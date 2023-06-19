保錡唱《小心地滑》走音嚇窒MC 網民：慘過黃宗澤唱《K歌之王》

ViuTV日前舉行《CHILL CLUB: The Alternative》音樂會，演出歌手包括MIRROR成員Anson Lo、Jeremy以及MC張天賦、Dear Jane等。MC唱出代表作《小心地滑》，仲搵埋ERROR成員保錡同ToNick恆仔Crossover，不過保錡嘅「驚人」唱功就引嚟網民熱烈討論，究竟發生咩事？