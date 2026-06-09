冼靖峰後台「事無忌憚」喪撩俞可程 完美吻合女神3大擇偶條件！
廣告
TVB公益金記者會現場，「猴擒小生」冼靖峰被拍到主動搭訕「東張女神」俞可程，兩人過從甚密的畫面引起關注。冼靖峰在活動前「事無忌憚」地喪撩俞可程，而俞可程亦十分受落，面對著冼靖峰一臉甜笑，未知二人在說什麼悄悄話。巧合的是，俞可程即將參加《女神配對計劃2》尋找真命天子，而她早前公開的理想型條件，似乎與冼靖峰有不少相符之處。
冼靖峰活動前主動搭訕 俞可程甜笑回應
TVB舉辦公益金記者會，前後有大約40位藝員出席，當中包括《魔音女團》16位女生及新男團「SURFIVE」5位成員。作為《魔音女團》助教的冼靖峰，經過個多月的相處後，被拍到在活動前與俞可程過從甚密。現場所見，冼靖峰主動向俞可程搭訕，「事無忌憚」地喪撩對方，而俞可程亦顯得十分受落，面對著冼靖峰時一臉甜笑，兩人似乎聊得相當投機。
俞可程即將參加《女神配對計劃2》尋真愛
無綫資訊節目《東張西望》盛產「東張女神」，其中主持之一的俞可程憑著亮眼外表及淡定表現備受關注。最近她加盟TVB真人騷《女神配對計劃2》，準備在鏡頭前尋找真命天子。她早前公開揀偶條件時表示，對另一半的身高與體重要求不算高，最完美的比例是男方高她半個頭，身形方面則偏好「有少少肌肉，又有少少肥肉」，最重要是看起來健康和順眼。
俞可程理想型條件曝光 鍾情聰明單純男
在性格方面，俞可程大推「認真時認真，玩時玩」的男生，而她的終極理想型是「聰明且單純」。她解釋：「很多聰明人心思複雜，甚至會變得奸詐或充滿計算，因此我最鍾情簡單、單純的聰明人。」她亦希望另一半喜歡聊天和表達自己，同時也願意耐心聆聽她的大小事。至於兩人的相處模式，她展現出小鳥依人的一面：「日常生活我希望對方可以聽我話多啲，但係去到大事嘅時候，我希望佢可以話事同做決定。」
網民熱議兩人是否來電
網民看到冼靖峰與俞可程的互動畫面後，紛紛留言討論兩人是否來電。有網民表示：「睇佢哋個樣好似好夾」，亦有人好奇：「到底講咗啲咩令俞可程笑得咁甜？」不少網民更將俞可程早前公開的理想型條件與冼靖峰作比較，認為兩人在某些方面頗為相符。隨著俞可程即將參加《女神配對計劃2》，網民都十分關注她會否在節目中找到心儀對象，還是已經在現實中遇到合適人選。
資料或影片來源：原文刊於新假期