東張西望｜女巴士迷示愛九巴車長Alex 俞可程迷你裙採訪曬白滑長腿！
廣告
《東張西望》早前報道巴士車長Alex自稱遭遇女巴士迷騷擾事件，而主持俞可程（Kanis）當日以一身白色迷你裙現身採訪，一雙修長美腿成功搶鏡！原來這位「東張女神」早前亦曾為節目穿上性感制服拍攝，造型大膽火辣。
俞可程迷你裙採訪靚仔車長
近日無綫節目《東張西望》報道巴士車長Alex自稱遭遇女巴士迷騷擾的事件，迅即在網上掀起熱議。節目中，主持俞可程以一身白色迷你裙亮相採訪，不少網民的焦點落在她一雙修長美腿上，吸睛指數爆燈，搶盡風頭。
曬長腿相同網民玩對答 親揭車長吸引點
俞可程在節目播出後，在個人社交平台即刻同網民玩對答。有網民問俞可程車長是否真的好靚仔，俞可程就親揭車長的吸引點：「我會形容為戴住副眼鏡，斯斯文文，同佢傾計又有少少怕怕醜醜咁，相信可以吸引到女仔，係巴士車長入面都算係滄海遺珠」！
靚仔車主被女巴士迷不斷騷擾
《東張西望》早前報道巴士車長Alex自稱遭遇女巴士迷騷擾事件，九巴車長Alex親自揭露遭一名女巴士迷連日跟蹤及偷拍。對方每日徘徊於其工作路線，不但拍攝其駕駛時的畫面，更曾騎單車緊隨巴士。即使Alex明確拒絕對方交友邀請，對方仍將其個人資料公開於網上，引起社會關注。
《東張西望》攝製隊追蹤事件數日，並成功安排雙方會面，女方當面兩度道歉，稱已知錯，但Alex認為對方態度輕浮，表示如再騷擾將報警處理。九巴方面則回應指涉事車長已離職，不便作進一步評論。
俞可程背景起底曾是工料測量師
現年27歲的俞可程為2024年落選港姐，曾是工料測量師，參選前特意請無薪假。雖未獲獎，她於2024年11月加入《東張西望》成為主持，表現亮眼。網友評論：「呢個仲正過梁敏巧啦」、「東張就係俾D三甲以外港姐上位」、「平日睇東張都唔覺佢咁靚，但著呢套制服就係加晒分」、「有冇師奶向廣管局投訴」，對其外貌與表現議論紛紛。
圖片來源：TVB、IG@kanissyu資料或影片來源：原文刊於新假期