成員Anson Lo、Jeremy以及MC張天賦、Dear Jane等。MC唱出代表作《小心地滑》，仲搵埋ERROR成員保錡同ToNick恆仔Crossover，不過保錡嘅「驚人」唱功就引嚟網民熱烈討論，究竟發生咩事？

保錡 走音 保錡 ERROR成員保錡同MC唱出《小心地滑》，「驚人級」唱功就引嚟唔少網民評價。
ERROR成員保錡同MC合唱《小心地滑》，「驚人」唱功就引嚟唔少網民評價。（圖片來源：[email protected]_p0k1）

MC聽保錡唱功聽到「O嘴」

根據網上影片，MC一出場先唱一小段，然後再到恆仔，之後到保錡壓軸出場 。不過當佢唱出第一個字就已經嚴重大走音，MC望住對方唱到咁亦做唔到「表情管理」，一聽到即刻O哂嘴，呢個時候真係要落返個hashtag「#求MC心理陰影面積」先夠。

保錡 走音 保錡 當MC望住保錡唱第一個字已經走音，頓時做唔到「表情管理」，聽到O哂嘴。
當MC聽到保錡唱第一個字已經走音，頓時做唔到「表情管理」，聽到O哂嘴。（圖片來源：[email protected]_got_talent）
保錡 走音 MC聽到O哂嘴。
MC聽到O哂嘴。（圖片來源：[email protected]_got_talent）
保錡 走音 保錡 網民話保錡唱功好難聽又走音，唱到首歌死曬咁話！
網民話保錡唱得好難聽又走音，唱到首歌死曬咁話！（圖片來源：[email protected]_got_talent）

網民狠批慘過黃宗澤唱《K歌之王》！

唔少網民睇完片都話：「慘過當年黃宗澤同歌神陳奕迅一齊唱《K歌之王》」，唱功係K房中下水準。至於樂隊出身嘅恆仔，雖然都有網民批評，但就冇保錡情況咁慘烈，總算避過一劫。不過都有網民留言畀MC，話如果想留低黑歷史，之後可以繼續搵佢哋合唱或者揀佢哋嘅歌去唱。

保錡 走音 保錡 網民話慘過當年黃宗澤同歌神陳奕迅一齊唱《K歌之王》。
網民話慘過當年黃宗澤同歌神陳奕迅一齊唱《K歌之王》。（圖片來源：截圖@2008十大勁歌金曲頒獎典禮）

唱功同「技安」一樣 唱《葡萄成熟時》全是感情毫無技巧！

保錡今次唱完MC首《小心地滑》，亦有人重提佢喺今年2月擔任《CHILL CLUB》嘉賓時唱Eason嘅《葡萄成熟時》，當時網民睇完後洗版式負評，甚至留言表示：「識音樂嘅人就知，樂壇有佢嘅存在 ，真係侮辱咗音樂。」之後亦有人形容保錡就好似「技安」一樣，開口埋口話好鍾意唱歌、好想唱歌，但唱歌其實好難聽，並希望保錡專心搞笑就ok，唱歌就不了咁話。

保錡 走音 保錡 今年2月保錡唱出Eason嘅《葡萄成熟時》嘅表演，當時網民狠批全是感情毫無技巧！
今年2月保錡唱出Eason嘅《葡萄成熟時》，當時網民狠批「全是感情毫無技巧！」（圖片來源：[email protected]
保錡 走音 保錡 有網民甚至形容保錡嘅唱功同技安無分別。
有網民甚至形容保錡嘅唱功同技安冇分別。（圖片來源：《多啦A夢》截圖）

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撰文：東方新地（內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]_got_talent、[email protected]_p0k1、[email protected]、多啦a夢

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