劉佩玥新劇演拜金女｜突爆與6男有親密關係 震撼情節搭上鄭子誠父子？
官方預告釋出 劉佩玥貼身短裙跳辣舞
劇集尚未播出，無綫官方社交平台率先釋出搶先睇預告，為劉佩玥的破格角色預熱。片段中，她飾演的沈綺婷（阿Nat）身穿黑色超貼身短裙，在迷幻的燈光下不斷扭動腰肢、擺弄秀髮，對著鏡頭大放迷離電眼，姿態極盡誘人。其中一幕她更突然「大腳趷起」，大晒招牌逆天長腿，女人味爆燈，畫面極具衝擊力。這段畫面完美預示了阿Nat在劇中將以自己的完美Body及女性魅力作為生財工具，為了搶生意及賺取巨額佣金，不惜出賣肉體，周旋於眾多男人之間，與張曦雯飾演的閨密形成強烈對比。
劉佩玥親解複雜角色 直言享盡齊人之福
對於今次在《俠醫》中飾演「機心拜金綠茶婊」，劉佩玥受訪時搞笑地以「享盡齊人之福」來形容，並透露自己與至少六個男角色有親密關係，包括丁子朗、馬貫東、陳豪、Patrick Sir（林溥來）、鄭子誠及嘉輝哥。不過她隨即認真解釋角色其實相當立體，演繹極具難度：「首先佢係一個好識得去利用人心嘅女仔，對住唔同人，佢會識得戴唔同嘅面具，去爭取對自己最大嘅利益，就算要犧牲色相都唔係一個問題。」她更為角色背景埋下伏線，暗示其可恨亦有可憐之處：「一個壞人背後嘅故事，其實都可以好淒慘。喺沈綺婷嘅世界入邊其實好難有愛，因為佢唔相信任何情感，唯有錢先至可以畀到最大安全感佢。」
丁子朗告別陽光形象 挑戰超級奸仔考牌
除了劉佩玥，以往一向演開陽光直男的丁子朗（丁丁）今次亦迎來180度大轉變，飾演「殺人放火、姦淫擄掠」做齊的超級奸仔鄧世鏗。劇中他表面是富二代，實則是個為求利益不擇手段、毫無同理心的衣冠禽獸，甚至連鄭子誠飾演的父親都冇情講。丁丁坦言此角是「壞人之中的壞人」，絕對是他的「考牌之作」。為了擺脫陽光男孩形象，他做足功課，除了參考大量TVB經典反派演出，更在現場向「御用奸人」鄭子誠及江欣燕請教，他感激兩位前輩：「佢哋教識咗我點樣去揣摩見到人哋折墮就開心嘅狀態，呢個係純奸角嘅諗法，都真係幫到我去突破咗個樽口。」
網民熱議破格人設 期待奸角新經典誕生
隨著官方預告及角色設定曝光，劉佩玥與丁子朗的破格演出立即成為網民焦點。特別是劉佩玥周旋於六男之間，更與鄭子誠、丁子朗上演父子通殺的震撼情節，加上丁子朗一改戲路挑戰極致奸角，讓不少觀眾大感驚喜，紛紛表示對劇集充滿期待。過往TVB曾誕生不少經典奸角，今次台前幕後落足心機，銳意打造新一代奸人代表，丁子朗更與劇中父母鄭子誠、江欣燕組成「反派三人組」，觀眾都拭目以待，想看他們如何「奸」出新經典，為劇集帶來強烈的戲劇張力。