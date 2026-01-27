東張西望｜俞可程短裙跪地採訪外傭 網民全錯重點指出：心口有隻樹熊
俞可程短裙跪地貼地採訪外傭
上週《東張西望》報道美孚新邨出現三名婆婆每逢周日鋪紙皮霸位，向外傭姐姐收取「買位錢」引發爭議。俞可程連日跟蹤調查，發現紅衫婆婆竟然是美孚新邨的居民，每個周六晚9時就開始忙碌鋪紙皮，親姊妹也在場幫忙。為了深入了解外傭姐姐的處境，俞可程不顧儀態，直接跪在地上與席地而坐的外傭進行訪問，展現出記者應有的專業精神。
網民錯重點關注胸前樹熊圖案 本人親自6字回應
然而，俞可程的敬業表現卻意外引來網民的另類關注。有眼尖網民發現她在採訪時穿著的上衣胸前印有一隻可愛的樹熊圖案，紛紛在社交平台上留言「心口有隻樹熊好得意」、「樹熊搶晒鏡頭」。連俞可程本人都轉發至社交平台回應：「實在太搞笑了！」
調查揭露紙皮婆婆真實身份
經過俞可程和攝製隊的深入調查，發現這些「紙皮婆婆」的真實身份令人意外。保安向東張攝製隊證實，兩姊妹是美孚9號和11號樓單位租客，她們將紙皮推入屋苑垃圾房存放和清洗，凌晨時分更拍卡進入住宅大廈。另一名被拍到收錢的藍衫婆婆，原來平時在區內賣二手衫，主要顧客也是工人姐姐，每件10元。
彎腰婆婆被爆「閒閒哋幾百萬」
最令人震驚的是，街坊爆料指其中一名彎腰婆婆並非窮人，「閒閒哋幾百萬，有錢過你」。當俞可程上前訪問她時，這名婆婆投訴長期被街坊針對，指自己的紙皮城堡不時被人破壞，但又稱自己鋪紙皮沒有收錢，強調「以前是以前，近期都沒收錢」。她更將責任推給另外兩姊妹，指「鋪紙皮賺錢的是另外兩姊妹」。
警方加緊巡邏紙皮陣大幅縮小
經過《東張西望》的連日報道後，情況出現明顯變化。三星期後攝製隊再到現場觀察，發現廣場加設雪糕筒和繩，分隔行人路和外傭坐的位置，紙皮陣規模大幅縮小，紅衫婆婆不見影，藍衫婆婆的紙皮範圍也明顯縮小。更有便衣警察到場，上午9時後警察頻密巡邏，大批食環清潔工也到場清理。
外傭姐姐開心不用再俾錢
對於沒有人來收錢的新情況，工人姐姐表示「很開心」。這個結果證明了《東張西望》深度調查報道的威力，成功為受影響的外傭姐姐爭取到公平待遇。而俞可程在整個調查過程中展現的專業精神，儘管被網民錯重點關注胸前樹熊，但她貼地採訪的敬業態度確實值得讚賞。