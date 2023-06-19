保錡唱《小心地滑》走音嚇窒MC 網民：慘過黃宗澤唱《K歌之王》
MC聽保錡唱功聽到「O嘴」
根據網上影片，MC一出場先唱一小段，然後再到恆仔，之後到保錡壓軸出場 。不過當佢唱出第一個字就已經嚴重大走音，MC望住對方唱到咁亦做唔到「表情管理」，一聽到即刻O哂嘴，呢個時候真係要落返個hashtag「#求MC心理陰影面積」先夠。
網民狠批慘過黃宗澤唱《K歌之王》！
唔少網民睇完片都話：「慘過當年黃宗澤同歌神陳奕迅一齊唱《K歌之王》」，唱功係K房中下水準。至於樂隊出身嘅恆仔，雖然都有網民批評，但就冇保錡情況咁慘烈，總算避過一劫。不過都有網民留言畀MC，話如果想留低黑歷史，之後可以繼續搵佢哋合唱或者揀佢哋嘅歌去唱。
唱功同「技安」一樣 唱《葡萄成熟時》全是感情毫無技巧！
保錡今次唱完MC首《小心地滑》，亦有人重提佢喺今年2月擔任《CHILL CLUB》嘉賓時唱Eason嘅《葡萄成熟時》，當時網民睇完後洗版式負評，甚至留言表示：「識音樂嘅人就知，樂壇有佢嘅存在 ，真係侮辱咗音樂。」之後亦有人形容保錡就好似「技安」一樣，開口埋口話好鍾意唱歌、好想唱歌，但唱歌其實好難聽，並希望保錡專心搞笑就ok，唱歌就不了咁話。
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