保錡宣佈將加入足球界圓夢年底加入足總球隊 網民反應一面倒
保錡宣佈年底將加入足總球隊
保錡昨日（23日）在社交媒體上宣佈，將於今年年底轉型成為一名「半職業球員」，並分享了足球明星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）的影片，強調自律的重要性。
「我講經確實係零說服力加嘔心，但我真係好相信吸引力法則，你可以話係扮正面L，但其實我係想同大家分享，我由19歲開始諗嘅所有事都堅持去做，一開始會有好多挫折同失敗，但一直堅持落去，真係做到自己腦海入面嘅事，我唔係想説服任何人，只係想大家想做咩就去做，年紀不是問題，只要堅持一定會做，今年年尾我會加入一隊足總丙組球隊，成為半職業球員，再一次完成一直的夢想。」
保錡澄清不完全轉行
保錡IG帖文一出，即刻惹來媒體廣泛報道指他即將轉行。保錡今日（24日）在社交媒體上進一步澄清，他並非完全轉行成為職業足球員，而是將加入一支丙組球隊，僅作為半職業球員的身份參與比賽。
「各位觀眾不要擔心，我不是轉行，只是加入丙組球隊，成為半職業球員，只是普通多一個半職足球員身份」。同時，他也忙於拍攝ERROR的全新團體綜藝節目，該節目預計於11月底首播。
網民反應一面倒：歌影視冇瓣掂
雖然保錡雄心壯志想做「半職業球員」，但網民就反應麻麻，認為保錡只是三分鐘熱度，大家都不太睇好保錡在33歲高齡追足球夢：「3分鐘」「襯後生，追逐夢想，夢醒之後，再繼續現實生活」「咩年紀？依家先泥踢波？」「歌影視冇瓣掂」「施丹34歲退役，保錡33歲轉行踢開始踢足球」等。
菊梓喬直認同保錡「了解中」
保錡近期緋聞多多，月前開始同菊梓喬傳緋聞，而菊梓喬日前接受訪問時表示與保錡是一個「做運動嘅朋友的關係」，二人經常一起做Gym、跑步，並認為保錡為人單純、無乜機心。當被問到兩人是否交往，菊梓喬就未有直接回應問題，只表示畢竟自己年紀不小，暫時亦沒有拍拖，所以希望將來自己不會自己一個人，最後更補充兩人正在「了解中」。
菊梓喬狂讚保錡純品靚仔
當被問及對保錡的個人感受，菊梓喬指自己認識的保錡與大家所認識的保錡不一樣，並評價他為「鋼鐵直男」，認為他非常正直和單純。對於保錡的外貌，她認為他相當帥氣，並表示在娛樂圈中見過許多帥哥後，她覺得保錡「順眼」。
回應惹網民熱議：對純品靚仔係咪有啲誤會？
不過菊梓喬對保錡的回應一出街後，就即刻惹來網民熱議，不少網民認為菊梓喬對保錡的評價，與一班普羅大眾的想法大有出入：「去跑步真係可以洗底」「沒有修飾過原本的樣子都差幾遠」「樣 各花入各眼 算 但佢絕對唔係純品」等。
保錡黑歷史再被翻炒
今次菊梓喬大讚保錡純情靚仔，搞到一班網民再次翻出保錡的各種負面傳聞，包括在2021年被指與張沛樂（沙律）交往，後來又被前女友Carrie指控「被分手」並要求公開道歉。
與保錡有仇口的歌手韓子亮（前名：韓梓亮）當時亦咬住佢唔放，不斷在社交網連環發文聲稱保錡做了很多不道德的事，更指他是香港版吳亦凡。
此外，另一位前女友K小姐也指控保錡是「偷食慣犯」，並在分手後仍試圖與她保持關係；之後又有網民在社交媒體上爆料稱，保錡在有女友的情況下邀請她上床，接二連三的醜聞曾經一度保錡的形象跌落谷底。