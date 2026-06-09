冼靖峰後台「事無忌憚」喪撩俞可程 完美吻合女神3大擇偶條件！

TVB公益金記者會現場，「猴擒小生」冼靖峰被拍到主動搭訕「東張女神」俞可程，兩人過從甚密的畫面引起關注。冼靖峰在活動前「事無忌憚」地喪撩俞可程，而俞可程亦十分受落，面對著冼靖峰一臉甜笑，未知二人在說什麼悄悄話。巧合的是，俞可程即將參加《女神配對計劃2》尋找真命天子，而她早前公開的理想型條件，似乎與冼靖峰有不少相符之處。