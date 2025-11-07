《東張西望》採訪一原因被無情拒絕 俞可程貼火辣泳衣照反擊
《東張西望》採訪現場被嫌身材
在昨晚播出的《東張西望》節目中，製作組追訪一名在上水超市用指甲損壞水果零食的男子。俞可程受派前往採訪並送上壓力球，豈料對方竟突然評論她的身材，表示「我唔鍾意你呢類型，我鍾意肥啲，我鍾意你瘦呀」，令現場氣氛一度尷尬。俞可程雖然保持專業態度繼續採訪，但從她的表情可見對這番言論感到意外。
俞可程社交平台貼泳衣照自嘲回應
節目播出後，俞可程隨即在個人社交平台上載一張穿著黑色泳衣的性感照片，並配文「我…太瘦了」，明顯是在自嘲回應節目中被指太瘦的評論。照片中的俞可程身材纖瘦但線條優美，展現出健康的美態。這個幽默的回應方式不但化解了尷尬，更展現出她的大方和自信，獲得網民一致好評。
網民力撐俞可程身材完美
俞可程的貼文迅速獲得大量網民支持，留言區被正面評價洗版。網民紛紛留言「我…太愛了」、「靚到犯規」、「啱啱好，我鍾意」、「正到」等讚美之詞，力撐她的身材比例完美。不少網民更認為那名男子的評論完全不合理，表示「佢眼光有問題」、「俞可程身材好正常啊」、「瘦得健康又靚」。大部分網民都認為俞可程的身材恰到好處，既不會過瘦也不會過胖，是標準的健康美。
俞可程以幽默化解採訪尷尬時刻
作為資深電視主持，俞可程今次以輕鬆幽默的方式回應採訪中的突發狀況，展現出專業素養和個人魅力。她沒有因為被批評而感到沮喪，反而選擇用自嘲的方式化解尷尬，這種正面態度獲得網民大讚。不少網民表示欣賞她的處理手法，認為這樣的回應既得體又有趣，完全展現出一個專業主持人應有的風度和智慧。
《東張西望》收到觀眾報料，表示這個破壞王，每天穿著同一裝束，頭戴鴨嘴帽，身穿白背心和短褲，無時無刻都拉著一個黑色大行李箱，遠看手臂有肌肉，攝製隊追蹤發現，他每日早上去完超市「搞破壞」，攝製隊明查暗訪，發現這個「上水男『咪』神」叫「阿海」，年約50歲，已露宿街頭數年。街坊指，他每晚都在附近公園睡覺。但是，他一出現，就令到保安和清潔工人不得安寧。主持俞可程亦嘗試關心他，怕他有太多抑壓，所以預備了壓力球給他，希望能幫他舒緩。據《東張西望》了解，警方到場調查後，拘捕一名男子，並正式落案起訴一項刑事毀壞罪，被捕人否認控罪，最終在上個月底被判入獄六個月。