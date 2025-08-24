劉佩玥新劇演拜金女｜突爆與6男有親密關係 震撼情節搭上鄭子誠父子？

無綫新劇《俠醫》將於9月1日首播，劇中35歲劉佩玥（Moon）迎來從演以來最大尺度挑戰，飾演一名機心算盡的拜金女。官方預告更震撼披露，她與劇中至少六名男角有親密關係，當中更包括鄭子誠與丁子朗「兩父子」，超大膽情節旋即引起熱議，究竟角色背後有何可憐之處？