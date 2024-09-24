保錡宣佈將加入足球界圓夢年底加入足總球隊 網民反應一面倒

ERROR成員保錡近期同菊梓喬（Hana）的「姊弟戀」成為城中熱話，日前菊梓喬更是公開讚揚保錡的人品，讚他為「純品、靚仔」。緋聞依然傳得慶恰恰，保錡又再有新新聞。保錡日前宣佈將會轉型成為一名「半職業球員」，嚇窒一班網民！

